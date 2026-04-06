Santos teknik direktörü, Dünya Kupası öncesinde Brezilya'nın yıldız oyuncusu için planlarını açıklarken, Neymar'ın milli takım arası sırasında dizinden ameliyat olduğunu duyurdu
Cuca, Neymar için Dünya Kupası öncesi planını açıklıyor
Santos, Pazar günü Flamengo ile oynadığı büyük ilgi gören karşılaşmayı yıldız oyuncusu olmadan tamamlamak zorunda kaldı; Neymar, kulübün Deportivo Cuenca ile oynayacağı Copa Sudamericana açılış maçında da forma giyemeyecek. Ancak teknik direktör Cuca, bu yoklukların, forvetin sezonun geri kalanında ve Dünya Kupası öncesinde fiziksel olarak formda olmasını sağlamak için izlenen planlı bir stratejinin parçası olduğunu vurguladı.
Uluslararası maç arası sırasında gerçekleştirilen ileri düzey tıbbi müdahale
Takımının Flamengo'ya 2-0 yenilmesinin ardından konuşan Cuca, Neymar'ın takip ettiği yoğun programı ayrıntılı olarak anlattı. ESPN'e göre teknik direktör, "Uluslararası maç arası sırasında dizinden bir işlem geçirdi, bu yüzden antrenman yapmadı ve bu işlemden sonra dört ya da beş gün boyunca iyileşmeye odaklandı" dedi. "Ulaşması gereken kondisyon seviyesine ulaşmak için bazı çalışmalar yaptı. Bir sonraki ara verene kadar kalan 13 maçta oynayabilmek için enerjisini yeniden toplayacak. Bu yüzden koç ekibi ve fizyologlarla birlikte bu süreyi, onun enerjisini yeniden doldurmak ve yıl ortasına kadar formda kalmasını sağlamak için kullandık."
Ameliyat, mikro lezyonların iyileşmesini hızlandırmak ve eklem dokularını güçlendirmek için oyuncunun kendi kanını kullanan bir rejeneratif tedavi olan Trombosit Zengin Plazma (PRP) tedavisini içeriyordu. Bu proaktif tıbbi yaklaşım, son üç yıldır tekrarlayan sakatlıklarla boğuşan bir oyuncu için hayati öneme sahip olarak görülüyor. Hedef, Neymar'ın sekiz Brasileirao maçı ve iki Copa do Brasil karşılaşmasını içeren yoğun bir iş yükünü kaldırabilmesi ve aynı zamanda Carlo Ancelotti'nin milli takım kadrosuna seçilmesi için gerekli fiziksel kondisyon seviyesini koruyabilmesidir.
Disiplin sorunları ve hakem tartışmaları
Fiziksel durumu özenle takip edilirken, Neymar’ın öfkeli tavırları son günlerde ortalığı karıştırdı. Forvet, Remo maçında aldığı tartışmalı sarı kartın ardından özellikle sert tepki gösterdi ve hakem Savio Pereira Sampaio’ya sert bir saldırıda bulundu.
Bu maçın yankıları oldukça büyük oldu. Haberlere göre Brezilya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, maç sonrası patlamasında yaptığı iddia edilen cinsiyetçi sözleri inceliyor. Bu tür disiplin sorunları teorik olarak uzun süreli bir cezaya yol açabilir ve bu da Neymar'ın Santos'un yaklaşan maçları için özenle hazırladığı hazırlık sürecinde büyük bir engel teşkil eder.
Dünya Kupası zaferi için son hamle
Birçok kişinin onun son Dünya Kupası döngüsü olacağını düşündüğü bu döneme girerken, eski Barcelona yıldızı için riskler daha yüksek olamazdı. Bu sezon altı maçta attığı üç gol ve yaptığı üç asistle Neymar’ın performansı sağlam seyrini sürdürüyor, ancak Ancelotti yönetimindeki son kadrolarda yer almaması nedeniyle milli takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. İtalyan teknik adam, kadroda yer almanın %100 fiziksel hazırlığa bağlı olduğunu açıkça belirtmiş durumda ve Neymar'ın fiziksel olarak hazır olduğunu kanıtlamak için zamanı daralıyor.