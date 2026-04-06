Santos teknik direktörü, Dünya Kupası öncesinde Brezilya'nın yıldız oyuncusu için planlarını açıklarken, Neymar'ın milli takım arası sırasında dizinden ameliyat olduğunu duyurdu

Takımının Flamengo'ya 2-0 yenilmesinin ardından konuşan Cuca, Neymar'ın takip ettiği yoğun programı ayrıntılı olarak anlattı. ESPN'e göre teknik direktör, "Uluslararası maç arası sırasında dizinden bir işlem geçirdi, bu yüzden antrenman yapmadı ve bu işlemden sonra dört ya da beş gün boyunca iyileşmeye odaklandı" dedi. "Ulaşması gereken kondisyon seviyesine ulaşmak için bazı çalışmalar yaptı. Bir sonraki ara verene kadar kalan 13 maçta oynayabilmek için enerjisini yeniden toplayacak. Bu yüzden koç ekibi ve fizyologlarla birlikte bu süreyi, onun enerjisini yeniden doldurmak ve yıl ortasına kadar formda kalmasını sağlamak için kullandık."

Ameliyat, mikro lezyonların iyileşmesini hızlandırmak ve eklem dokularını güçlendirmek için oyuncunun kendi kanını kullanan bir rejeneratif tedavi olan Trombosit Zengin Plazma (PRP) tedavisini içeriyordu. Bu proaktif tıbbi yaklaşım, son üç yıldır tekrarlayan sakatlıklarla boğuşan bir oyuncu için hayati öneme sahip olarak görülüyor. Hedef, Neymar'ın sekiz Brasileirao maçı ve iki Copa do Brasil karşılaşmasını içeren yoğun bir iş yükünü kaldırabilmesi ve aynı zamanda Carlo Ancelotti'nin milli takım kadrosuna seçilmesi için gerekli fiziksel kondisyon seviyesini koruyabilmesidir.