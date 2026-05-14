Getty Images Sport
Çeviri:
Santos teknik direktörü, Cortiba'ya karşı kazanılan hayati kupa maçında kilit rol oynayan Neymar'ın Brezilya Dünya Kupası kadrosuna girme yolunda "iyi bir ilerleme kaydettiğini" vurguladı
Neymar kupa zaferinde parladı
Neymar, Çarşamba gecesi Santos’un Coritiba’yı 2-0 mağlup ederek Copa do Brasil’de bir üst tura yükselmesini sağlayarak, değişmeyen kalitesini bir kez daha kanıtladı. 34 yaşındaki oyuncu, 20. dakikada Gabriel Bontempo'nun açılış golüne asist yaptıktan sonra, takımının bu hayati galibiyeti elde etmesine yardımcı oldu. Ekim 2023'ten bu yana Brezilya milli takımında forma giymemiş olmasına rağmen, bu etkili performans kritik bir zamanda geldi. Forvetin tam formuna kavuşması için uzun bir yol kat ettikten sonra, Ancelotti'nin Dünya Kupası kadrosu seçimi sadece birkaç gün sonra gerçekleşecek.
- Getty Images Sport
Cuca, taktiksel gelişimi övüyor
Maçın bitiş düdüğünün ardından Cuca, Neymar’ın en üst seviyede bir tehdit olmaya devam etmek için oyun stilini nasıl uyarladığını anlattı. Cuca şöyle konuştu: “Dünya Kupası’nda, bence geçen her maçla birlikte Neymar değerini ve yeteneğini ortaya koyuyor. Artık topu alıp içe doğru süren eski Neymar değil, ama bugün rakibe büyük zorluklar çıkarıyor. Milli takımda, arkadan gelerek, birine pas vererek, zekasıyla, topu tutarak, organize ederek ve bitiriciliğiyle birçok şekilde yardımcı olabilir. Kanatta, 10 numara olarak ve sahte 9 numara olarak oynuyor."
Kuzey Amerika'ya giden yol
Brezilya, Dünya Kupası G Grubu'nda Fas, Haiti ve İskoçya ile karşılaşmaya hazırlanırken, Santos teknik direktörü Neymar'ın milli takımdaki geleceği konusunda iyimserliğini koruyor. Cuca şunları ekledi: "Milli takımdaki yeri gayet iyi gidiyor, sanırım. Bizi gerçekten iyi bir şekilde temsil edebilir; bana göre bu gerekli. Karar Brezilya Futbol Federasyonu'na (CBF) ait; nasıl hareket edeceklerini değerlendirmek için seçenekleri var.
"Dünya Kupası'nda ne olacağını bilmiyorum, Brezilya iyi gidiyor, Tanrı'nın izniyle şampiyon olacaklar. Bekleyip görelim, şimdiye kadar yaptığımız gibi maç maç ele alalım. Belki Pazar günü yine iyi bir maç çıkarır ve kim bilir, belki de Dünya Kupası'ndaki yerini garantiler."
- Getty Images Sport
Selecao efsanesinin kader günü
Neymar, Brezilya A Milli Takımı’nın 26 kişilik nihai kadrosu açıklanmadan önce, bu Pazar günü Vila Belmiro’da Coritiba ile oynanacak Brezilya Serie A karşılaşmasında son bir deneme maçına çıkacak. Neymar’ı 55 kişilik ön listesine dahil eden Ancelotti, nihai kadrosunu 18 Mayıs Pazartesi günü Rio de Janeiro’daki Yarın Müzesi’nde düzenlenecek büyük bir etkinlikte açıklayacak.
Santos, Copa Sudamericana'da San Lorenzo ile oynayacağı yoğun fikstüre de hazırlanmak zorunda, ancak odak noktası, takımın sembolü olan 10 numaralı oyuncunun, dünyanın en büyük sahnesinde 128 maç ve 79 golüne yenilerini ekleyip ekleyemeyeceği.