Santos teknik direktörü, Copa Sudamericana'daki etkisiz performansına rağmen Neymar'ın Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna girmek için "gittikçe güçlendiğini" vurguladı
Cuca, hayal kırıklığı yaratan gecenin ardından Neymar'ı savundu
Santos, Salı gecesi Buenos Aires'te San Lorenzo ile 1-1 berabere kalarak Copa Sudamericana'daki umutlarını ipin ucuna bıraktı. Takımın genel performansı beklentilerin altında kalsa da, maç sonrası eleştirilerin çoğu, kıtalararası mücadelede her zamanki etkisini göstermekte zorlanan Neymar'ın üzerine yöneldi. Bu sonuçla Brezilya'nın dev kulübü, üç maçta topladığı sadece iki puanla D Grubu'nun son sırasında yer aldı.
Eleştirilere rağmen Cuca, yıldız oyuncusunun performansındaki olumlu yönleri hemen vurguladı: "Neymar, daha fazla boşluk bulduğu ikinci yarıda daha iyi oynadı. İlk yarıda Gabigol'un golünde rol almasına rağmen çok iyi markaj altındaydı. İkinci yarıda daha fazla boşluk buldu, fırsatlar yarattı, çok akıllı oyunlar sergiledi, çok az oyuncunun yapabileceği pasları arıyor. Onu güçlü görüyorum ve her geçen gün daha da güçlendiğini düşünüyorum."
Dünya Kupası hayali hâlâ öncelikli hedef
Dünya Kupası yaklaşırken, Brezilya teknik komisyonu her performansı mercek altına alıyor. Neymar, Carlo Ancelotti’nin kadrosunda yerini garantilemek için can atıyor ve San Lorenzo karşısında sadece bir isabetli şut ve üç kilit pas verebilmiş olsa da, kulüp teknik direktörü onun en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Cuca, sezonun zorlu koşullarına rağmen forvetin gidişatının doğru yönde ilerlediğine inanıyor.
"Milli takıma çağrılması, teknik direktör ve teknik ekibin kararıdır. Bir Brezilyalı olarak bunun gerçekleşmesini umuyorum," dedi Cuca, oyuncunun milli takımdaki geleceği sorulduğunda. Ayrıca, oyuncunun yurtdışında gördüğü ilgiyi de takdir etti: "Bugün Arjantin halkının Neymar'a gösterdiği sevgiyi vurgulamak istiyorum. İnsanların Neymar'ı alkışlayarak gösterdiği saygıyı görmekten çok mutlu olduk."
Palmeiras maçı öncesinde kadro sorunları
Santos şimdi dikkatini Serie A lideri Palmeiras ile oynayacağı büyük iç saha mücadelesine çeviriyor, ancak Cuca kadro seçimi konusunda zor bir karar vermek zorunda kalabilir. Hem Neymar hem de Gabriel 'Gabigol' Barbosa suni çim sahada oynamaya ilişkin endişelerini dile getirdiler; bu durum, ikilinin Allianz Parque'ye yapılacak deplasmana katılamamasına neden olabilir. Kulüp şu anda Serie A sıralamasında 17. sırada yer alıyor ve küme düşme potasında sıkışmış durumda; bu iki oyuncunun yokluğu büyük bir darbe olacaktır.
Cuca, bu iki oyuncuyu 14. haftadaki maç kadrosundan henüz çıkarmaya hazır değil. "Neymar ve Gabigol'e güvenip güvenemeyeceğimi bilmiyorum, çünkü sentetik zemine karşı ne düşündüklerini biliyorsunuz. Onlarla konuşacağız. Tabii ki, eğer onları kadroya alabilirsek, daha güçlü olacağız," diye ekledi.
Santos'un iki cephede verdiği zorlu mücadele
Vila Belmiro ekibi için durum giderek daha vahim bir hal alıyor. Neymar’ın form durumu gibi bireysel gelişmeler manşetleri süslerken, ligdeki gerçek konumları ise iç karartıcı. Küme düşmekten kurtulmak mutlak öncelik olsa da, takımın son dönemdeki performansı, özgüven ve kimlik konusunda zorluklar yaşayan bir takımın resmini çiziyor. Cuca, en iyi oyuncularının sahada olmasının alt sıralardan çıkmanın tek yolu olduğunu biliyor.
Arjantin'deki beraberlik, forvet ikilisinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Alexis Cuello'nun açtığı skoru, Neymar'ın pasıyla Gabigol eşitledi. Bu uyumun sezonu kurtarmaya ve Neymar'ı Dünya Kupası'na taşımaya yetecek mi, bu Peixe için önümüzdeki haftalarda cevaplanması gereken en önemli soru olacak.