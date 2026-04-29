Santos teknik direktörü, Copa Sudamericana'daki etkisiz performansına rağmen Neymar'ın Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna girmek için "gittikçe güçlendiğini" vurguladı

Santos, Salı gecesi Buenos Aires'te San Lorenzo ile 1-1 berabere kalarak Copa Sudamericana'daki umutlarını ipin ucuna bıraktı. Takımın genel performansı beklentilerin altında kalsa da, maç sonrası eleştirilerin çoğu, kıtalararası mücadelede her zamanki etkisini göstermekte zorlanan Neymar'ın üzerine yöneldi. Bu sonuçla Brezilya'nın dev kulübü, üç maçta topladığı sadece iki puanla D Grubu'nun son sırasında yer aldı.

Eleştirilere rağmen Cuca, yıldız oyuncusunun performansındaki olumlu yönleri hemen vurguladı: "Neymar, daha fazla boşluk bulduğu ikinci yarıda daha iyi oynadı. İlk yarıda Gabigol'un golünde rol almasına rağmen çok iyi markaj altındaydı. İkinci yarıda daha fazla boşluk buldu, fırsatlar yarattı, çok akıllı oyunlar sergiledi, çok az oyuncunun yapabileceği pasları arıyor. Onu güçlü görüyorum ve her geçen gün daha da güçlendiğini düşünüyorum."