Santos, Neymar'ın takımının son dakikalarda aldığı yenilginin ardından teknik direktörünü kovdu; bu durum, küme düşme endişelerini yeniden alevlendirdi
Neymar'ın golü Santos'a yetmedi
Neymar, Santos formasıyla Internacional karşısında gol attı ancak bu, takımının 2-1 mağlup olmasına engel olamadı. Brezilyalı süperstar ikinci yarıda penaltıdan gol attı ancak bir kendi kalesine atılan gol ve Johan Carbonero'nun son dakikalarda attığı gol, Inter'e 3 puanı kazandırdı. Santos, maçın ardından yaptığı açıklamada teknik direktör Vojvoda'nın ayrıldığını doğruladı: "Santos FC, teknik direktör Juan Pablo Vojvoda ve teknik ekibinin ayrıldığını duyurur. Kulüp, kendilerine verdikleri hizmetler için teşekkür eder ve kariyerlerinin devamında başarılar diler."
Yeni müdür çoktan atandı
Santos, eski teknik direktörü Cuca'nın sezon sonuna kadar kulübün yeni teknik direktörü olacağını doğruladı. Kulüp yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Santos Futbol Kulübü, bu Perşembe (19) günü teknik direktör Cuca ile sezonun geri kalanı için anlaşma imzaladı. Yeni teknik direktör, 2026 sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Cuca, yardımcısı Cuquinha ve kondisyon antrenörü Omar Feitosa ile birlikte 'Balıklar'a katılıyor. Curitiba (PR) doğumlu Alexi Stival, 62 yaşında ve Santos Futbol Kulübü'ndeki dördüncü görevine başlayacak. Teknik direktör, daha önce 2008, 2018 ve 2020-2021 yıllarında Siyah-Beyazlılar'ın başına geçmişti."
Neymar, Brezilya'nın kendisini kadroya almamasına tepki gösterdi
Neymar, Santos'ta tam olarak forma girmiş durumda ve Carlo Ancelotti'nin 2026 Dünya Kupası için Brezilya kadrosuna girebilmeyi umuyor. Forvet, Ancelotti'nin son kadro listesinde yer almadı ancak bu yaz ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuva öncesinde tekrar kadroya girebilmek için sıkı çalışmaya devam edeceğini söylüyor. Gazetecilere şunları söyledi: "Milli takım kadrosu az önce açıklandı. Kadroya çağrılmadık. Elbette üzgünüm, ancak milli takımı her zaman destekleyeceğim. Şimdi önemli olan çalışmaya devam etmek ve fırsat geldiğinde hazır olmak. Açıkçası bu benim son Dünya Kupam. Üzüldüm. Ancak yarın üzülmeyi bırakmalıyım. Dünya Kupası'nda yer alabilmek için çalışmam, antrenman yapmam ve oynamam gerekiyor. Hazırım."
Şimdi ne olacak?
Santos, Cuca'nın gelişinin takımın kaderini olumlu yönde etkilemesini ve kulübü küme düşme hattından uzaklaştırmasını umuyor. Neymar ve arkadaşları, pazar günü ligin son sırasındaki Cruzeiro ile karşılaşacak.
