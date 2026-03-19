Santos, Neymar'ın takımının son dakikalarda aldığı yenilginin ardından teknik direktörünü kovdu; bu durum, küme düşme endişelerini yeniden alevlendirdi

Neymar, Santos'ta tam olarak forma girmiş durumda ve Carlo Ancelotti'nin 2026 Dünya Kupası için Brezilya kadrosuna girebilmeyi umuyor. Forvet, Ancelotti'nin son kadro listesinde yer almadı ancak bu yaz ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuva öncesinde tekrar kadroya girebilmek için sıkı çalışmaya devam edeceğini söylüyor. Gazetecilere şunları söyledi: "Milli takım kadrosu az önce açıklandı. Kadroya çağrılmadık. Elbette üzgünüm, ancak milli takımı her zaman destekleyeceğim. Şimdi önemli olan çalışmaya devam etmek ve fırsat geldiğinde hazır olmak. Açıkçası bu benim son Dünya Kupam. Üzüldüm. Ancak yarın üzülmeyi bırakmalıyım. Dünya Kupası'nda yer alabilmek için çalışmam, antrenman yapmam ve oynamam gerekiyor. Hazırım."