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Adhe Makayasa
Çeviri:

Santos, 2028 sezonundan itibaren Umbro'nun yerini alacak Adidas ile büyük bir forma anlaşmasına vardı

Neymar
P. Coutinho
Santos FC
Serie A

Brezilya devi Santos, Adidas ile anlaşmaya varmasının ardından ticari geleceğinde önemli bir değişimi resmen doğruladı. Efsane kulüp, küresel sahnede Vila Belmiro ekibi için yeni bir döneme işaret eden bu adımla üç çizgiye geri dönecek.

  • Sözleşme değişikliği 2028 için doğrulandı

    Santos, 2028 sezonundan itibaren kulübün resmi forma tedarikçisi olması için Adidas ile anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, takımın formalarını 2018'den bu yana üreten ve 2027'nin sonuna kadar sözleşmesi bulunan Umbro ile uzun süredir devam eden birlikteliği sona erdiriyor. Yaklaşan değişiklik, ticari geliri en üst düzeye çıkarmak ve Brezilya kulübünün küresel perakende erişimini önemli ölçüde genişletmek amacıyla planlandı.

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  • imago-sport-1074526806.jpgSports Press Photo

    Alman tedarikçi resmi yeniden buluşmayı doğruladı

    Uzun vadeli anlaşma, Alman spor giyim üreticisi tarafından perşembe akşamı resmen doğrulandı. Yayımlanan açıklamada Adidas, "Santos Futebol Clube ve adidas, 2028 sezonundan itibaren spor malzemeleri tedariki için anlaşmaya vardı. Böylece üç çizgili marka, Vila Belmiro ekibinin formalarını üçüncü kez üretecek" ifadelerini kullandı.

  • Portföy, Brezilya Serie A içinde büyüyor

    Santos'un katılımı, Alman markasının Brezilya Serie A'daki varlığını genişletiyor ve Flamengo, Cruzeiro ile Internacional'i zaten içeren aktif portföyüne ekleniyor. Ortaklık, resmi maç günü formalarının yanı sıra kapsamlı yaşam tarzı ve antrenman koleksiyonlarını da kapsayacak. Santos, Pele'nin mirası ve Neymar ile Philippe Coutinho gibi kıdemli isimlerin mevcut varlığıyla desteklenen güçlü ticari cazibesini dünya genelinde koruyor.

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  • imago-sport-1082446806.jpgSports Press Photo

    Zorlu lig fikstürü odaklanma gerektiriyor

    Saha dışındaki ticari işlerin ötesinde, Santos şu anda Serie A puan tablosunda 27 maçta topladığı 38 puanla sekizinci sırada yer alıyor. Cuca'nın ekibini 2 Ekim'de Sao Paulo deplasmanında zorlu bir maç bekliyor; ardından altı gün sonra Flamengo'yu konuk edecek. Ligdeki bu kritik maç serisi, 11'inde Atletico Mineiro deplasmanıyla sona erecek.

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