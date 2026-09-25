Santos, 2028 sezonundan itibaren kulübün resmi forma tedarikçisi olması için Adidas ile anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, takımın formalarını 2018'den bu yana üreten ve 2027'nin sonuna kadar sözleşmesi bulunan Umbro ile uzun süredir devam eden birlikteliği sona erdiriyor. Yaklaşan değişiklik, ticari geliri en üst düzeye çıkarmak ve Brezilya kulübünün küresel perakende erişimini önemli ölçüde genişletmek amacıyla planlandı.