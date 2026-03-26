Santiago Gimenez'in "özel bir piyasa değeri" var; peki AC Milan, formda olmayan Meksika milli forvet için gelecek transfer tekliflerini dinleyecek mi?

Gimenez, Şubat 2025'te San Siro'ya transfer oldu. Daha önce İngiliz kulüplerinin ilgisini geri çevirmiş olan oyuncu – özellikle bir dönem Nottingham Forest'ın ilgisi oldukça yoğundu – Serie A'nın dev kulüplerinden teklif gelince Hollanda ekibi Feyenoord'dan ayrılma kararı aldı.

Milan, Meksikalı oyuncunun Hollanda'da 105 maçta 65 gol atarak her iki maçta bir golün üzerinde bir ortalamaya ulaştığını gördükten sonra, ona 32 milyon avro (28 milyon sterlin/37 milyon dolar) değerinde bir yatırım yaptı.

Golcü özelliği ve daha da gelişme potansiyeli de hesaba katıldığında, Milan'ın uzun süredir aradığı golcü forveti bulduğu düşünülüyordu. Ancak Gimenez, 2024-25 sezonu sona ermeden sadece altı kez fileleri havalandırabildi.

Sakatlıklarla dolu bir sezon geçiren Gimenez'in bu sezonki tek golü, 23 Eylül'de Lecce ile oynanan Coppa Italia maçında geldi. Ekim ayı sonlarında talihsiz bir sakatlık geçiren Gimenez, ancak 21 Mart'ta sahalara dönebildi.

Milan, zaman zaman tanınmış bir forvet olmadan oynamayı tercih ederken, West Ham'dan Niclas Fullkrug'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Hücumda hala bir kıvılcım eksikliği varken, Gimenez bir sonraki fırsatta satılabilir mi?