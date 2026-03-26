Santiago Gimenez'in "özel bir piyasa değeri" var; peki AC Milan, formda olmayan Meksika milli forvet için gelecek transfer tekliflerini dinleyecek mi?
Gimenez'in performansı: 32 milyon avroluk transferin ardından AC Milan'da attığı goller
Gimenez, Şubat 2025'te San Siro'ya transfer oldu. Daha önce İngiliz kulüplerinin ilgisini geri çevirmiş olan oyuncu – özellikle bir dönem Nottingham Forest'ın ilgisi oldukça yoğundu – Serie A'nın dev kulüplerinden teklif gelince Hollanda ekibi Feyenoord'dan ayrılma kararı aldı.
Milan, Meksikalı oyuncunun Hollanda'da 105 maçta 65 gol atarak her iki maçta bir golün üzerinde bir ortalamaya ulaştığını gördükten sonra, ona 32 milyon avro (28 milyon sterlin/37 milyon dolar) değerinde bir yatırım yaptı.
Golcü özelliği ve daha da gelişme potansiyeli de hesaba katıldığında, Milan'ın uzun süredir aradığı golcü forveti bulduğu düşünülüyordu. Ancak Gimenez, 2024-25 sezonu sona ermeden sadece altı kez fileleri havalandırabildi.
Sakatlıklarla dolu bir sezon geçiren Gimenez'in bu sezonki tek golü, 23 Eylül'de Lecce ile oynanan Coppa Italia maçında geldi. Ekim ayı sonlarında talihsiz bir sakatlık geçiren Gimenez, ancak 21 Mart'ta sahalara dönebildi.
Milan, zaman zaman tanınmış bir forvet olmadan oynamayı tercih ederken, West Ham'dan Niclas Fullkrug'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Hücumda hala bir kıvılcım eksikliği varken, Gimenez bir sonraki fırsatta satılabilir mi?
AC Milan, Gimenez için gelen tekliflere açık olacak mı?
Bu soru Ambrosini'ye yöneltildiğinde, eski Milan orta saha oyuncusu – BetVictor Online Casino ile yaptığı röportajda – GOAL'a şunları söyledi: “Belki. Milan onu 32-35 milyon civarında bir fiyata transfer etmişti. Eminim ki bir piyasa değeri var, özel bir piyasa değeri. Bence Milan'ı seviyor. Gitmek için ısrar edeceğini sanmıyorum. Öyle sanmıyorum. Ama belki biri önemli bir miktar para ile gelirse, Milan bunu düşünebilir.”
Gimenez, son dönemdeki zorlukları geride bırakma planıyla sahalara dönüşü hakkında şunları söyledi: “Harika hissediyorum; sahada olmayı özlemişim. İnişli çıkışlı uzun bir yolculuktu. Sonunda sahalara döndüm; ayak bileğimde bazı sorunlar vardı ama artık her şey yolunda. Kendime baskı yapmak istemiyorum; sadece takımın kazanmasına yardımcı olmak istiyorum, en önemli şey bu. Gerisi kendiliğinden gelir.”
Başarılı bir Dünya Kupası performansı, Gimenez’e Milano’da uzun vadeli bir gelecek sağlayabilir
Gimenez, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını garantilemek için devam eden mücadelesinde Milan'ın hâlâ sekiz maçı kaldığı bu sezonun sonuna kadar golcü kimliğini yeniden kazanmayı umuyor.
Ardından, 2026 Dünya Kupası'nda Meksika için önemli bir rol oynamayı hedefliyor. Orada başarılı bir performans sergilemesi halinde Gimenez, özgüvenini yeniden kazanarak San Siro'ya dönebilir, bu da onun satışını düşünmeye gerek kalmayacağı anlamına gelir.
Ambrosini bu olasılık hakkında şunları ekledi: “Biliyorsunuz, sakatlığı vardı. Ameliyat oldu. Sonra son maçta geri döndü. Üç ay sonra ilk dakikaları oynadı. Formda olduğu ilk dönemde, İtalya'da pek fazla özgüven göstermedi.
“San Siro'da forvet olarak oynamak kolay olmadığını çok iyi biliyorum. Kolay değil. Özellikle de geçen yılki Milan gibi iyi performans göstermeyen bir takımdaysanız. Ve bu yıl, sakatlanmasaydı, çok fazla maçta oynardı. İnanın bana. Çok daha fazla maçta oynardı. Çünkü bence [Massimiliano] Allegri onu seviyor.
“Belki Dünya Kupası'ndan sonra oynamaya başlar. Sadece sekiz maç kaldı. Sekiz maçın hepsinde oynayacağını sanmıyorum. Ama iyi bir tutum sergilerse, belki Allegri gelecek yıl ona güvenir.”
Pulisic'e moral desteği: Gimenez, ABD Milli Takımı'nın yıldızına nasıl yardımcı olabilir?
Gimenez'in sahalara dönmesi, ABD Milli Takımı'nın yıldızı Christian Pulisic'in Milan'da daha çok tercih ettiği derin ofansif pozisyonuna geçmesine olanak sağlayabilir; bu da, son 12 maçta gol atamama sıkıntısı yaşayan oyuncunun kaybolan formunu yeniden kazanmasına yardımcı olabilir. Milan, 6 Nisan'da Serie A'nın son şampiyonu Napoli'ye konuk olarak sahalara geri dönecek.