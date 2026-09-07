Marca
Çeviri:
Santiago Canizares, Peter Lim'i Valencia'yı satmaya zorlamak için Mestalla'da radikal bir boykot çağrısı yaptı
Efsane isim stadyumdan çıkış talep ediyor
Efsanevi eski kaleci Canizares, Peter Lim'i Valencia'yı satmaya zorlamak amacıyla Mestalla'yı boş bırakacak topyekûn bir boykot çağrısında bulundu. Kamuoyundaki öfke pazar günü doruk noktasına ulaştı; Barcelona karşısında alınan 5-0'lık ağır yenilgi, Valencia'yı La Liga tablosunun dibine demirlemiş halde bıraktı. Canizares, tribündeki taraftarların atacağı radikal bir adımın, yönetimi utandırmanın ve ortalarda görünmeyen kulüp sahibinin dikkatini çekmenin tek etkili yolu olduğuna inanıyor.
- Cordon Press/Diario AS
Yorumcu, yönetimin kayıtsızlığı konusunda uyardı
Eski İspanya milli futbolcusu, kulübün köklü iç krizinin sahada sadece puan kaybetmenin çok ötesine geçtiğini vurguladı.
Tiempo de Juego programında Cadena COPE'a konuşan Canizares, Paco Gonzalez'e şunları söyledi: "Sorun üç puan kaybetmek değil; sorun çok daha ciddi ve birçok kişi kamuoyunda bir ayaklanma istiyor. Mestalla'nın tamamen ve tekrar tekrar boşaltılması büyük yankı uyandırır ve en azından kulüp yönetimini utandırır... Peter Lim'in takımın şu anki durumunu bilip bilmediğini, maçları izleyip izlemediğini ya da bunu zerre kadar önemseyip önemsemediğini bilmiyorum."
Ayrıca, kulüp sahiplerinin ancak küme düşme tehdidi kaçınılmaz hale geldiğinde harekete geçeceği uyarısında bulundu: "Sahip, tüm operasyonun dağıldığını gördüğünde ancak kendine çeki düzen vermeye başlayacak ve ocak transfer dönemini düşünmeye başlayacak."
İkon, ölümcül şekilde yaralanan için üzüntüsünü dile getirdi
Kulübün çöküşünü daha derinlemesine ele alan Canizares, taraftar kitlesinin inanılmaz sadakatine dikkat çekti; ona göre bu sadakat suistimal ediliyor ve kulübü satın alma ilgisi ise düzenli olarak görmezden geliniyor.
Tiempo de Juego tarafından paylaşılan bir videoda sözlerini şöyle sürdürdü: "Valencia yaralı; ölümcül şekilde yaralı. Daha önce, devre arasındaki mesajlarda, Peter Lim'in ayrılması için Valencia'yı satın almak isteyen birinin olması gerektiğini söylüyorlardı. Valencia altın değerinde bir işletme, tam anlamıyla bir altın madeni. Bir bakın: kırk bini aşkın adam, kırk bini aşkın insan Mestalla'ya geliyor; acı çekeceklerini, küçük düşeceklerini bilmelerine rağmen geliyorlar. Yani olağanüstü bir taraftar tabanına sahip.
"Sorun şu ki Peter Lim, kulübü satın almaya çalışanları dinlemeye istekli olmadı. Son girişim bir yıldan daha kısa süre önceydi. Dolayısıyla bir sorunumuz var; o da Peter Lim'i bu kulübü satışa çıkarmaya nasıl zorlayacağımız. Bir sonraki sorun ise bunu kimin satın alacağı olacak. Ama Peter Lim'in bu kulübü piyasaya koymasını, yolumuzdan çekilmesini ve bizi bu kâbustan uyandırmasını nasıl sağlayacağız? Bunu yapmanın tek bir yolu var: toplumsal baskı. Toplumun ve taraftarların suçlu olmadığını biliyorum ve takımın yanında durdukları için büyük takdiri hak ediyorlar, ancak tek yol bu."
Canizares, yerel siyasetçilerin oynadığı rol konusunda da üzüntüsünü dile getirdi: "Siyasetçiler, son imar değişikliği iznini reddederek ve ona Nou Mestalla olan devasa iş fırsatını vermeyerek bunu yapabilirdi, ama yapmamayı seçtiler. Ve Valencia'yı sadece halk kurtarabilir, her ne kadar bu adil olmasa da; bunu onlardan talep etmek adil değil."
- DeFodi Images
Küme düşme korkusu tansiyonu yükseltiyor
Valencia, cuma akşamı deplasmanda Sevilla ile karşılaşırken düşüşünü hızla durdurmak zorunda. Yönetimden net bir yanıt gelmemesi ve Carlos Corberan'ın taktiksel anlamda iyileştirmeler yapmaması halinde, boş bir Mestalla tehdidi taraftar huzursuzluğunun daha da geniş çaplı tırmanmasına yol açabilir. Kulüp, Segunda Division'a düşmemek için mücadele ederken, sahiplikteki çalkantının ortasında istikrarı yeniden sağlamak son derece büyük bir meydan okuma olmaya devam ediyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun