Santiago Canizares, Peter Lim'i Valencia'yı satmaya zorlamak için Mestalla'da radikal bir boykot çağrısı yaptı

Kulübün çöküşünü daha derinlemesine ele alan Canizares, taraftar kitlesinin inanılmaz sadakatine dikkat çekti; ona göre bu sadakat suistimal ediliyor ve kulübü satın alma ilgisi ise düzenli olarak görmezden geliniyor.

Tiempo de Juego tarafından paylaşılan bir videoda sözlerini şöyle sürdürdü: "Valencia yaralı; ölümcül şekilde yaralı. Daha önce, devre arasındaki mesajlarda, Peter Lim'in ayrılması için Valencia'yı satın almak isteyen birinin olması gerektiğini söylüyorlardı. Valencia altın değerinde bir işletme, tam anlamıyla bir altın madeni. Bir bakın: kırk bini aşkın adam, kırk bini aşkın insan Mestalla'ya geliyor; acı çekeceklerini, küçük düşeceklerini bilmelerine rağmen geliyorlar. Yani olağanüstü bir taraftar tabanına sahip.

"Sorun şu ki Peter Lim, kulübü satın almaya çalışanları dinlemeye istekli olmadı. Son girişim bir yıldan daha kısa süre önceydi. Dolayısıyla bir sorunumuz var; o da Peter Lim'i bu kulübü satışa çıkarmaya nasıl zorlayacağımız. Bir sonraki sorun ise bunu kimin satın alacağı olacak. Ama Peter Lim'in bu kulübü piyasaya koymasını, yolumuzdan çekilmesini ve bizi bu kâbustan uyandırmasını nasıl sağlayacağız? Bunu yapmanın tek bir yolu var: toplumsal baskı. Toplumun ve taraftarların suçlu olmadığını biliyorum ve takımın yanında durdukları için büyük takdiri hak ediyorlar, ancak tek yol bu."

Canizares, yerel siyasetçilerin oynadığı rol konusunda da üzüntüsünü dile getirdi: "Siyasetçiler, son imar değişikliği iznini reddederek ve ona Nou Mestalla olan devasa iş fırsatını vermeyerek bunu yapabilirdi, ama yapmamayı seçtiler. Ve Valencia'yı sadece halk kurtarabilir, her ne kadar bu adil olmasa da; bunu onlardan talep etmek adil değil."