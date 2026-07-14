Santi Gimenez ve sakatlık sorunu: Milan’da kalma ve forvet transferlerini engelleme riski var

Milan, Santi’den de vazgeçebilir, ancak bilançoda hâlâ yaklaşık 23 milyon avroluk bir yük oluşturuyor. Onu daha ucuza satmak, zarar etmek anlamına gelir; bu da Via Aldo Rossi’de kesinlikle kaçınılmak istenen bir durumdur. Eski Feyenoord oyuncusu, Lazio’nun büyük ilgisini çekiyor ancak şu anki durumda Fabiani’nin bir teklif sunacak nakit kaynağı yok.





İlgilerini belli eden iki kulüp daha var: Porto ve Orlando City. Her ikisi de zengin kulüpler, ancak şu ana kadar sadece durum yoklaması aşamasından öteye geçemediler.