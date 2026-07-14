Murphy Yasası,Santiago Gimenez’e hiç rahat vermiyor ve dolayısıyla Milan’ın da hayatını zorlaştırıyor. Aralık ayında geçirdiği ameliyatın ardından zaten yıpranmış olan ayak bileği, Meksika ile İngiltere arasında oynanan Dünya Kupası son 16 turu maçında (Kane ve takım arkadaşlarının 3-2 kazandığı maç – ed.) yeni bir sakatlık geçirdi.
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Santi Gimenez ve sakatlık sorunu: Milan’da kalma ve forvet transferlerini engelleme riski var
45 GÜN DIŞARIDA
Sakatlık beklenenden daha hafif çıktı ancak burkulma nedeniyle Gimenez en az 45 gün sahalardan uzak kalacak. Milan’dan bu yönde gelen sayısız teklif nedeniyle ayrılmayı da gündeme getirmiş olan bir forvet için bu, kesinlikle iyi bir ilk izlenim değil. Meksikalı forvet üzerine bahis oynamak isteyenler, onun ligde hiç gol atamadığı ve şu anda yeniden sakatlanan ayak bileği ameliyatı nedeniyle 4 ay sahalardan uzak kaldığı bir sezonun ardından geldiğini biliyorlar.
SADECE ANKETLER
Milan, Santi’den de vazgeçebilir, ancak bilançoda hâlâ yaklaşık 23 milyon avroluk bir yük oluşturuyor. Onu daha ucuza satmak, zarar etmek anlamına gelir; bu da Via Aldo Rossi’de kesinlikle kaçınılmak istenen bir durumdur. Eski Feyenoord oyuncusu, Lazio’nun büyük ilgisini çekiyor ancak şu anki durumda Fabiani’nin bir teklif sunacak nakit kaynağı yok.
İlgilerini belli eden iki kulüp daha var: Porto ve Orlando City. Her ikisi de zengin kulüpler, ancak şu ana kadar sadece durum yoklaması aşamasından öteye geçemediler.
KALABİLİR
Gonçalo Ramos’un gelişi, Milan’ın as forvetinin kim olacağına dair şüpheleri ortadan kaldırdı; eski PSG oyuncusu, Rossoneri tarihinin en pahalı transferi oldu. Şu an itibarıyla masadaki seçenekler iki gibi görünüyor: Gimenez gibi hâlâ genç bir forveti yeniden değerlendirmek için kiralık olarak göndermeyi kabul etmek ya da Ramos’un ana alternatifi olarak onu Milan’da tutmak. Her iki durumda da Milan’ın hücum stratejilerinin tamamen yeniden çizilmesi gerekecek.
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