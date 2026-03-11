Santacroce: “Soyunma odasında teknik direktörün konuşmasını dinlemek istiyorduk ama De Laurentiis gelip onu susturuyor ve futbolun sinema gibi olduğunu söylüyordu. Bir mağlubiyetin ardından bizi ödüllendirdi, ama Inter'e karşı ise...”

Santacroce, maçların devre aralarında başkanın yaptığı konuşmaları da anlatıyor: "O volkan gibidir, patladığında patlar. Birçok kez soyunma odasına gelip bizimle konuştuğunu gördüm. Belki ilk yarı bittiğinde, koçun sana bir şeyler iyileştirmek için taktiksel tavsiyeler vermesini istersin. Orada başkan içeri girer, koçu susturur ve şöyle derdi: 'Hayır, çünkü futbol sinema gibidir'. Sen orada ter içinde dururken, ona bakıp 'Ne saçmalıyor bu adam?' diye düşünürdün. Sinema gibi... Bunu birçok kez hatırlıyorum, birkaç kez çatışmaya şahit oldum, ama o sözünün eri bir adam, sana bir şey söylediğinde onu yapan ve çok esprili olabilen, gerçekten harika bir adam. Ama eğer inat ederse, işin biter."