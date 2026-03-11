Fabiano Santacroce, Napoli'deki deneyiminden bazı ilginç anıları hatırladı. 39 yaşındaki eski defans oyuncusu, "DoppioPasso" podcast'inin konuğu oldu ve anlattıkları arasında, başkan Aurelio De Laurentiis'in oyuncularına maçı kaybetmelerine rağmen ödül vermeyi kararlaştırdığı an öne çıktı.
Santacroce: “Soyunma odasında teknik direktörün konuşmasını dinlemek istiyorduk ama De Laurentiis gelip onu susturuyor ve futbolun sinema gibi olduğunu söylüyordu. Bir mağlubiyetin ardından bizi ödüllendirdi, ama Inter'e karşı ise...”
INTER'E KARŞI
"Bir yıl, Mourinho'nun Inter'inekarşı bir maç kazandık (26 Nisan 2009'du, editörün notu). Onlar kimseye yenilmiyordu, çılgın bir takımdı. Zalayeta'nın golüyle 1-0 kazandık, çılgın bir maçtı, onları sadece girerken izlemek bile... Alt geçitte duruyorduk, onları izliyordun, hepsi iki metre boyundaydı. Cordoba gibi birkaç kişi dışında, hepsi inanılmazdı. Maçı kazandık, De Laurentiis soyunma odasına girip tebrik etti. Yaşlılar şöyle dedi: 'Ödül, ödül, ödül','Hayır, ödül yok, çünkü bunu yapmak için para alıyorsunuz'. Neyse, olsun."
MILAN'A KARŞI ÖDÜL
Ancak, Milan'ın Meazza'da 2-1 galip geldiği maçın ardından, başkan Aurelio De Laurentiis yenilgiye rağmen oyuncularını ödüllendirme kararı aldı ve sonuç farklı oldu. "San Siro'da Milan'a karşı oynadık, Ronaldinho'nun da olduğu güzel bir maçı kaybettik. Soyunma odasına girdi: 'Çocuklar, hepinize ödül var'. Yani, kaybettiğimiz bir maç için bize ödül veren tek başkan oydu... O böyle biridir."
DE LAURENTIIS SOYUNMA ODASINDA
Santacroce, maçların devre aralarında başkanın yaptığı konuşmaları da anlatıyor: "O volkan gibidir, patladığında patlar. Birçok kez soyunma odasına gelip bizimle konuştuğunu gördüm. Belki ilk yarı bittiğinde, koçun sana bir şeyler iyileştirmek için taktiksel tavsiyeler vermesini istersin. Orada başkan içeri girer, koçu susturur ve şöyle derdi: 'Hayır, çünkü futbol sinema gibidir'. Sen orada ter içinde dururken, ona bakıp 'Ne saçmalıyor bu adam?' diye düşünürdün. Sinema gibi... Bunu birçok kez hatırlıyorum, birkaç kez çatışmaya şahit oldum, ama o sözünün eri bir adam, sana bir şey söylediğinde onu yapan ve çok esprili olabilen, gerçekten harika bir adam. Ama eğer inat ederse, işin biter."
SANTACROCE'NİN KARİYERİ
Fabiano Santacroce, Ocak 2008'de Napoli'ye transfer olmuştu. O zamanlar 21 yaşında olan Santacroce, Brescia'da İtalyan futbolunun en umut verici oyuncularından biri olarak adını duyurmuş ve Under 21'de forma giydikten sonra milli takımda da forma giyme şansı yakalamıştı. Como'nun altyapısında yetişen Santacroce, daha sonra Parma, Padova, Ternana, Juve Stabia, Cuneo ve Virtus Verona takımlarında da forma giydi.