Maçın ardından konuşan Filipe Luis, takımının yenilgiyi kabul etmeyi, nam salmış derecede zorlu bir deplasmanda reddetmesinden büyük gurur duyduğunu ifade etti. Teknik direktör, Brunner'a özel övgüde bulunarak hem durmak bilmeyen savunma presini hem de maçı kazandıran patlayıcı kalitesini vurguladı.

Takımın gerçek hücum ritmini ancak geriye düştükten sonra bulduğunu belirtti.

"Forvetler kötü bir gün geçiriyor olabilir, ama onlara topu doğru bölgede verin, maçları onlar belirler," dedi Filipe Luis. "Paris durmaksızın pres yapıyor ve boş alanlara hücum ediyor. Oyuncular kazanmayı çaresizce istiyordu ve ben onların çabasıyla gurur duyuyorum."



