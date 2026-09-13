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Şanssızlık, yine de zirvedeyiz! Filipe, Brunner'ın harika golü Monaco'yu liderlik koltuğunda tutarken VAR soygununa öfke kustu
Monaco geri dönerek Ligue 1'de zirveyi yeniden ele geçirdi
AS Monaco, Ligue 1 sezonuna yenilgisiz başlangıcını Stade de la Meinau'da RC Strasbourg ile 1-1 berabere kalarak sürdürdü. İkinci yarının başında Sadibou Sane'nin kendi kalesine attığı golle geri düşen Monaco, skoru eşitleyerek büyük bir direnç ortaya koydu.
Alman forvet Paris Brunner, 73. dakikada 25 metreden yaptığı müthiş vuruşla topu köşeye göndererek kritik ana imza attı.
Zor kazanılan bu puan, Filipe Luis'in takımını dört maçın ardından yeniden zirveye taşıdı.
- AFP
Filipe Luis takımın karakterini ve Brunner'ın golünü övdü
Maçın ardından konuşan Filipe Luis, takımının yenilgiyi kabul etmeyi, nam salmış derecede zorlu bir deplasmanda reddetmesinden büyük gurur duyduğunu ifade etti. Teknik direktör, Brunner'a özel övgüde bulunarak hem durmak bilmeyen savunma presini hem de maçı kazandıran patlayıcı kalitesini vurguladı.
Takımın gerçek hücum ritmini ancak geriye düştükten sonra bulduğunu belirtti.
"Forvetler kötü bir gün geçiriyor olabilir, ama onlara topu doğru bölgede verin, maçları onlar belirler," dedi Filipe Luis. "Paris durmaksızın pres yapıyor ve boş alanlara hücum ediyor. Oyuncular kazanmayı çaresizce istiyordu ve ben onların çabasıyla gurur duyuyorum."
Teknik direktör, geç verilen penaltı nedeniyle VAR protokolüne öfke kustu
Brezilyalı teknik adam, oyuna sonradan giren Matthis Abline'ın Mitchell'ın müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldığı tartışmalı geç pozisyonla ilgili hayal kırıklığını gizlemedi. İki dakikalık incelemeye rağmen VAR müdahale etmemeyi seçti ve Monaco'nun olası galibiyet golü engellendi.
Filipe Luis, teknik direktörlere itiraz hakkı tanınması ya da hakemlerin doğrudan saha kenarındaki monitöre gitmesi çağrısında bulundu.
"Hata yapmak insana mahsustur ama tekrar görüntüsünü izlediğinizde bu çok net bir penaltı," diye savundu. "İnceleme iki dakika sürüyorsa hakem gidip ekrana kendisi bakmalı. Oyuncular buna inanılmaz derecede öfkeli."
Rouge et Blanc'ın odağı Lens sınavına çevrildi
Yenilmezlik serisini koruyan Monaco, şimdi zirvedeki yerini kendi sahasında savunmaya hazırlanıyor. Filipe Luis'in ekibi, cuma akşamı Stade Louis II'de Lens'i konuk ettiğinde yeniden sahaya çıkacak.
Teknik direktör, uzun vadeli şampiyonluk tahminleri yapmak yerine sezona maç maç yaklaşmanın önemini vurguladı.
Monaco, güçlü ivmesini sürdürmeyi ve puan tablosunun zirvesindeki yerini sağlamlaştırmak için üç puan almayı hedefliyor.
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