AFP
Çeviri:
“Şanslıydık!” Luis Enrique, parlak Şampiyonlar Ligi zaferine rağmen PSG’li yıldızlara öfkelendi
PSG teknik direktöründen uyarı
Enrique, takımını Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City karşısında aldıkları 4-2'lik galibiyette "şanslı" oldukları konusunda uyardı. Devre arasına üç gollük üstünlükle girmelerine rağmen teknik direktör, takımının ikinci yarıdaki performansından memnun kalmadı.
Galibiyetten iki gün sonra konuşan İspanyol teknik direktör, olumlu sonucun takımının ikinci yarıdaki konsantrasyon düşüşünü gölgelemesine izin vermedi. Avrupa'nın en üst düzeyinde mücadele ederken oyunun kontrolünü korumanın kritik önem taşıdığını vurguladı.
- AFP
Kontrol talebi
Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enrique, rahat bir üstünlüğe sahipken takımının maçın gidişatını çok daha iyi yönetmesi gerektiğini vurguladı. Üst düzey rakiplerin oyunda ivme kazanmasına izin vermenin tehlikelerine dikkat çekti.
“Bu maçta şanslıydık,” diyen Enrique, çalkantılı ikinci yarıyı değerlendirirken Football365'in aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu seviyede bir deplasman maçını kazanmak istiyorsanız maç boyunca daha istikrarlı olmalısınız.
“Aksi takdirde rakibiniz geri dönüp sizden daha fazla gol atabilir. İlk yarının ardından büyük bir fark olduğu için ikinci yarı çılgınca geçti. Böyle bir ikinci yarıyı sevmiyorum, oyunu kontrol edebilmeyi tercih ederim.”
Çılgınlığın ortasında cesaret
İkinci yarıdaki performansı sert biçimde eleştirmesine rağmen Enrique, takımının ilk yarıda gösterdiği cesareti övdü. Özellikle yoğun baskı altında geriden oyun kurarak attıkları ilk goldeki “muhteşem oyunu” vurguladı.
“Bu maçta veya son üç yılda bir şeyi öne çıkarmam gerekirse, bu, oyuncuların özellikle deplasmanda her zaman agresif ve cesur olabilmesi,” diyen Enrique, takımının “asla korkmadığını” belirtti.
- AFP
PSG'yi neler bekliyor?
Manchester City karşısında alınan galibiyet, PSG’yi iki maçta topladığı altı puanla Şampiyonlar Ligi puan durumunun zirvesine taşıdı. PSG şimdi Ligue 1’deki bir sonraki maçında Strasbourg ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Enrique’nin ekibi, altı maçta topladığı 11 puanla Fransa ligi puan tablosunda şu anda altıncı sırada yer alıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun