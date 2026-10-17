Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enrique, rahat bir üstünlüğe sahipken takımının maçın gidişatını çok daha iyi yönetmesi gerektiğini vurguladı. Üst düzey rakiplerin oyunda ivme kazanmasına izin vermenin tehlikelerine dikkat çekti.

“Bu maçta şanslıydık,” diyen Enrique, çalkantılı ikinci yarıyı değerlendirirken Football365'in aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu seviyede bir deplasman maçını kazanmak istiyorsanız maç boyunca daha istikrarlı olmalısınız.

“Aksi takdirde rakibiniz geri dönüp sizden daha fazla gol atabilir. İlk yarının ardından büyük bir fark olduğu için ikinci yarı çılgınca geçti. Böyle bir ikinci yarıyı sevmiyorum, oyunu kontrol edebilmeyi tercih ederim.”