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Sansasyonel transfer sürprizi: Arsenal, savunmadaki boşluğu doldurmak için Tottenham'ın ŞOK yıldızı adına "yoğun çaba harcıyor"
Arteta, Kuzey Londra'daki ezeli rakipten sürpriz bir transfer hedefliyor
Daily Mail'e göre Arsenal, savunmada büyüyen bir krizi çözmeye çalışırken Spurs kaptanı Romero'yu transfer etmek için "yoğun çaba harcıyor". Arsenal, ezeli rakiplerinin kaptanı için cesur bir hamleye imza atarak, olası bir anlaşmanın şartlarını öğrenmek amacıyla Arjantinli savunmacının temsilcileriyle temasa geçti.
Kuzey Londra'nın kırmızı tarafındaki aciliyetin nedeni ise William Saliba'nın durumu. Fransız milli oyuncu, 2026 Dünya Kupası sırasında yaşadığı sırt sakatlığının ardından Premier League sezonunun başlangıcında forma giyemeyecek.
- Getty Images Sport
Atletico, takipçi grubun başında yer alıyor
Arsenal'ın agresif yaklaşımına rağmen, Romero'nun imzası için Atletico Madrid'in favori olduğu söyleniyor. Diego Simeone uzun süredir vatandaşına hayranlık duyuyor ve şu anda resmi bir teklif için kaynak yaratmak amacıyla Metropolitano'da kadroyu boşaltmak üzerine çalışıyor. İspanyol devi, Matteo Ruggeri'yi Aston Villa'ya ve Nahuel Molina'yı Roma'ya satmak için görüşmeler yürütüyor; bu satışlardan elde edilecek toplam bonservis bedelinin, Tottenham yıldızı için yapılacak £30 milyonluk açılış teklifini kolaylaştırması amaçlanıyor.
Serie A devi Inter de yarışta varlığını hissettirdi; kulüp daha önce Spurs ile £34 milyonluk bir bonservis bedeli üzerinde anlaşmıştı. Ancak İtalya şampiyonu, oyuncunun kişisel şartlarında henüz ortak noktada buluşamadı.
Tottenham'ın tavrı ve kadro derinliği
Spurs, doğru bir bedel gelmesi halinde Romero'nun ayrılmasına izin verebilecek bir durumda bulunuyor. Kulüp, Roberto De Zerbi yönetiminde John Paul van Hecke'nin 52 milyon sterlinlik transferi ve Marcos Senesi'nin bonservis bedeli olmadan kadroya katılmasıyla savunma seçeneklerini şimdiden güçlendirdi. Ancak kaptanlarını ezeli rakip Arsenal'a satma fikri, hem kulüp hem de taraftarlar açısından söz konusu değil.
Romero'nun Tottenham'daki dönemi inişli çıkışlı geçti; buna geçen sezonki kümede kalma mücadelesi sırasında diz sakatlığından dönüşü de dahil. Savunmacı, Dünya Kupası finaline çıkan Arjantin takımının merkezindeki isimlerden biriydi ve daha önce Ange Postecoglou'nun ayrılığının ardından da takımdan ayrılmasıyla ilişkilendirilmişti.
- Getty Images Sport
Romero'nun yeni bir meydan okuma isteği
28 yaşındaki oyuncu, 2022'de Atalanta'dan gelişinden bu yana takımın değişmez isimlerinden biri oldu, ancak üst üste gelen istikrarsız sezonlar yıpratıcı oldu. Arka arkaya kümede kalma mücadelesi veren Romero, artık büyük kupalar için yarışmaya hazır. Arsenal ona hemen Şampiyonlar Ligi futbolu ve şampiyonluk yarışı sunabilir, ancak iki kulüp arasındaki tarihi rekabet, iki yönetim arasındaki olası herhangi bir transfer anlaşmasının önünde büyük bir engel oluşturuyor.
Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken durum hâlâ değişkenliğini koruyor. Arsenal'in ilgisi yarışı kesinlikle karmaşıklaştırdı, ancak Atleti'nin mali hamleleri, Dünya Kupası kazananı için en muhtemel adresin onlar olduğunu gösteriyor. Arteta, Romero'yu bu ayrımı aşmaya ikna edecekse hızlı davranmak zorunda, aksi halde Arsenal'in sembol ismi Saliba'nın yokluğunda kadro derinliği sorunu yaşamamasını sağlamak için hızla diğer hedeflere yönelmesi gerekiyor.
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