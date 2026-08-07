Arsenal'ın agresif yaklaşımına rağmen, Romero'nun imzası için Atletico Madrid'in favori olduğu söyleniyor. Diego Simeone uzun süredir vatandaşına hayranlık duyuyor ve şu anda resmi bir teklif için kaynak yaratmak amacıyla Metropolitano'da kadroyu boşaltmak üzerine çalışıyor. İspanyol devi, Matteo Ruggeri'yi Aston Villa'ya ve Nahuel Molina'yı Roma'ya satmak için görüşmeler yürütüyor; bu satışlardan elde edilecek toplam bonservis bedelinin, Tottenham yıldızı için yapılacak £30 milyonluk açılış teklifini kolaylaştırması amaçlanıyor.

Serie A devi Inter de yarışta varlığını hissettirdi; kulüp daha önce Spurs ile £34 milyonluk bir bonservis bedeli üzerinde anlaşmıştı. Ancak İtalya şampiyonu, oyuncunun kişisel şartlarında henüz ortak noktada buluşamadı.