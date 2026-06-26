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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Şans mı, yoksa deha mı? 2026 Dünya Kupası’nda tanınmayan milli takımlar, devlerin itibarını nasıl sarsmış oldu?

FEATURES
İspanya - Suudi Arabistan
İspanya
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
İspanya - Yeşil Burun Adaları
Yeşil Burun Adaları
Irak - Norveç
Irak
Norveç
Hollanda - İsveç
Hollanda
İsveç
Tunus - Hollanda
Tunus
Hollanda - Fas
Fas
Mısır - İran
Mısır
İran
Ürdün - Cezayir
Ürdün
Cezayir
Kanada - Katar
Kanada
Katar
İngiltere - Gana
İngiltere
Gana
Ekvator - Curacao
Ekvator
Curacao
İspanya
Suudi Arabistan
ABD
Cabo Verde
Irak
Norveç
Hollanda
İsveç
Tunus
Fas
Meksika
Mısır
İran
Ürdün
Cezayir
Kanada
Katar
İngiltere
Gana
Ekvador
Curaçao

Kim demiş ki hayaller imkansızdır? Çocuklar, yetişkinlerin tahtına hücum ediyor

Dünya Kupası’ndaki sürprizler artık sadece dört yılda bir tekrarlanan romantik hikayeler değil, modern turnuvanın doğasının ayrılmaz bir parçası haline geldi. İlk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenen bu turnuvada, sıralamada alt sıralarda yer alan takımlar, artık sadece katılmak ya da deneyim kazanmak için turnuvaya girmediklerini, dünyanın en büyük takımlarıyla rekabet edebilecek, onların galibiyetlerini engelleyebilecek ve hatta hayallerini erken aşamada tehdit edebilecek güce sahip olduklarını kanıtladılar.

Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Gana ve Güney Afrika gibi takımların elde ettiği sonuçlar, İspanya, İngiltere, Ekvador ve Güney Kore gibi dev takımlar karşısında değerli puanlar almayı başardıktan sonra, sadece şans eseri değildi. Bu durum pek çok soruyu gündeme getirdi: Takımlar arasındaki teknik farklar eskisine göre azaldı mı? Bunun nedeni dünya futbolunda yaşanan taktiksel gelişme mi, yoksa şansın önemli bir rol oynaması mı?

Bu maçları dikkatli bir şekilde incelediğimizde, yaşananların bir tesadüf olmadığı, aksine iyi düşünülmüş planlar ve disiplinli bir taktik uygulamanın sonucu olduğu ortaya çıkıyor. Bu sayede, sıralamada daha alt sıralarda yer alan milli takımlar, rakipleriyle aradaki bireysel farkları azaltmayı başardılar ve maçları, bireysel becerilerin sergilendiği bir gösteriden çok, taktiksel bir mücadeleye dönüştürdüler.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Savunma düzeni… Büyükleri devirmenin bir numaralı silahı

    BBC’nin aktardığına göre, Kap Verde’nin İspanya ile oynadığı maç, modern futbolda taktiksel organizasyonun gücünü gösteren en net örnek olabilir.

    Dünya Kupası tarihinde yer alan en küçük üçüncü ülkeyi temsil eden bu takım, maça top hakimiyeti kurmak ya da İspanyollarla pas alışverişinde rekabet etmek amacıyla çıkmadı; bunun yerine, beş savunma oyuncusu ve dört orta saha oyuncusundan oluşan, hatlar arası mesafelerin son derece dar tutulduğu sıkı bir savunma planına başvurarak, İspanya milli takımının oyun kurmada kullandığı tüm alanları kapattı.

    Asıl sır sadece savunma oyuncularının sayısında değil, savunma ve orta saha hatları arasındaki son derece kısa mesafelerde yatıyordu; bu da topu alan herhangi bir İspanyol oyuncunun aynı anda birkaç oyuncu tarafından kuşatılmış bulmasına neden oldu.

    İspanya gibi top hakimiyetine dayanan milli takımlar, rakibi baskı yapmaya çekmek için topu geriye indirmeyi ve ardından orta saha oyuncularının arkasında açılan boşlukları değerlendirmeyi alışkanlık haline getirmiştir. Ancak Yeşil Burun Adaları milli takımı bu tuzağa düşmeyi reddetti.

    İspanyollar topu ne kadar geriye gönderirse, Yeşil Burun Adaları oyuncuları pozisyonlarını korudu ve topu taşıyan oyuncuya doğru hücum etmedi; bu da İspanya milli takımını sürekli aradığı boşluklardan mahrum bıraktı.

    İspanyol savunmacılar topu ileriye taşıdıklarında bile, Yeşil Burun Adaları’nın savunma bloğu sağlam kaldı ve rakibine derinlikte hiçbir boşluk bırakmadı. Bu disiplin nedeniyle İspanyollar, savunmanın kalbini delemediği için çapraz paslara veya uzun toplara güvenmek zorunda kaldı.

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  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gana, İngiltere karşısında aynı dersi tekrarlıyor

    Aynı senaryo, Gana’nın İngiltere ile oynadığı maçta da tekrarlandı. Thomas Tuchel’in yönetimindeki İngiltere milli takımı, rakibi kendi sahasına çekmeye büyük ölçüde güveniyor ve ardından baskı hatlarının arkasındaki boşlukları değerlendiriyordu.

    Ancak Gana milli takımı bu taktiğe uymayı reddetti. Jordan Ayew, İngiltere'nin orta saha oyuncusu Elliot Anderson'ı marke etmek için ileride pozisyon alırken, diğer oyuncular ceza sahası dışında birbirine yakın iki savunma hattında dizildi.

    İngilizlerin onları pozisyonlarından çıkarmak için defalarca kışkırtma girişimlerine rağmen Ganalı oyuncular baskı yapmaya kalkışmadı. Böylece İngiltere, en önemli silahlarından biri olan hatlar arasındaki boşluklarda oynamaktan mahrum kaldı.

    Bu savunma taktiği, “PPDA” olarak bilinen istatistiksel bir göstergeyle ölçülebilir; bu gösterge, bir takımın herhangi bir savunma hamlesi yapmadan önce rakibine izin verdiği pas sayısını belirler. Bu rakam ne kadar yüksekse, takımın yüksek pres uygulamadığı, aksine kendi bölgelerinde beklemeyi tercih ettiği anlamına gelir.

    Yeşil Burun Adaları ile İspanya arasındaki maçta, Yeşil Burun Adaları’nın “PPDA” endeksi 51,2’ye ulaşırken, İspanya’nınki sadece 5,9 oldu; bu muazzam fark, iki milli takım arasındaki felsefe farkını yansıtıyor.

    Gana ise İngiltere karşısında ilk on beş dakika boyunca 62'ye ulaşan bir ortalamaya kaydetti; bu da yüksek baskıdan kasıtlı olarak uzak durduğunu açıkça gösteriyor.

    Ancak ilginç olan, her iki takımın da maçın sonuna doğru, rakip oyuncuların yorgunluğa kapılmaya başladığını ve galibiyeti koparma şansının mümkün hale geldiğini fark ettikten sonra, baskı seviyesini kademeli olarak artırmış olmasıdır.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Her savunma planı başarılı olmaz

    Buna karşılık, bazı maçlar, yalnızca defansif bloklara güvenmenin olumlu bir sonuç elde etmek için yeterli olmadığını ortaya koydu. Suudi Arabistan’ın İspanya’ya karşı aldığı yenilgi, arka hatlarda ölümcül organizasyon hatalarının varlığını ortaya çıkardı.

    Suudi milli takımı beş savunmacıya güvenmesine rağmen, savunma hattında uyum eksikliği vardı ve oyuncular topu taşıyan oyuncuya aşırı derecede yöneliyorlardı.

    Bu davranış, uzak kanatta geniş boşluklar bırakmasına neden oldu ve İspanyollar bu boşlukları ustaca değerlendirdi. Ayrıca orta saha dörtlüsü de tamamen topun bulunduğu tarafa doğru kayarken, diğer kanadı yeterli şekilde savunmasız bıraktı.

    İspanya milli takımı, oyunun yönünü hızla soldan sağa değiştirerek bu açığı değerlendirdi ve sürekli olarak sayısal üstünlük sağlayan pozisyonlar yarattı. Bu pozisyonlardan birinde, Lamine Yamal ve Pedro Porro kendilerini tek bir Suudi oyuncuyla karşı karşıya buldular.

    Orta saha oyuncusu Boro’yu kapatmak için geri dönemezken, bek de Yamal’ı savunmasız bırakma korkusuyla ona çıkamadı. Boro, elindeki zamanı ve boşluğu değerlendirerek uzak direğe mükemmel bir orta gönderdi; top daha sonra Mikel Oyarzabal’a ulaştı ve Oyarzabal golü kolaylıkla attı.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH35-NED-SWEAFP

    İsveç de aynı nedenlerle çöktü

    Aynı durum İsveç’in Hollanda karşısındaki maçında da tekrarlandı. İsveç milli takımı 5-3-2 düzenini benimsedi, ancak sadece üç orta saha oyuncusunun olması kanatları kapatmayı son derece zorlaştırdı. Hollanda ise bu sorunu akıllıca değerlendirdi.

    Hollanda’nın sağ kanat oyuncusu, İsveç’in sol bekini geriye çekmeye zorlarken, Denzel Dumfries, orta saha oyuncularının topun olduğu yöne doğru hareket etmesinden yararlanarak arkadan kontrolsüz bir şekilde ilerledi.

    Bu senaryo defalarca tekrarlandı ve sonuçta 5-1’lik ağır bir mağlubiyetle sonuçlandı. İsveç’in performansı ancak 4-5-1 dizilişine geçtikten sonra düzeldi; bu diziliş orta sahada daha fazla yoğunluk sağladı ve kanatlardaki boşlukları kapattı.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Arkadan inşa etmek… Hesaplanmış bir risk

    Defansif düzenin yanı sıra, birçok küçük milli takım oyun kurmada cesur bir taktiğe başvurdu. Her kale vuruşundan sonra topu dağıtmaktansa, Güney Afrika, Irak ve Yeşil Burun Adaları gibi takımlar arkadan kısa paslarla oyunu başlatmayı tercih etti.

    Amaç açıktı: Büyük takımları ilerlemeye ve baskı kurmaya zorlamak, ardından savunma hatlarının gerisinde bıraktıkları boşluklardan yararlanmak.

    Bu fikri hayata geçirmek için oyuncular sahada geniş bir alana yayılıyordu; bu da rakibi, adam adama pres yaparken uzun mesafeler kat etmeye zorluyordu.

    İlk pas başarılı olur olmaz, pres yapan oyuncuların arkasındaki boşluklar orta saha oyuncuları ve forvetler için açılırdı.

    Bu taktik, söz konusu takımların az sayıda pasla rakiplerinin kalesine ulaşmasına yardımcı oldu ve geleneksel uzun paslara güvenselerdi elde edemeyecekleri hücum fırsatları yarattı.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Her riskin bir bedeli vardır

    Ancak bu yöntem risksiz değildi. Oyuncuların birbirinden uzak durduğu bir şekilde arkadan oyun kurmak, kale yakınında top kaybı olasılığını artırır. Bu durum, Güney Afrika’nın Meksika karşısında ve Irak’ın Norveç karşısında oynadığı maçlarda gerçekten de yaşandı; her iki takım da topu dışarı çıkarırken yaptıkları hataların ardından gol yedi.

    Buna rağmen, hücumdaki kazançlar da büyüktü. Örneğin Güney Afrika, top hakimiyet oranı %31’i geçmemesine rağmen Güney Kore kalesine 14 şut çekerken, rakibinin şut sayısı sadece yedi oldu. Güney Kore takımı yüksek pres uyguladığında, “Pavana Pavana” takımı planına sadık kaldı, bu presi aşmayı başardı ve ardından hızlı bir atak düzenleyerek takıma tur atlamasını sağlayan golü kaydetti.

    Bu maçlar, uluslararası futbolda artık her şeyin sadece oyuncuların kalitesine bağlı olmadığına dair önemli bir gerçeği yansıtıyor. Sıralamada alt sıralarda yer alan milli takımların teknik direktörleri, maçlarını taktiksel olarak daha iyi hazırlayabiliyor, rakiplerinin güçlü ve zayıf yönlerini analiz edebiliyor ve oyuncularının yeteneklerine uygun planlar oluşturabiliyor.

    Organizasyon, disiplin ve takım çalışması sayesinde teknik fark, yıllar öncesine kıyasla daha az hale geldi. Büyük milli takımların, oyuncularının kalitesi ve tecrübeleri sayesinde hâlâ üstünlüğü elinde tuttuğu doğru, ancak artık sahaya çıktıkları anda kazanmayı garantileyemiyorlar.

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaleciler… Sürprizlerin kahramanları

    Tüm bunlara rağmen, bireysel performans sürprizlerin gerçekleşmesinde vazgeçilmez bir unsur olmaya devam ediyor. Kırk yaşındaki tecrübeli kaleci Fozinia, İspanyolların arka arkaya gelen şutlarını kurtararak ulusal bir kahramana dönüştü ve Kap Verde’nin tarihi bir puanı almasının en önemli nedenlerinden biri oldu.

    Curacao kalecisi Eloy Rom ise, bir maçta en fazla kurtarış rekorunu 15 kurtarışla egale ederek turnuva tarihine adını yazdırdı ve ülkesine Dünya Kupası tarihindeki ilk puanı kazandırdı.

    Bu performanslar, taktiksel organizasyonun tek başına yeterli olmadığını, kritik anlarda bireysel parlaklığın da gerekli olduğunu, özellikle de genellikle savunmanın son kalesi ve sürprizlerin ilk yaratıcısı olan kaleciden beklendiğini ortaya koyuyor.

    Mevcut Dünya Kupası, büyük ve küçük milli takımlar arasındaki farkın her geçen yıl azaldığını ortaya koyuyor. Sıralamada alt sıralarda yer alan takımlar, artık turnuvaya net bir taktik kimliği, iyi düşünülmüş planlar, rollerini tam olarak bilen oyuncular ve rakiplerin zayıflıklarından yararlanmayı bilen teknik direktörlerle giriyor.

    Bu nedenle sürprizler artık bir istisna değil, modern futbolun doğal bir parçası haline geldi. 48 takımın katıldığı bu turnuvada, şampiyonluğa giden yol her zamankinden daha karmaşık olacak gibi görünüyor; çünkü organizasyon, disiplin ve fikre olan inanç, küçük takımlara dünyanın en büyük futbol güçlerinin karşısında başa baş mücadele etme gücü verebilir.