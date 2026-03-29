Marc-André ter Stegen'in yaz aylarında yapılacak Dünya Kupası kadrosuna seçilmesini artık ummak pek mümkün değil gibi görünüyor; Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann bunu dolaylı olarak açıkça belirtti.
"Şans çok düşük": Julian Nagelsmann, Marc-Andre ter Stegen'in Dünya Kupası'na katılma şansına ilişkin net açıklamalarda bulundu
"Ona olan saygımdan dolayı bu konuyu tamamen kapatmıyorum, ancak yine de bu ihtimal çok, çok, çok düşük, çünkü onun genel durumunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Zaten bir yıldır kadro dışında ve çok az oynadı," dedi Nagelsmann, Gana ile oynanacak milli maç öncesindeki basın toplantısında (Pazartesi, 20.45).
Nagelsmann şöyle devam etti: "Önceki gün kısa bir süre konuştuk. Katkı sağlayabileceği zamanlarda her zaman hazır olması hoşuma gidiyor, her zaman kendini sunuyor. Sadece kendini değil, takımı da düşünüyor."
Nagelsmann, ter Stegen hakkında: "O da artık 21 yaşında değil"
Ter Stegen bu sezon da sık sık sakatlıklarla boğuşuyor. FC Girona'nın kalecisi, Ocak ayı sonunda geçirdiği uyluk sakatlığı nedeniyle şu anda forma giyemiyor. O günden bu yana Girona formasıyla yedi maçı kaçırdı.
Eski Gladbach oyuncusu, milli takımda da son zamanlarda sakatlık nedeniyle birkaç kez forma giyemedi. 44 milli maçlık kariyerinin son maçını Haziran 2025'te Fransa ile oynanan Nations League karşılaşmasında tamamladı. "Rehabilitasyonda hızlanmalı. Durumu oldukça iyi ve artık çok fazla ağrısı yok, sadece birazcık var ama bu zaman alacak," diye açıkladı Nagelsmann. "Artık 21 yaşında değil ve birkaç maçın yükünü omuzlarında taşıyor, sadece nasıl olduğunu görmek gerekiyor."
33 yaşındaki oyuncu, FC Barcelona'da kadro dışı bırakılıp Joan Garcia ile değiştirildikten sonra kışın Girona'ya kiralanmıştı. Barcelona'daki ana kulübünde 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor.
Marc-Andre ter Stegen: Sakatlık geçmişi ve kaçırdığı maçlar
Yaralanma
Oyun dışı kalma süresi
Kaçırılan maçlar
Uyluk sakatlığı
75 gün
7
Sırt ameliyatı
139 gün
22
Diz kapağı tendonu yırtılması
214 gün
51
Sırt yaralanması
86 gün
19
Diz ameliyatı
104 gün
9
Diz yaralanması
79 gün
13
Diz sorunları
32 gün
4