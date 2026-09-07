Getty Images Sport
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'Şans bizden yana değildi!' - Maxence Lacroix, Chelsea'nin Arsenal karşısında 2-1 mağlup olmasının ardından Maviler'in beraberliği hak ettiğini söyledi
Lacroix, Emirates'taki kaçan fırsata hayıflandı
Lacroix, Chelsea'nin Arsenal'a 2-1 kaybettiği dar mağlubiyette şanssızlığın kurbanı olduklarını düşünüyor ve Xabi Alonso'nun ekibinin Kuzey Londra'dan en az bir puanla ayrılmak için yeterince iyi oynadığını söylüyor. Crystal Palace'tan yaz transfer döneminde gelen oyuncu, Chelsea karşılaşmanın ilk iki dakikası içinde sürpriz bir şekilde öne geçtikten sonra iki kez geçilen savunma hattında öne çıkan isimlerden biri oldu.
Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan Fransız milli oyuncu, sonuca duyduğu hayal kırıklığını dile getirirken takımın gelişimi konusunda iyimser kalmayı sürdürdü. Fransa milli takım oyuncusu, "Kaybettikten sonra tabii ki biraz mutsuzuz ama dürüst olmak gerekirse iyi iş çıkardığımıza inanıyorum" dedi. "Sadece bazı noktaları düzeltmemiz gerekiyor. Bence orada oynamak kolay değil ama iyi oynadık. Mağlubiyeti kabul ediyoruz ama bundan ders çıkarmak istiyoruz. Hataları ve yanlış olan tüm yönleri görmekten ders çıkarmanın iyi olduğunu düşünüyorum. Yolumuza devam etmemiz ve yeniden denememiz gerekiyor."
- Getty Images Sport
Erken öne geçiş, Arsenal'ın cevabıyla boşa çıktı
Lacroix, Arsenal'ın eşitlik golünün ardından ivmenin değişmesinin, Maviler için işi önemli ölçüde zorlaştırdığını kabul etti. Buna rağmen takım, son dakikalarda David Raya'nın kurtardığı bir şut çeken Estevao üzerinden beraberlik golü için baskısını sürdürdü.
Maçın gidişatını değerlendiren Lacroix, şunları ekledi: "Bence iyi başladık ama onlar golü attıktan sonra iş giderek daha zor hale geldi. Ama bizim de iyi aksiyonlar ve iyi hücumlar yaptığımızı gösterdik, bu yüzden yenilgi biraz can yakıyor. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bence daha fazlasını hak ettik. Şans bizim yanımızda değildi ama bunu kabul etmemiz gerekiyor. Gol atma isteği, tavır netti. Son ana kadar iyi bir karakter ortaya koyduk. 2-2'yi hak ettik ama bir dahaki sefere bunun dersini çıkardık."
Kaptan James, küçük farklara ilişkin görüşü paylaşıyor
Chelsea kaptanı Reece James, savunmadaki takım arkadaşının görüşlerini yineleyerek Premier League'deki yüksek tempolu maçları belirleyen ince detaylara dikkat çekti.
James, maçla ilgili kendi ayrıntılı değerlendirmesini yaparak şunları söyledi: "Maça gerçekten iyi başladık. Geriye düştüğümüzde bile maça yeniden ortak olmaya çalışırken karakter gösterdik. Sonunda zamanımız tükendi. Bu seviyedeki futbolda her şey anlara bağlı. Skoru değiştiren bir ya da iki şey oluyor ve bunun üzerinde biraz fazla duruluyor. Zor bir maçtı ve bunu değerlendirip ders çıkarmamız gerekiyor. Birkaç gün içinde Leeds'e karşı bir maçımız daha var ve buna hazır olmamız gerekiyor."
- Getty Images Sport
Alonso uzun vadeli sürece odaklanıyor
Oyuncular kendilerine haksızlık yapıldığını düşünse de teknik direktör Alonso, Stamford Bridge'deki göreve gelmesinden bu yana aldığı ilk yenilgiye daha pragmatik yaklaştı. Görevine kusursuz bir başlangıç yapan İspanyol çalıştırıcı, bu mağlubiyeti genç kadrosu için inşa sürecinin gerekli bir parçası olarak gördü.
Alonso, sonuçla ilgili felsefesini şöyle açıkladı: "Dünkü maçtan, daha önce Fulham'dan sonra, Brighton'dan sonra, Luton'dan sonra yaptığımız gibi bir sonraki maç için pek çok şey çıkaracağız. Kazandığımızda da kaybettiğimizde de her maçtan her şeyi almaya ve işleri daha iyi hâle getirmeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz noktanın süreci bu; oyunumuz için güçlü prensipler ve güçlü fikirler inşa etmek, bunu da yavaş yavaş yaparak maçlar kazanmak ve mümkün olan en iyi şekilde rekabet etmek istiyoruz."
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