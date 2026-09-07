'Şans bizden yana değildi!' - Maxence Lacroix, Chelsea'nin Arsenal karşısında 2-1 mağlup olmasının ardından Maviler'in beraberliği hak ettiğini söyledi

Lacroix, Chelsea'nin Arsenal'a 2-1 kaybettiği dar mağlubiyette şanssızlığın kurbanı olduklarını düşünüyor ve Xabi Alonso'nun ekibinin Kuzey Londra'dan en az bir puanla ayrılmak için yeterince iyi oynadığını söylüyor. Crystal Palace'tan yaz transfer döneminde gelen oyuncu, Chelsea karşılaşmanın ilk iki dakikası içinde sürpriz bir şekilde öne geçtikten sonra iki kez geçilen savunma hattında öne çıkan isimlerden biri oldu.

Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan Fransız milli oyuncu, sonuca duyduğu hayal kırıklığını dile getirirken takımın gelişimi konusunda iyimser kalmayı sürdürdü. Fransa milli takım oyuncusu, "Kaybettikten sonra tabii ki biraz mutsuzuz ama dürüst olmak gerekirse iyi iş çıkardığımıza inanıyorum" dedi. "Sadece bazı noktaları düzeltmemiz gerekiyor. Bence orada oynamak kolay değil ama iyi oynadık. Mağlubiyeti kabul ediyoruz ama bundan ders çıkarmak istiyoruz. Hataları ve yanlış olan tüm yönleri görmekten ders çıkarmanın iyi olduğunu düşünüyorum. Yolumuza devam etmemiz ve yeniden denememiz gerekiyor."