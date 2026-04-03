Sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan yıldız, Kuzey Amerika’daki stadyumları hâlâ tıklım tıklım dolduruyor; Messi ve Inter Miami’nin ziyaret ettiği her seferinde birçok rakip takım, NFL takımlarının kullandığı daha büyük stadyumlara taşınıyor.

Biletler hala olağanüstü bir hızla satılıyor, ancak fiyatlar 2023 yazında Messi'nin Güney Florida'ya gelişinden sonra eskisi kadar yüksek değil. A-listedeki konuklar tribünlerde artık sıradan bir manzara haline geldi; başlangıçta Arjantinli yıldızın Amerika'da ne kadar kalacağı belirsizdi.

MVP ve MLS Kupası zaferlerinin tadını çıkaran Messi, 2028 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. Bu, tüm zamanların en iyi oyuncusunu sahada görmek için kaotik bir yarışın yaşanmayacağı anlamına geliyor. Messi balonunun patlamaya hazır olmasa da daha fazla yükselmeyeceği düşünülüyor.