Çeviri:
"Sanki WWE şehre gelmiş gibi" - MLS'de Lionel Messi çılgınlığı zirveye ulaştı mı? Inter Miami'nin süperstarı ve "GOAT" turuna yöneltilen sorular
Bilet fiyatları yükselirken Messi stadyumları dolduruyor
Sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan yıldız, Kuzey Amerika’daki stadyumları hâlâ tıklım tıklım dolduruyor; Messi ve Inter Miami’nin ziyaret ettiği her seferinde birçok rakip takım, NFL takımlarının kullandığı daha büyük stadyumlara taşınıyor.
Biletler hala olağanüstü bir hızla satılıyor, ancak fiyatlar 2023 yazında Messi'nin Güney Florida'ya gelişinden sonra eskisi kadar yüksek değil. A-listedeki konuklar tribünlerde artık sıradan bir manzara haline geldi; başlangıçta Arjantinli yıldızın Amerika'da ne kadar kalacağı belirsizdi.
MVP ve MLS Kupası zaferlerinin tadını çıkaran Messi, 2028 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. Bu, tüm zamanların en iyi oyuncusunu sahada görmek için kaotik bir yarışın yaşanmayacağı anlamına geliyor. Messi balonunun patlamaya hazır olmasa da daha fazla yükselmeyeceği düşünülüyor.
MLS genelinde Messi'ye olan ilgi zirveye ulaştı mı?
Bu görüş, Jackpot City Casino’ya şu açıklamayı yapan eski ABD Milli Takımı kalecisi ve MLS yıldızı Keller’e ait: “[Messi etkisi] kesinlikle zirveye ulaştı, çünkü ligde ne kadar süre daha oynayacağı belli olmayan bir durum vardı.
“Çocuklarını Inter Miami maçına götürebilecek kadar zengin birçok insan tanıyordum, çünkü Messi'yi bir daha görebilecek miyiz bilemiyorduk. Bu, WWE'nin şehre gelmesi ya da Supercross'un şehre gelmesi gibi bir şey. Sanki her hafta hayran kitlesi için bir şeyler mi inşa ediyorsunuz?”
MLS maaş tavanı kurallarını kaldırmalı mı?
Messi, Heung-min Son ve Thomas Müller gibi isimlerin de aralarında bulunduğu diğer ünlü oyuncuları MLS’e çekilmesine katkıda bulundu ve daha fazlasının da geleceğine dair umut verdi. Şu anda Amerikan futbol tarihinin en yüksek ücretli sözleşmesi üzerinde çalışıyor.
MLS'nin bir noktada maaş tavanı kurallarını gevşeterek, yıldız oyuncuların transferine daha fazla para yatırılmasına izin vermesi gerektiği iddia ediliyor, ancak Keller bunun doğru yol olduğuna ikna olmuş değil, çünkü aşırı harcama bariz bir tehdit haline gelebilir.
Keller, ele alınması gereken konularla ilgili olarak şunları ekledi: “Ben olsam, sınırı mutlaka kaldırmazdım. MLS'nin şu anki işleyişi şöyle: belirli oyuncularınız var, hedef tahsisli oyuncularınız var. Bunun gerçekte yaptığı şey, para ödediğiniz birini aldığınızda, kadroda başka bir rekabetin kalmamasıdır.
“O zaman sorun şu: ‘Tamam, bu adam 250.000 dolar kazanıyor, bu adam ise 2,5 milyon dolar kazanıyor’ diyorsunuz ve 2,5 milyon dolar kazanan adamı geride bıraktığında 250.000 dolar kazanan adamı ödüllendirmek için maaş tavanında hiçbir yol yok. Onun onu yenmesine izin veremem, çünkü maaşını 10 kat fazla ödediğim oyuncuyu oynatmazsam, kulüp sahibinin gözünde [aptal] durumuna düşerim.”
Inter Miami ve Messi, Nu Stadyumu'na taşınıyor
Messi'nin Arjantin topraklarında muhtemelen son kez forma giydiği son uluslararası maç arasının ardından, Inter Miami Cumartesi günü Austin FC'yi ağırlayarak lig maçlarına geri dönecek. Bu karşılaşma, Nu Stadium'da oynanacak ve stadyum ilk kez kapılarını açacak.