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'Sanki ona 1 milyon dolar vermişim gibi' - Cheick Doucoure, 20 aylık sakatlık cehenneminin ardından uzun süredir beklenen Crystal Palace dönüşüne hazırlanıyor
Doucoure'nin geri dönüş yolculuğu uzun oldu
Crystal Palace orta saha oyuncusu Doucoure, yaklaşık 20 ayın ardından ilk A takım maçına çıkmaya hazırlanıyor ve bu, kenarda geçen sancılı dönemin sonunu işaret ediyor. 26 yaşındaki oyuncu, 2022-23'teki ilk sezonunda kulübün Yılın Oyuncusu seçilmişti ancak kariyeri art arda gelen uzun süreli sakatlık sorunları nedeniyle sekteye uğradı. Doucoure, ilk olarak Kasım 2023'te Luton Town'a karşı 2-1 kaybedilen maçta Aşil tendonunun kopması sakatlığını yaşamıştı ve dönüş yolunda 13 maça çıktıktan sonra geçen yılın ocak ayında menisküs yırtığı yaşadı.
Geçen sezonun sonunda 21 yaş altı takımıyla formunu kanıtladıktan ve sezon öncesi kamp dönemini herhangi bir sorun yaşamadan tamamladıktan sonra, eski Lens oyuncusu sonunda yeniden A takım yapılanmasına dahil olmaya hazır. Onun yokluğu Crystal Palace için büyük bir darbe oldu, özellikle de sakatlık sorunları başlamadan önce 2023 yazında Liverpool'un önemli transfer hedeflerinden biri olduğu düşünüldüğünde.
- Getty Images Sport
Sage, Doucoure'nin duygularını açıkladı
Teknik direktör Pierre Sage, orta sahayı yeniden kullanabilecek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve oyuncunun haberi aldığında sergilediği bulaşıcı coşkuya dikkat çekti. Kupa maçı öncesinde konuşan Sage, Doucoure'nin antrenmandaki saf sevincini vurguladı. Fransız teknik adam gazetecilere, "Bugün bizimle birlikte olacağını söylediğimde gülümsemesi inanılmazdı" dedi. "Bence tepkisi, sanki ona 1 milyon dolar vermişim gibiydi. Bu tür tepkileri seviyorum çünkü benim için bu, futbolu nasıl oynadığımızın, bu oyunu nasıl sevdiğimizin başlangıcı ve onun istediği tek şey takımla birlikte geri dönmekti. Bu ilk adım ve salı günü kesinlikle biraz süre alacak."
Sage, Doucoure'nin salı günü Middlesbrough'ya karşı oynanacak Carabao Cup üçüncü tur maçında forma giyeceğini doğruladı. Bu karşılaşma, Mali milli oyuncusunun 15 Ocak 2025'te Leicester City karşısında alınan 2-0'lık galibiyetten bu yana ilk resmi maçı olacak. Teknik direktörün sözleri, Palace sezonun ilk bölümünde ivme yakalamayı hedeflerken orta saha oyuncusunun dönüşünün takım morali açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.
Rotasyona dengeli yaklaşım
Sage, Doucoure gibi geri dönen isimlere süre vermeye istekli olsa da ilk 11'inde çok fazla değişiklik yapma konusunda temkinli davranıyor. Palace patronu, kupa organizasyonlarında bile takımın ritmini bozma konusunda genel olarak dikkatli olduğunu kabul etti.
Teknik direktör, Crystal Palace'ın bu yıl Carabao Cup'ı ciddiye almayı ve turnuvada uzun bir yol kat etmeyi hedeflediğini vurguladı. "Büyük rotasyonlardan pek hoşlanmıyorum çünkü bunu ne zaman yapsam maçın sonunda mutsuz oluyorum; özellikle sonuçtan değil ama bazen oyuncular arasındaki koordinasyon eksikliğinden. Ama sezonun başında, antrenman sürecinde tüm oyuncuların gösterdiği bağlılığa saygı duymamız gerekiyor ve bu da belki onların bunu göstermesi için bir fırsat," diye ekledi. "Bu maçı kazanmak zorundayız çünkü bu turnuvada da iddialıyız ve konu sadece rotasyon değil."
- Getty Images Sport
Palace, kupalarla dolu yılların üzerine koymayı hedefliyor
Crystal Palace, Premier League sezonuna sendeleyerek başladı; takım, bir galibiyet ve iki yenilginin ardından şu anda puan tablosunda 13. sırada yer alıyor. Palace, gemiyi yeniden rotasına sokmak ve son iki sezonda kendisine dikkat çekici kupalar getiren formu yeniden bulmak isteyecek; takım 2024-25'te FA Cup'ı, 2025'te FA Community Shield'ı ve geçen sezon da UEFA Konferans Ligi kupasını kazanmıştı.
Kupa maçının ardından Palace, cumartesi günü Fulham karşısında aldığı zorlu 3-2'lik galibiyetin ardından üst üste iki Premier League zaferi arayışıyla Ipswich Town'ı ağırlayacağı iç saha maçında yeniden lig gündemine dönecek.
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