Crystal Palace orta saha oyuncusu Doucoure, yaklaşık 20 ayın ardından ilk A takım maçına çıkmaya hazırlanıyor ve bu, kenarda geçen sancılı dönemin sonunu işaret ediyor. 26 yaşındaki oyuncu, 2022-23'teki ilk sezonunda kulübün Yılın Oyuncusu seçilmişti ancak kariyeri art arda gelen uzun süreli sakatlık sorunları nedeniyle sekteye uğradı. Doucoure, ilk olarak Kasım 2023'te Luton Town'a karşı 2-1 kaybedilen maçta Aşil tendonunun kopması sakatlığını yaşamıştı ve dönüş yolunda 13 maça çıktıktan sonra geçen yılın ocak ayında menisküs yırtığı yaşadı.

Geçen sezonun sonunda 21 yaş altı takımıyla formunu kanıtladıktan ve sezon öncesi kamp dönemini herhangi bir sorun yaşamadan tamamladıktan sonra, eski Lens oyuncusu sonunda yeniden A takım yapılanmasına dahil olmaya hazır. Onun yokluğu Crystal Palace için büyük bir darbe oldu, özellikle de sakatlık sorunları başlamadan önce 2023 yazında Liverpool'un önemli transfer hedeflerinden biri olduğu düşünüldüğünde.