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“Sanki hep içki içiyor gibi” - Roy Keane, Ian Wright ve Gary Neville, Alf Inge’nin Erling Haaland’ın babası olarak, hakemin Norveç’i İngiltere karşısında “mağlup ettiğini” iddia etmesine tepki gösterdi
Wrighty, ‘kıskançlık’ suçlamalarına yanıt verdi
Alf-Inge’nin sosyal medyada hakem Clement Turpin’i alaycı bir şekilde tebrik etmesinin ardından, Arsenal efsanesi Wright, Hard Rock Stadyumu’nda alınan 2-1’lik yenilginin sorumluluğunun tamamen Norveç’in kendi hatalarında yattığını öne sürdü.
Sky Bet'in sunduğu "Stick to Football" programında konuşan Wright, Haaland ailesinden gelen şikayetleri ciddiye almadı. Wright, "Alf-Inge Haaland'ın Bellingham ve hakeme 'aferin' demesi, yenilgiyi kabullenememekten mi kaynaklanıyor? Bence bu, onun tarafında biraz alçakça bir hareketti," dedi.
Ardından, geçersiz sayılan bir golle ilgili iddialara değinen Wright, şunları ekledi: "Kesinlikle bundan bahsediyor olamaz çünkü o [Haaland'ın yaptığı] tam anlamıyla saçma bir itmeydi. O anda Haaland, Bellingham'dan altı ya da yedi inç daha uzundu; neden ona karşı bu kadar agresif davranması gerekiyordu ki? Bu çok büyük bir faul. Böyle bir şeyden söz edemezsin."
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Keane, Alf-Inge'nin sağduyusunu sorguluyor
Manchester United efsanesi Keane, hakem performansına ilişkin biraz daha dengeli bir bakış açısı sergilese de, Haaland’a yönelik kişisel bir iğneleme yapmaktan kendini alamadı. Keane, bazı kararların İngiltere lehine olmasına rağmen bunun sonuç için bir mazeret olamayacağını belirtti.
"Bence hakem, 50-50'lik durumlarda İngiltere lehine çok fazla karar verdi. Büyük kararları kastetmiyorum. Sanki sadece İngiltere'nin tarafındaymış gibi görünüyordu, ki bu bir maçta olabilir. Burada oturup 'O, Norveç'e zarar verdi' demiyorum, kesinlikle hayır. Ama bazı kararlar vardı ki... sonuç tam tersi de olabilirdi," diye açıkladı Keane.
"Maçı hatırlayacak mı? Çünkü o baba her maçta alkol alıyor gibi görünüyor. Hayır, hatırlıyor! İçki içiyorsan maçı farklı görüyorsun. Dinle, 50-50 bir durumda [İngiltere’ye karşı] her zaman biraz ters yönde karar vermeye çalışırım, ama itme itmedir ve sonra o kafayla vurdu, işte böyle."
Neville ve Wright, ‘soygun’ iddialarını reddetti
Bir başka United efsanesi olan Neville, Norveç’in şikayetlerine yönelik eleştiri korosuna katıldı ve bu maçı İngiltere’nin önceki performanslarıyla karşılaştırdı. "Hayır, bir İngiltere taraftarı olarak, bu maçta hakem sayesinde şanslı olduğumuzu düşünmedim. Gana maçında Ezri Konsa'ya penaltı verilmediğinde şanslı olduğumuzu düşünmüştüm; işte o zaman şanslısınızdır, bir şeyden paçayı sıyırdığınızı düşündüğünüzde," dedi eski savunma oyuncusu.
Wright, Norveç’in 90 dakika boyunca sergilediği taktiksel hatalara işaret ederek mazeretlerini daha da çürütüp şöyle dedi: “Eğer kalecileri inanılmaz bir maç çıkarmış olsaydı, muhteşem bir performans sergileseydi, şu ya da bu hatayı yapmasaydı… Eğer [Alexander] Sorloth topu ağlara gönderseydi, ilk yarı bitmeden 2-0 öne geçeceklerdi; o zaman bunların hiçbirini söylemezdiniz! Bu maçı kaybettiler çünkü o maçta hatalar yaptılar. Bunun sebebi hakem değil, topun ağlara çarpması ya da söyledikleri diğer şeyler de değil. Saçmalık!"
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Haaland, nadir görülen bir gol suskunluğuyla sahadan ayrıldı
Haaland, yedi golle olağanüstü bir ilk Dünya Kupası performansını tamamlamasına rağmen, İngiltere maçının son dakikalarında Jorgen Strand Larsen ile değiştirildikten sonra takımını son dörde taşıyamadı.
Keane, forvetin takımının sınırlılıklarının kurbanı olduğunu öne sürdü. "Kötü bir maç çıkardığını söyleyemem! Maçtan önce, her 14 top dokunuşunda bir gol attığından bahsediyorduk, yani genel olarak oyun içinde... Ayrıca, ona karşı oynayan diğer oyuncular için de bu durum elbette biraz pas desteğine bağlı," dedi Keane.
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