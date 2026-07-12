Manchester United efsanesi Keane, hakem performansına ilişkin biraz daha dengeli bir bakış açısı sergilese de, Haaland’a yönelik kişisel bir iğneleme yapmaktan kendini alamadı. Keane, bazı kararların İngiltere lehine olmasına rağmen bunun sonuç için bir mazeret olamayacağını belirtti.

"Bence hakem, 50-50'lik durumlarda İngiltere lehine çok fazla karar verdi. Büyük kararları kastetmiyorum. Sanki sadece İngiltere'nin tarafındaymış gibi görünüyordu, ki bu bir maçta olabilir. Burada oturup 'O, Norveç'e zarar verdi' demiyorum, kesinlikle hayır. Ama bazı kararlar vardı ki... sonuç tam tersi de olabilirdi," diye açıkladı Keane.

"Maçı hatırlayacak mı? Çünkü o baba her maçta alkol alıyor gibi görünüyor. Hayır, hatırlıyor! İçki içiyorsan maçı farklı görüyorsun. Dinle, 50-50 bir durumda [İngiltere’ye karşı] her zaman biraz ters yönde karar vermeye çalışırım, ama itme itmedir ve sonra o kafayla vurdu, işte böyle."