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Neymar Treino BrasilNelson Terme/CBF
Khaled Mahmoud

Çeviri:

"Sanki hayatının son günüymüş gibi!" - Neymar'ın babası, sakatlıktan dönüşü yaklaşan Brezilyalı yıldızına motivasyon mesajı paylaştı

Neymar
Brezilya
İskoçya - Brezilya
İskoçya
Dünya Kupası

Neymar, Brezilya Milli Takımı’nda büyük bir heyecanla beklenen sahalara dönüşüne yaklaşıyor ve babası bu vesileyle ona güçlü ve ilham verici bir mesaj gönderdi. Brezilya, Dünya Kupası grup aşamasındaki İskoçya ile oynayacağı kritik maça hazırlanırken, tecrübeli forveti motive etmek amacıyla yazılmış duygusal bir mesaj yeniden gündeme geldi.

  • Selecao efsanesine bir babanın zamansız tavsiyesi

    Neymar’ın babası, Brezilya’nın Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda İskoçya ile oynayacağı maçtan birkaç saat önce sosyal medyada dokunaklı bir video paylaştı. Neymar Senior’ın Instagram hesabından paylaşılan gönderide, Santos’un yıldız oyuncusunun soyunma odasında, babasının kendisine küçük yaşlardan itibaren aşıladığı dersleri anlattığı etkileyici bir konuşma yaptığı bir video yer alıyor.

    Aslında Mayıs 2025’te Allianz Parque’de oynanan Kings League Brezilya finaline ait olan bu görüntülerde, Neymar’ın takım arkadaşlarına şöyle dediği duyuluyor: “Babam bana hep şunu söylerdi, biliyor musunuz? Sahaya her çıktığımda bana şöyle derdi: ‘Oğlum, koş, kendini oyuna adan, sanki hayatının son maçıymış gibi oyna’. Öyleyse koş, kardeşim, sanki hayatının son günüymüş gibi koş.”

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  • neymar(C)Getty Images

    Neymar, yedek kulübesinden oyuna etki etmeye hazır

    Neymar’ın baldır sakatlığından sonra ilk kez sahaya çıkmaya hazırlandığı bu dönemde, bu paylaşımın zamanlaması oldukça önemli. 34 yaşındaki oyuncu, 17 Mayıs’ta Santos formasıyla Coritiba’ya karşı 3-0 yenildikleri maçta bu sakatlığı yaşamış ve yaz aylarında yapılacak uluslararası maçlar öncesinde fiziksel durumu konusunda endişeler uyandırmıştı.

    Neymar, İskoçya ile oynanacak maçta yedek kadroda yer alıyor. Takıma katılmak üzere Miami’ye giden efsanevi forvet, iyileşme sürecini tamamladı ve yedek olarak sahaya çıkabilecek kadar formda olduğu değerlendirildi. Bu durum, turnuvada bir üst tura çıkmayı hedefleyen Brezilya kampına büyük bir moral desteği sağladı.

  • Nostalji ve motivasyonun birleşimi

    Neymar’ın babası tarafından paylaşılan video sadece sözlerden ibaret değil; bu video, forvetin milli takımdaki parlak kariyerinin bir montajı niteliğinde. Videoda, 2022 Dünya Kupası çeyrek finallerinde Hırvatistan’a karşı attığı muhteşem gol de dahil olmak üzere, geçmiş yıllara ait en önemli anlar yer alıyor – bu maç, penaltı atışları sonucunda Selecao için büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştı.

    Soyunma odasındaki konuşmayı ikonik gollerle harmanlayan bu mesaj, Neymar’ın Brezilya futbolu için sahip olduğu kalıcı önemi bir kez daha hatırlatıyor. Sakatlık endişelerine ve Santos’a geri dönerek Güney Amerika kulüp futboluna geri adım atmasına rağmen, Neymar büyük turnuvalarda milli takımın umutlarının sıklıkla etrafında döndüğü sembolik bir figür olmaya devam ediyor.

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    Uluslararası Kupası’nda hayati önem taşıyan bir karşılaşma yaklaşıyor

    Brezilya, Fas ile 1-1 berabere kaldıktan ve Haiti’yi 3-0’lık ikna edici bir skorla mağlup ettikten sonra, şu anda 4 puanla C Grubu’nun zirvesinde yer alıyor. Öte yandan İskoçya, Haiti’yi 1-0 yenip ardından ikinci sırada yer alan ve Brezilya ile aynı puana sahip Fas’a aynı skorla mağlup olduktan sonra, 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

    Neymar, kariyeri boyunca 13 kez Dünya Kupası'nda forma giydi ve bu maçlarda sekiz gol attı, dört asist yaptı.