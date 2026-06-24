"Sanki hayatının son günüymüş gibi!" - Neymar'ın babası, sakatlıktan dönüşü yaklaşan Brezilyalı yıldızına motivasyon mesajı paylaştı

Neymar’ın babası, Brezilya’nın Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda İskoçya ile oynayacağı maçtan birkaç saat önce sosyal medyada dokunaklı bir video paylaştı. Neymar Senior’ın Instagram hesabından paylaşılan gönderide, Santos’un yıldız oyuncusunun soyunma odasında, babasının kendisine küçük yaşlardan itibaren aşıladığı dersleri anlattığı etkileyici bir konuşma yaptığı bir video yer alıyor.

Aslında Mayıs 2025’te Allianz Parque’de oynanan Kings League Brezilya finaline ait olan bu görüntülerde, Neymar’ın takım arkadaşlarına şöyle dediği duyuluyor: “Babam bana hep şunu söylerdi, biliyor musunuz? Sahaya her çıktığımda bana şöyle derdi: ‘Oğlum, koş, kendini oyuna adan, sanki hayatının son maçıymış gibi oyna’. Öyleyse koş, kardeşim, sanki hayatının son günüymüş gibi koş.”