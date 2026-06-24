Nelson Terme/CBF
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"Sanki hayatının son günüymüş gibi!" - Neymar'ın babası, sakatlıktan dönüşü yaklaşan Brezilyalı yıldızına motivasyon mesajı paylaştı
Selecao efsanesine bir babanın zamansız tavsiyesi
Neymar’ın babası, Brezilya’nın Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda İskoçya ile oynayacağı maçtan birkaç saat önce sosyal medyada dokunaklı bir video paylaştı. Neymar Senior’ın Instagram hesabından paylaşılan gönderide, Santos’un yıldız oyuncusunun soyunma odasında, babasının kendisine küçük yaşlardan itibaren aşıladığı dersleri anlattığı etkileyici bir konuşma yaptığı bir video yer alıyor.
Aslında Mayıs 2025’te Allianz Parque’de oynanan Kings League Brezilya finaline ait olan bu görüntülerde, Neymar’ın takım arkadaşlarına şöyle dediği duyuluyor: “Babam bana hep şunu söylerdi, biliyor musunuz? Sahaya her çıktığımda bana şöyle derdi: ‘Oğlum, koş, kendini oyuna adan, sanki hayatının son maçıymış gibi oyna’. Öyleyse koş, kardeşim, sanki hayatının son günüymüş gibi koş.”
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Neymar, yedek kulübesinden oyuna etki etmeye hazır
Neymar’ın baldır sakatlığından sonra ilk kez sahaya çıkmaya hazırlandığı bu dönemde, bu paylaşımın zamanlaması oldukça önemli. 34 yaşındaki oyuncu, 17 Mayıs’ta Santos formasıyla Coritiba’ya karşı 3-0 yenildikleri maçta bu sakatlığı yaşamış ve yaz aylarında yapılacak uluslararası maçlar öncesinde fiziksel durumu konusunda endişeler uyandırmıştı.
Neymar, İskoçya ile oynanacak maçta yedek kadroda yer alıyor. Takıma katılmak üzere Miami’ye giden efsanevi forvet, iyileşme sürecini tamamladı ve yedek olarak sahaya çıkabilecek kadar formda olduğu değerlendirildi. Bu durum, turnuvada bir üst tura çıkmayı hedefleyen Brezilya kampına büyük bir moral desteği sağladı.
Nostalji ve motivasyonun birleşimi
Neymar’ın babası tarafından paylaşılan video sadece sözlerden ibaret değil; bu video, forvetin milli takımdaki parlak kariyerinin bir montajı niteliğinde. Videoda, 2022 Dünya Kupası çeyrek finallerinde Hırvatistan’a karşı attığı muhteşem gol de dahil olmak üzere, geçmiş yıllara ait en önemli anlar yer alıyor – bu maç, penaltı atışları sonucunda Selecao için büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştı.
Soyunma odasındaki konuşmayı ikonik gollerle harmanlayan bu mesaj, Neymar’ın Brezilya futbolu için sahip olduğu kalıcı önemi bir kez daha hatırlatıyor. Sakatlık endişelerine ve Santos’a geri dönerek Güney Amerika kulüp futboluna geri adım atmasına rağmen, Neymar büyük turnuvalarda milli takımın umutlarının sıklıkla etrafında döndüğü sembolik bir figür olmaya devam ediyor.
- AFP
Uluslararası Kupası’nda hayati önem taşıyan bir karşılaşma yaklaşıyor
Brezilya, Fas ile 1-1 berabere kaldıktan ve Haiti’yi 3-0’lık ikna edici bir skorla mağlup ettikten sonra, şu anda 4 puanla C Grubu’nun zirvesinde yer alıyor. Öte yandan İskoçya, Haiti’yi 1-0 yenip ardından ikinci sırada yer alan ve Brezilya ile aynı puana sahip Fas’a aynı skorla mağlup olduktan sonra, 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Neymar, kariyeri boyunca 13 kez Dünya Kupası'nda forma giydi ve bu maçlarda sekiz gol attı, dört asist yaptı.