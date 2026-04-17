"Sanki final maçı gibi!" - Erling Haaland, Manchester City ile oynanacak büyük karşılaşma öncesinde Arsenal'e meydan okurcasına şampiyonluk uyarısı yaptı
Haaland düelloya hazırlanıyor
City’nin sembol niteliğindeki forveti, Pazar günü The Gunners ile oynanacak karşılaşmanın önemini vurguladı. Sezonun son düzlüğüne girilirken, pek çok kişinin şampiyonluk yarışının gidişatını belirleyeceğine inandığı bu maçta iki dev takım karşı karşıya gelecek.
Arsenal, geçen hafta sonu Bournemouth'a yenilerek önemli bir darbe alırken, City ise Chelsea'yi mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçların ardından Arsenal, zirvede sadece 6 puanlık bir avantajla liderliğini sürdürüyor, ancak Pep Guardiola'nın takımı önemli bir maç eksiği bulunuyor.
"Bu bir final maçı gibi," diyor Haaland
Maç öncesinde konuşan 25 yaşındaki oyuncu, City'nin artık kesin sonuçlara odaklanan bir zihniyete geçtiğini belirtti. Şampiyonluk yarışının yarattığı baskının, Etihad'daki oyuncular için tam da motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.
Haaland, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Her zaman güzel bir mücadele olur ve dediğim gibi, en iyilerle oynamak her zaman iyidir çünkü bu, yapmak istediğiniz bir şeydir" dedi. "Şüphesiz bu çok önemli bir maç. Hepimiz bu maçın önemini biliyoruz. Sanki bir final gibi."
Alıştırma döneminin getirdiği baskı
Haaland, lig maçlarını final gibi görme zihniyetinin takım içinde çoktan yerleşmiş olduğunu belirtti. Takımının şampiyonluk yarışında rüzgarı kendi lehine çevirmeyi hedeflediği bu dönemde, mayıs sonuna kadar sergilenmesi gereken performansların ölçütü olarak geçen hafta Chelsea'ye karşı alınan 3-0'lık galibiyeti gösterdi.
"Geçen hafta sonu Chelsea maçı gibi, bu da bir finaldi. Dürüst olalım ve bunu kabul edelim," diye açıkladı. "Önümüzdeki altı hafta boyunca her hafta sonu bir finalimiz var. Bu çok önemli bir maç, muhtemelen olacak en büyük ve en iyi maç olacak, umarım muhteşem bir maç olur. Bunlar oynamak istediğiniz maçlar ve içinde olmak istediğiniz anlar."
Şampiyonlar, şampiyonluk için son sınavla karşı karşıya
City, Arsenal'in altı maçına karşılık yedi maçlık bir maratonla son düzlüğe giriyor. Gunners sezonun büyük bir bölümünde liderlik koltuğunda otururken, City'nin son dönemdeki performansı, tam da doğru zamanda geleneksel bahar ritmini yakaladığını gösteriyor.
Gunners ile yapılacak karşılaşma, sezonun son maçı öncesinde City için en önemli sınav olacak. Bu maçın ardından City, nispeten kolay bir fikstürle karşılaşacak, ancak önce lig şampiyonluğu için uzun süredir bekleyen Mikel Arteta'nın takımının yarattığı baskıyı aşmak zorunda.