"Sanki final maçı gibi!" - Erling Haaland, Manchester City ile oynanacak büyük karşılaşma öncesinde Arsenal'e meydan okurcasına şampiyonluk uyarısı yaptı

Haaland, lig maçlarını final gibi görme zihniyetinin takım içinde çoktan yerleşmiş olduğunu belirtti. Takımının şampiyonluk yarışında rüzgarı kendi lehine çevirmeyi hedeflediği bu dönemde, mayıs sonuna kadar sergilenmesi gereken performansların ölçütü olarak geçen hafta Chelsea'ye karşı alınan 3-0'lık galibiyeti gösterdi.

"Geçen hafta sonu Chelsea maçı gibi, bu da bir finaldi. Dürüst olalım ve bunu kabul edelim," diye açıkladı. "Önümüzdeki altı hafta boyunca her hafta sonu bir finalimiz var. Bu çok önemli bir maç, muhtemelen olacak en büyük ve en iyi maç olacak, umarım muhteşem bir maç olur. Bunlar oynamak istediğiniz maçlar ve içinde olmak istediğiniz anlar."