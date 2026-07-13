Sanki Dünya Kupası'nı kazanmışlar gibi... Fas'ın başarısı daha büyük olmasına rağmen Mısır neden daha coşkulu kutlama yaptı?

Fas milli takımı, 2022 Dünya Kupası’nda yarı finale yükselerek tarih yazdığında, Fas’ta ve Arap dünyasında yaşanan kutlamaların boyutu hiç de şaşırtıcı değildi; zira Atlas Kaplanları, turnuva tarihinde bu aşamaya ulaşan ilk Arap ve Afrika milli takımı olmuştu.

Sadece 4 yıl sonra Fas, 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselerek dünya devleri arasındaki yerini bir kez daha teyit etti ve bu yeni başarıyla dünya futbolunun seçkin takımları arasındaki varlığını pekiştirdi.

Bununla birlikte, Mısır’da durum farklıydı; çeyrek finalden elendikten sonra ABD’den dönüş, kağıt üzerinde Fas milli takımının başarısıyla kıyaslanamayacak ve önceki bazı Afrika başarılarını bile aşmayan bir başarı olmasına rağmen, geniş çaplı kutlamalara ve olağanüstü bir resmi ve halk karşılamasına sahne oldu.

Aşağıdaki satırlarda bu çelişkiye ışık tutmaya çalışacağız.