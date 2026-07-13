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Sanki Dünya Kupası'nı kazanmışlar gibi... Fas'ın başarısı daha büyük olmasına rağmen Mısır neden daha coşkulu kutlama yaptı?

FEATURES
Analysis
Arjantin - Mısır
Arjantin
Mısır
Dünya Kupası
Avustralya - Mısır
Avustralya
Fransa - Fas
Fransa
Fas
İsviçre - Cezayir
İsviçre
Cezayir
M. Salah
M. Salah
H. Hassan
Arjantin
Mısır
ABD
Avustralya
Fransa
Fas
İsviçre
Cezayir
Kanada
Filistin

Mısır’ın dünya çapındaki katılımdan duyduğu coşkunun nedenlerine dair bir inceleme ve analiz

Fas milli takımı, 2022 Dünya Kupası’nda yarı finale yükselerek tarih yazdığında, Fas’ta ve Arap dünyasında yaşanan kutlamaların boyutu hiç de şaşırtıcı değildi; zira Atlas Kaplanları, turnuva tarihinde bu aşamaya ulaşan ilk Arap ve Afrika milli takımı olmuştu.

Sadece 4 yıl sonra Fas, 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselerek dünya devleri arasındaki yerini bir kez daha teyit etti ve bu yeni başarıyla dünya futbolunun seçkin takımları arasındaki varlığını pekiştirdi.

Bununla birlikte, Mısır’da durum farklıydı; çeyrek finalden elendikten sonra ABD’den dönüş, kağıt üzerinde Fas milli takımının başarısıyla kıyaslanamayacak ve önceki bazı Afrika başarılarını bile aşmayan bir başarı olmasına rağmen, geniş çaplı kutlamalara ve olağanüstü bir resmi ve halk karşılamasına sahne oldu.

Aşağıdaki satırlarda bu çelişkiye ışık tutmaya çalışacağız.

  • Sadece bu başarı, kutlamanın büyüklüğünü açıklamaya yetmez

    Karşılaştırma sadece rakamlarla sınırlı tutulacak olursa, Fas, 2022’de yarı finale yükselerek ve bir sonraki turnuvada çeyrek finale ulaşarak Dünya Kupası tarihindeki en büyük Arap ve Afrika başarısına imza atmış olmaya devam ediyor.

    Gana, Kamerun ve Senegal de daha önce aynı tura yükselmişlerdi; Cezayir ise 2014 Dünya Kupası’nda son 16’ya kalmış ve daha sonra şampiyon olan Almanya karşısında turnuvanın en heyecan verici maçlarından birini sergilemişti.

    Bu açıdan bakıldığında, Mısır’ın son 16’ya yükselmesi, onu turnuva tarihindeki en iyi Arap veya Afrika başarısının sahibi yapmaz; bu da Mısır’daki kutlamaların sadece bu başarının sıralamasına değil, katılımın Mısırlılar için olağanüstü bir değer kazanmasını sağlayan diğer koşullara da dayandırılması gerektiği anlamına gelir.

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    Bu nedenlerin ilki, Mısır milli takımının Dünya Kupası’nda daha önce hiç başaramadığı bir başarıya imza atmasıdır. Uzun yıllar süren yokluk ya da erken elenmelerin ardından, “Firavunlar” ilk kez grup aşamasını geçmeyi başardı, ardından son 16’ya yükseldi ve tarihlerindeki en iyi Dünya Kupası performansını sergiledi.

    İşte Mısır ve Fas deneyimleri arasındaki fark da burada yatıyor olabilir.

    Fas, Katar’da yarattığı tarihi mirası da beraberinde getirerek 2026 Dünya Kupası’na katıldı ve taraftarları, milli takımlarının büyük takımlarla rekabet edebileceğine inanır hale geldi.

    Mısır’da ise bu başarı, on yıllarca süren hayal kırıklıklarının ardından geldi; bu nedenle, Dünya Kupası sıralamasındaki konumlarını değiştirmekten çok, Mısırlıların milli takımlarına bakış açısını değiştiren tarihi bir an gibi göründü.

  • Arjantin maçı

    Sadece çeyrek finale yükselmek değil, milli takımın turnuvadan ayrılış şekli de gurur kaynağı oldu.

    Arjantin karşısında Firavunlar 2-0 öne geçerek şampiyonluğun en güçlü adaylarından birini elenmenin eşiğine getirdi; ancak Lionel Messi ve arkadaşları skoru tersine çevirerek dramatik bir maçta 3-2 galip geldi.

    Bu maç, Mısır milli takımının sadece turnuvada ileri bir aşamaya ulaşan bir takım değil, aslında daha da ötesine gidebilecek bir takım olduğu izlenimini bıraktı.

    Bu nedenle, birçok hayalperestin gözünde bu yenilgi, devam etmeyi hak eden bir maceranın acı bir sonu olarak görüldü; sadece büyük bir rakibe karşı normal bir elenme olarak değil.

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  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sadece bir antrenörden daha fazlası

    Mısır’ın katılımı, teknik direktör Hossam Hassan’ın kişiliği sayesinde yeni bir boyut kazandı. Hassan, Avustralya’ya karşı kazanılan maçın ardından Filistin bayrağını dalgalandırarak defalarca gündeme oturdu; ayrıca Gazze’ye destek veren açıklamalarını da sık sık yineledi.

    Bu tutumlar, milli takıma geniş bir taraftar kitlesi nezdinde futbolun ötesinde bir varlık kazandırdı ve takımın başarısını, birçok kişinin gözünde ulusal ve insani duygularla iç içe geçmiş bir hikâyeye dönüştürdü; bu da turnuva boyunca takımın etrafında halkın desteğinin artmasına katkıda bulundu.

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images

    Dünya Kupası, Muhammed Salah’ın itibarını geri kazandırdı

    Bu turnuva, Muhammed Salah’ın Mısır Milli Takımı’ndaki kariyerinde de bir dönüm noktası oldu. Liverpool’daki olağanüstü performansına rağmen, Firavunlar’ın kaptanı, özellikle iki Afrika Uluslar Kupası finalini kaybetmesi ve 2022 Dünya Kupası’na katılamaması nedeniyle, milli takımda büyük başarılar elde edemediği için eleştirilere maruz kalmaya devam ediyordu.

    Ancak 2026 turnuvası, Salah’ı farklı bir şekilde yeniden gündeme getirdi. Milli takımı tarihindeki en iyi performansa ulaştıran Salah, bu yolculukta net bir iz bıraktı ve pek çok kişinin gözünde, milli takım formasıyla nihayet olağanüstü bir sayfa açmayı başaran kaptan olarak görülmesini sağladı.

  • Adaletsizlik hissi

    Milli takımın etrafında oluşan desteğin artmasına, geniş bir taraftar kesiminin Arjantin maçında hakem kararlarının “tango dansçıları” lehine olduğu yönündeki hissi de katkıda bulundu.

    Bu izlenim, Hüsam Hasan ve bazı oyuncuların açıklamalarıyla, Mısır Futbol Federasyonu’nun sunduğu resmi şikâyetle ve televizyon ekranları ile sosyal medyada bu yönde yayılan geniş çaplı medya ve sosyal hareketlilikle daha da güçlendi.

    Bu durum, taraftar tepkilerinin önemli bir yönünü açıklıyor; zira pek çok kişi, Firavunlar’ın turnuvada yoluna devam etmek için daha fazla şansı hak ettiğini düşünüyordu ve bu da oyunculara ve teknik ekibe duyulan sempatiyi kat kat artırdı.

  • Resmi onurlandırma töreni, “Kahramanların Portresi”ni pekiştirdi

    Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi’nin milli takım heyetini kabul etmesinin ardından düzenlenen resmi kutlamalar, bu manzaraya yeni bir boyut kattı. Oyuncular ve teknik ekip onurlandırılırken, bazıları çeşitli kurumlardan değerli hediyeler aldı; bu, Mısır futboluna itibarını geri kazandıran tarihi bir katılım olarak değerlendirilen bu başarıya duyulan takdirin bir göstergesiydi.

    Her ne kadar Arap ve Afrika milli takımları Dünya Kupası’nda daha iyi sonuçlar elde etmiş olsalar da, Mısır’daki bu manzara, başarının değerinin sadece milli takımın ulaştığı aşama ile değil, aynı zamanda toplumda yarattığı etkiyle de ölçüldüğüne dair bir inancı yansıtıyordu.

  • Kutlama abartılı mıydı?

    Bazı gözlemciler, kutlamaların boyutunun sportif başarının değerini aştığını düşünüyor ve Fas’ın önce yarı finale, sonra çeyrek finale yükseldiğini; Gana, Kamerun ve Senegali’nin çeyrek finale ulaştığını; Cezayir’in ise 2014 Dünya Kupası’nda tarihi bir performans sergilediğini, ancak bunun aynı manzarayla ilişkilendirilemeyeceğini öne sürüyor.

    Buna karşılık, Mısır milli takımının destekçileri, her deneyimin kendine özgü bir bağlamı olduğunu ve taraftarların yaşadıklarının sadece çeyrek finale ulaşmanın kutlaması değil, tarihi bir engelin aşılması ve Mısırlıları, milli takımlarının dünyanın en büyük takımlarıyla başa baş mücadele edebileceğine ikna eden bir performansın kutlaması olduğunu, ayrıca takımın turnuva boyunca kazandığı popülerlik ve ve devam etmeyi hak etmesine rağmen yolculuğunun sona erdiğine dair halkın hissettiği duyguyu da ekleyebilirler.

  • Fas’ın en büyük başarısı… ama

    Belki de 2026 Dünya Kupası sonuçları Mısır’ı Afrika’daki en büyük başarıların başına yerleştirmeyecek ve belki de Fas’ın Katar’daki deneyimi Arap futbol tarihinin en önemli dönüm noktası olarak kalacak; ancak futbol her zaman takımların turnuva sıralamalarıyla ölçülmez.

    Bazen bir başarının ülke içindeki yankısı, kağıt üzerindeki boyutundan daha büyük olur.

    Bu nedenle, Mısır’daki coşku belki de sadece son 16 turuna kalmanın kutlaması değildi; milyonlarca insanın, milli takımlarının geçmişin zincirlerini kırdığını, büyük takımlarla rekabet edebileceğine dair güvenlerini geri kazandığını ve yakın zamana kadar hayalden çok gerçeğe yakın görünen hedeflerin kapısını açtığını hissettikleri bir andı.

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