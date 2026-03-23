"Sanki bir hayır işi gibi geldi" - Wayne Rooney, Carabao Kupası finalinde Phil Foden'a yönelik "üzücü" muamelesi nedeniyle Pep Guardiola'yı eleştirdi
Gözden düşmek
25 yaşındaki oyuncunun sahada kaldığı sürenin azalması, City’nin sezonundaki en şaşırtıcı gelişmelerden biri oldu. 2023/24 sezonunda PFA Oyuncular Birliği'nin Yılın Oyuncusu seçilen Foden, Rayan Cherki ve Antoine Semenyo'nun takıma katılmasıyla yerini korumakta zorlandı. Hatta Wembley'de 90. dakikada Cherki'nin yerine oyuna girdi, bu da onun takımdaki önceliğinin ne kadar düştüğünü ortaya koydu.
Rooney, BBC'nin Wayne Rooney Show programında, "Onun için üzüldüm ama kupa finalinde oyuna giriyor diye üzülmedim" dedi. "Birkaç gün önce sahaya bile çıkamadığı bir maç vardı. Eğer son dakikalarda oyuna giren Max Dowman olsaydı, bunun iyi bir deneyim olduğunu düşünürdünüz. Ancak Phil Foden'ın kupa finalinde oyuna girmesini görmek, sanki onu sahaya çıkarmak için yapılan bir iyilik gibi geldi."
Foden, tüm turnuvalarda City'nin son 13 maçında sadece dört kez ilk 11'de yer aldı ve Aralık ortasından bu yana 20 maçtır gol atamadı. Rooney, "Ne olduğunu bilmiyorum, o üst düzey bir oyuncu. Takıma girememesi garip geliyor. Orada bir şeyler olmuş gibi geliyor. Foden'ın formda olduğunu düşünüyordum ama birdenbire hiç süre almadığını görüyoruz."
Foden geri dönüşü hedefliyor
Saha içindeki sınırlı rolünden duyduğu hayal kırıklığına rağmen Foden, City’nin son kupasını kutlarken profesyonel tavrını korudu. Orta saha oyuncusu, formunun zirvede olmadığını kabul etmekle birlikte, sezonun son haftalarında Guardiola’nın ilk 11’indeki yerini geri kazanma arzusunu dile getirdi.
Maçın bitiş düdüğünün ardından mevcut durumuna değinen Foden, bir futbolcunun yaşayabileceği "inişler ve çıkışlar"dan bahsetti.
"Önemli olan, nasıl toparlandığınızdır," dedi. "Hala başımı eğip, her gün elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Umarım milli maçlar bittikten sonra çok daha formda dönerim ve daha fazla süre alabilirim, sezonun başındaki formuma geri dönebilirim."
Dünya Kupası öncesinde endişeler
Foden, Thomas Tuchel’in Mart ayı uluslararası maçları için hazırladığı 35 kişilik İngiltere geçici kadrosuna dahil edilmiş olsa da, ligde yeterince süre alamaması büyük bir endişe kaynağı. Rooney, yaz turnuvası yaklaşırken mevcut durumun orta saha oyuncusunun üzerinde büyük bir baskı yaratacağına inanıyor.
Rooney, "Öncelikle kupayı kazandıkları için mutlu olacaktır, ancak bencil bir bakış açısıyla, sahada olup takıma katkı sağlamak isterdi" dedi. "Bu onun için zor olacak."
Foden'ın bundan sonraki adımları ne olacak?
Foden, önümüzdeki Uruguay ve Japonya maçlarında Three Lions'ın teknik direktörü Tuchel'i etkilemeyi umuyor. 25 yaşındaki oyuncu, Kasım ayında İngiltere'nin Sırbistan ve Arnavutluk'la oynadığı Dünya Kupası eleme maçlarında yedek kulübesinden oyuna girmişti.