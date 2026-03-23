"Sanki bir hayır işi gibi geldi" - Wayne Rooney, Carabao Kupası finalinde Phil Foden'a yönelik "üzücü" muamelesi nedeniyle Pep Guardiola'yı eleştirdi

25 yaşındaki oyuncunun sahada kaldığı sürenin azalması, City’nin sezonundaki en şaşırtıcı gelişmelerden biri oldu. 2023/24 sezonunda PFA Oyuncular Birliği'nin Yılın Oyuncusu seçilen Foden, Rayan Cherki ve Antoine Semenyo'nun takıma katılmasıyla yerini korumakta zorlandı. Hatta Wembley'de 90. dakikada Cherki'nin yerine oyuna girdi, bu da onun takımdaki önceliğinin ne kadar düştüğünü ortaya koydu.

Rooney, BBC'nin Wayne Rooney Show programında, "Onun için üzüldüm ama kupa finalinde oyuna giriyor diye üzülmedim" dedi. "Birkaç gün önce sahaya bile çıkamadığı bir maç vardı. Eğer son dakikalarda oyuna giren Max Dowman olsaydı, bunun iyi bir deneyim olduğunu düşünürdünüz. Ancak Phil Foden'ın kupa finalinde oyuna girmesini görmek, sanki onu sahaya çıkarmak için yapılan bir iyilik gibi geldi."

Foden, tüm turnuvalarda City'nin son 13 maçında sadece dört kez ilk 11'de yer aldı ve Aralık ortasından bu yana 20 maçtır gol atamadı. Rooney, "Ne olduğunu bilmiyorum, o üst düzey bir oyuncu. Takıma girememesi garip geliyor. Orada bir şeyler olmuş gibi geliyor. Foden'ın formda olduğunu düşünüyordum ama birdenbire hiç süre almadığını görüyoruz."