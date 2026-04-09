"Sanki alt ligden bir takımı izliyormuş gibi": Kulübün efsanesi, Liverpool'un PSG karşısındaki performansını yerden yere vurdu

"Sanki alt ligden bir takımı izliyormuş gibiydik," diyen Liverpool efsanesi, bariz bir "sınıf farkı" gördüğünü belirtti. "Liverpool açısından bu durum çok endişe vericiydi." Carragher'a göre iki takım arasındaki büyük fark "kesinlikle ürkütücü"ydü.

Gerçekten de PSG, Parc des Princes'te açık ara üstün olan takımdı, 90 dakika boyunca daha fazla top hakimiyeti ve şansa sahipti ve sonunda xG değeri sadece 0,17 (PSG'nin 2,35'ine karşılık) olan Reds'i 2-0'lık skorla haklı olarak mağlup etti. Desire Doue (11.) yön değiştiren bir şutla ve Khvicha Kvaratskhelia (65.) güzel bir solo hareketin ardından Fransızlar adına golleri attı.

Özellikle yaz aylarında yapılan transferler göz önüne alındığında - Liverpool, Florian Wirtz, Hugo Ekitike ve Alexander Isak'tan oluşan hücum üçlüsü için tek başına 265 milyon euro harcadı - Carragher, performanslar arasındaki bu bariz farkı anlayamadı. "Liverpool 450 milyon sterlin harcıyor, muhtemelen PSG'nin yaz aylarında harcadığından çok daha fazla. Bu uçurumu görmek endişe verici. İnsan merak ediyor: Bu nasıl olabildi?"