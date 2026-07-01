"Sanırım Dünya Kupası'nı kazanacağım" - Lamine Yamal, son sözünü söylerken Fransa'nın İspanya'dan "daha iyi olmadığını" vurguladı

Fransa, kusursuz bir grup aşaması sonrasında eleme turlarında hakimiyet kuracağına dair yaygın tahminlere konu oluyor; ancak Yamal, 2018 şampiyonu karşısında hiç de yılmıyor. İspanya’nın başarılı Euro 2024 serüveni sırasında Les Bleus’u mağlup etmesini, Fransız takımının Avrupalı rakiplerinin üzerinde bir tahtta yer almaması gerektiğinin kanıtı olarak gösterdi.

Kylian Mbappé ve arkadaşları etrafındaki heyecana değinen Yamal, COPE'nin Tiempo de Juego programına verdiği röportajda Fransa hakkında şunları söyledi: "Yenilmesi imkansız bir takım yok. Fransa bizden daha iyi değil; Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana bizi yenemediler. Favori diye bir şey yok. Kimse bizden önde değil... Bir turnuva başladığında, kazanacağımı düşünüyorum. Şu anda aklımdaki bu. Dünya Kupası’nı kazanacağımı düşünüyorum."



