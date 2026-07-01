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"Sanırım Dünya Kupası'nı kazanacağım" - Lamine Yamal, son sözünü söylerken Fransa'nın İspanya'dan "daha iyi olmadığını" vurguladı
Yamal, İspanya’nın dünyayı fethetmesine destek veriyor
Barcelona’nın genç yıldızı, De la Fuente’nin takımından daha yüksek seviyede olan başka ülkeler olduğu yönündeki görüşleri bir kenara bırakarak, en büyük ödüle odaklandı. Grup aşamasındaki bazı istikrarsız performanslara rağmen, 18 yaşındaki oyuncu İspanya’nın şampiyonluğa kadar ilerleyip ikinci dünya şampiyonluğunu kazanmak için gereken kaliteye sahip olduğuna hâlâ inanıyor.
- Getty Images Sport
Les Bleus, turnuvanın favorisi olarak gösterilmiyor
Fransa, kusursuz bir grup aşaması sonrasında eleme turlarında hakimiyet kuracağına dair yaygın tahminlere konu oluyor; ancak Yamal, 2018 şampiyonu karşısında hiç de yılmıyor. İspanya’nın başarılı Euro 2024 serüveni sırasında Les Bleus’u mağlup etmesini, Fransız takımının Avrupalı rakiplerinin üzerinde bir tahtta yer almaması gerektiğinin kanıtı olarak gösterdi.
Kylian Mbappé ve arkadaşları etrafındaki heyecana değinen Yamal, COPE'nin Tiempo de Juego programına verdiği röportajda Fransa hakkında şunları söyledi: "Yenilmesi imkansız bir takım yok. Fransa bizden daha iyi değil; Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana bizi yenemediler. Favori diye bir şey yok. Kimse bizden önde değil... Bir turnuva başladığında, kazanacağımı düşünüyorum. Şu anda aklımdaki bu. Dünya Kupası’nı kazanacağımı düşünüyorum."
Yamal, Dünya Kupası için söz verdi
Saha içindeki yeteneği genellikle “yaşına göre olgun” olarak nitelendirilse de, Yamal turnuvanın duygusal yönlerini ele alırken soğukkanlı bir yaklaşım sergiledi. Geçmişte sakatlıkları ve ailesi yüzünden ağladığını itiraf eden genç oyuncu, İspanya uluslararası futbolun zirvesine ulaşsa bile soğukkanlılığını koruyacağını belirtti.
Final maçını kazanması durumunda nasıl tepki vereceği sorulduğunda genç oyuncu şöyle söz verdi: “Asla heyecanlanmam, ağlamam. Sakatlandığımda ve annemin ağladığını gördüğümde ağladım. Dünya Kupası’nı kazanırsam ağlamayacağım, bu imkansız.”
Olası bir zaferi başka bir şekilde kutlayıp kutlamayacağı sorulduğunda ise şunları ekledi: “Müslüman olduğum için dövme yaptıramam ama kimseye dövme de yaptırmam.”
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Eleme maçlarına odaklanmak
İspanya, Kuzey Amerika’daki performansları nedeniyle bazı eleştirilere maruz kaldı, ancak Yamal asıl turnuvanın şimdi başladığına inanıyor. Bu aşamada sonuçların estetikten daha önemli olduğunu savunsa da, eleme turları ilerledikçe takımın oyun seviyesinin doğal olarak yükseleceğinden emin.
"İnsanlar daha iyi oynayabileceğimizi söylüyor, ancak biz sakin kalmaya ve önce kazanmaya odaklandık; sonra da gelişeceğiz," diyen Yamal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gelişebiliriz, gösterdiğimiz seviyeden çok daha iyiyiz, ama ben kazanmak istiyorum. Sahaya çıkıp iyi oynamalı ve kazanmalıyız. İnancımızı kaybetmemeliyiz. Grup aşaması artık hiçbir şey ifade etmiyor."
La Roja, son 32 turunda Avusturya ile karşılaşırken bir üst seviyeye çıkmayı hedefleyecek. Turu geçmeleri halinde, Fransa ile olası bir yarı final karşılaşması gündeme gelecek ve Yamal’ın cesur sözleri burada nihai bir sınava tabi tutulabilir.