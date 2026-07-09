"Dünya Kupası sırasında saha kenarında sürekli orada bulunmak belki de ideal bir durum değildi. Sanırım DFB’de herkesin hoşuna gitmedi, orada sürekli böyle bir gölge olması. Belki de bu durum başka türlü de halledilebilirdi,” dedi Schweinsteiger, ARD’de Klopp’un uzman rolüyle ilgili olarak.

Ancak teknik açıdan 2014 Dünya Şampiyonu, milli takımın yeni teknik direktöründen tamamen emin: “Nereye gitse bir şeyler başardı. Başarılı olmak için bir takımı nasıl kurması gerektiğini biliyor,” dedi Schweinsteiger. “Umarım bizi tekrar dünyanın zirvesine taşır,” diye ekledi.