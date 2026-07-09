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Daniel Buse

Çeviri:

"Sanırım bu durum DFB’de herkesi memnun etmedi": Bastian Schweinsteiger, Jürgen Klopp’ta bir konuyu eleştirel bir gözle değerlendiriyor

Dünya Kupası
Almanya
J. Klopp

Dünya Kupası'nda ARD için televizyon yorumcusu olarak görev yapan Almanya'nın eski milli futbolcusu Bastian Schweinsteiger, Jürgen Klopp'un Dünya Kupası'ndaki rolünü eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirdi.

Borussia Dortmund ve Liverpool FC gibi takımların eski teknik direktörü, Magenta TV’de Mats Hummels ve Thomas Müller ile birlikte yorumcu olarak görev yapıyor. Şu anda, turnuvadan erken elenmesinin ardından istifa eden Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann’ın halefi olarak en büyük favori konumunda.

  • "Dünya Kupası sırasında saha kenarında sürekli orada bulunmak belki de ideal bir durum değildi. Sanırım DFB’de herkesin hoşuna gitmedi, orada sürekli böyle bir gölge olması. Belki de bu durum başka türlü de halledilebilirdi,” dedi Schweinsteiger, ARD’de Klopp’un uzman rolüyle ilgili olarak.

    Ancak teknik açıdan 2014 Dünya Şampiyonu, milli takımın yeni teknik direktöründen tamamen emin: “Nereye gitse bir şeyler başardı. Başarılı olmak için bir takımı nasıl kurması gerektiğini biliyor,” dedi Schweinsteiger. “Umarım bizi tekrar dünyanın zirvesine taşır,” diye ekledi.

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    Schweinsteiger’e göre, daha önce Dünya Kupası’nda DFB milli takımında yer almış oyuncular da bu konuda yardımcı olacak. Bu bağlamda, Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic ve Lennart Karl’ı, yeni bir takımın üzerine inşa edilebileceği temel taşlar olarak saydı. 

    “Bence bunlar, gelecekte de milli takımın iskeletini oluşturabilecek oyuncular,” dedi.

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    DönemKulüp
    2001 - 2008FSV Mainz 05
    2008 - 2015Borussia Dortmund
    2015 - 2024Liverpool FC

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