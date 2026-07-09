Borussia Dortmund ve Liverpool FC gibi takımların eski teknik direktörü, Magenta TV’de Mats Hummels ve Thomas Müller ile birlikte yorumcu olarak görev yapıyor. Şu anda, turnuvadan erken elenmesinin ardından istifa eden Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann’ın halefi olarak en büyük favori konumunda.
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"Sanırım bu durum DFB’de herkesi memnun etmedi": Bastian Schweinsteiger, Jürgen Klopp’ta bir konuyu eleştirel bir gözle değerlendiriyor
"Dünya Kupası sırasında saha kenarında sürekli orada bulunmak belki de ideal bir durum değildi. Sanırım DFB’de herkesin hoşuna gitmedi, orada sürekli böyle bir gölge olması. Belki de bu durum başka türlü de halledilebilirdi,” dedi Schweinsteiger, ARD’de Klopp’un uzman rolüyle ilgili olarak.
Ancak teknik açıdan 2014 Dünya Şampiyonu, milli takımın yeni teknik direktöründen tamamen emin: “Nereye gitse bir şeyler başardı. Başarılı olmak için bir takımı nasıl kurması gerektiğini biliyor,” dedi Schweinsteiger. “Umarım bizi tekrar dünyanın zirvesine taşır,” diye ekledi.
Bastian Schweinsteiger, DFB milli takımının yeni kadrosunu açıkladı
Schweinsteiger’e göre, daha önce Dünya Kupası’nda DFB milli takımında yer almış oyuncular da bu konuda yardımcı olacak. Bu bağlamda, Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic ve Lennart Karl’ı, yeni bir takımın üzerine inşa edilebileceği temel taşlar olarak saydı.
“Bence bunlar, gelecekte de milli takımın iskeletini oluşturabilecek oyuncular,” dedi.
Jürgen Klopp’un baş antrenörlük kariyerindeki durakları
Dönem Kulüp 2001 - 2008 FSV Mainz 05 2008 - 2015 Borussia Dortmund 2015 - 2024 Liverpool FC
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