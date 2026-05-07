Sandro Tonali transferi neden Manchester United için ‘imkansız’ olabilir – ancak Kırmızı Şeytanlar, uzun süredir gündemlerinde olan bir orta saha oyuncusuyla şartlarda anlaşmaya varmış durumda

GiveMeSport’un haberine göre, Manchester United’ın Tonali’ye olan ilgisi önemli bir engelle karşılaştı; Newcastle, kilit orta saha oyuncularından biri için teklifleri değerlendirmek istemiyor. İtalya milli takımında da forma giyen oyuncu, Magpies’in uzun vadeli planlarının merkezinde yer alıyor ve bu durum, bu yaz herhangi bir transferin gerçekleşmesini son derece zorlaştırıyor. United’ın, Tonali’nin teknik kalitesine, enerjisine ve orta sahadaki istikrarına hayran olduğu biliniyor.

Ancak Newcastle, bu yaz Tonali'nin ayrılmasına izin vermek istemediğinden, transferin maliyeti United'ın bu pozisyon için ayırdığı bütçeyi önemli ölçüde aşacak gibi görünüyor. Ayrıca Magpies'in, Tonali'yi bırakarak doğrudan rakiplerini güçlendirme niyetinde olmadığı düşünülüyor. Bu tutum, United'ı transfer piyasasında daha gerçekçi hedefler aramaya yönlendiriyor.