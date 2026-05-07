Sandro Tonali transferi neden Manchester United için ‘imkansız’ olabilir – ancak Kırmızı Şeytanlar, uzun süredir gündemlerinde olan bir orta saha oyuncusuyla şartlarda anlaşmaya varmış durumda
Newcastle, Tonali konusunda tavrını değiştirmiyor
GiveMeSport’un haberine göre, Manchester United’ın Tonali’ye olan ilgisi önemli bir engelle karşılaştı; Newcastle, kilit orta saha oyuncularından biri için teklifleri değerlendirmek istemiyor. İtalya milli takımında da forma giyen oyuncu, Magpies’in uzun vadeli planlarının merkezinde yer alıyor ve bu durum, bu yaz herhangi bir transferin gerçekleşmesini son derece zorlaştırıyor. United’ın, Tonali’nin teknik kalitesine, enerjisine ve orta sahadaki istikrarına hayran olduğu biliniyor.
Ancak Newcastle, bu yaz Tonali'nin ayrılmasına izin vermek istemediğinden, transferin maliyeti United'ın bu pozisyon için ayırdığı bütçeyi önemli ölçüde aşacak gibi görünüyor. Ayrıca Magpies'in, Tonali'yi bırakarak doğrudan rakiplerini güçlendirme niyetinde olmadığı düşünülüyor. Bu tutum, United'ı transfer piyasasında daha gerçekçi hedefler aramaya yönlendiriyor.
Baleba öncelikli hedef olarak öne çıkıyor
Tonali'nin transferi zor görünürken, United, Brighton'ın orta saha oyuncusu Baleba'yı kadrosuna katma çalışmalarını hızlandırdı. Habere göre, Kırmızı Şeytanlar 22 yaşındaki oyuncu ile Ağustos 2025'e kadar geçerli olacak kişisel şartlarda şimdiden anlaşmaya vardı. Aynı habere göre, Baleba'nın Old Trafford'a olası transferi için hazırlıklar şimdiden başladı; Kamerunlu milli oyuncu, United'ın transfer ekibi tarafından uzun süredir takip ediliyordu.
Baleba, kulüp içinde defansif orta saha için güçlü bir uzun vadeli seçenek ve bu yaz bedelsiz olarak ayrılacak olan Casemiro'nun olası yedeği olarak görülüyor. United, pahalı yabancı oyuncuları transfer etmenin getirdiği riskleri azaltmaya çalıştığı için, Baleba'nın Premier League deneyimi de önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Ancak, sözleşmesi 2028'e kadar süren Baleba için Seagulls'un 80 milyon sterlin talep ettiği söyleniyor.
Diğer seçenekler
Tonali ve Baleba'nın yanı sıra, Manuel Ugarte'nin Old Trafford'daki geleceği belirsizliğini koruduğu için Manchester United bu yaz kadrosuna katmaya çalışacağı bir dizi orta saha oyuncusu da bulunuyor. Atalanta'dan Ederson, geçen yazdan beri kulübün transfer listesinde yer alıyor. Orta saha oyuncusunun Atalanta ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor ve İtalyan kulübü 45 milyon euro transfer ücreti talep ediyor. Nottingham Forest'ın yıldızı Elliot Anderson ve Crystal Palace'ın orta saha oyuncusu Adam Wharton da Red Devils'ın radarında yer alıyor ve Manchester kulübü hedeflerini dikkatle değerlendirmeye devam ediyor.
Manchester United, Brighton ile görüşmek zorunda
Kişisel şartların üzerinde anlaşmaya varıldığı bildirilirken, United'ın odağı artık Brighton ile yapılacak görüşmelere kayıyor. Güney sahili kulübü, yıldız oyuncuları konusunda sert pazarlıklarıyla tanınıyor; bu da görüşmelerin hâlâ karmaşık bir hal alabileceği anlamına geliyor. United, yeni sezon başlamadan önce kadrosunu, özellikle de orta sahayı hızla güçlendirmek istiyor. Tonali'nin transferi giderek daha ulaşılmaz hale gelirken, Baleba'yı kadroya katmak önümüzdeki haftalarda kulübün öncelikli transfer hedeflerinden biri haline gelebilir.