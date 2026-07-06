Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Tonali Italia GallesGetty Images
Donny Afroni

Çeviri:

Sandro Tonali, Tottenham’a 100 milyon sterlinlik transferini tamamladı; İtalyan orta saha oyuncusu, Newcastle’dan ayrılıp Kuzey Londra’ya gelmeye ikna eden “büyüyü” anlattı

S. Tonali
Tottenham Hotspur
Newcastle United
Premier Lig
Transfers

Tottenham, Newcastle United’dan Sandro Tonali’yi transfer etmek için kulüp transfer rekorunu kırdı; bu transferin bedeli nihayetinde 100 milyon sterline (133 milyon dolar) ulaşabilir. İtalya milli takım oyuncusu, vatandaşı Tonali’yi güneye taşınmaya ikna etmede kilit rol oynayan Roberto De Zerbi için önemli bir takviye olarak Tottenham Hotspur Stadyumu’na geliyor.

  • Spurs, İtalyan yıldız için büyük bir meblağ ödedi

    Haberlere göre, Kuzey Londra ekibinin 80 milyon sterlin (107 milyon dolar) tutarındaki ilk teklifi Magpies tarafından reddedilmişti, ancak sonunda 92,5 milyon sterlin peşin ödeme ve performansa bağlı ek ödemeler olarak 7,5 milyon sterlin daha içeren yapılandırılmış bir anlaşma ile bir ilerleme kaydedildi. Kıtadaki birçok üst düzey kulübün ilgisine rağmen Tonali, yeni teknik direktörüyle yaptığı uzun bir görüşmenin kararını kolaylaştırdığını açıkladı.

    İki İtalyan, Tonali’nin adını duyurduğu ve De Zerbi’nin memleketi olan Brescia kulübü aracılığıyla bir bağa sahip. Kulübe katılma kararıyla ilgili konuşan Tonali, “Burada olduğum için çok mutluyum. İnsanlar dört ya da beş kulüp olduğundan bahsediyordu ama aslında tek bir kulüp vardı. Teknik direktörle kulüp, taraftarlar, stadyum ve futbolumuz hakkında iki saate yakın bir süre konuştum. Sanki sihir gibiydi çünkü Tottenham’a imza atmam gerektiğini hemen anladım. Tottenham’a karşı birkaç kez oynadım ve her seferinde harika taraftarların yarattığı muhteşem bir atmosferle karşılaştım. Sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum."



    • Reklam
  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    De Zerbi en çok istediği oyuncuyu kadrosuna kattı

    De Zerbi için Tonali’nin transferi, sadece taktiksel bir güçlenmeden ibaret değil; İtalya’daki ilk günlerinden beri yakından takip ettiği bir oyuncuyla yeniden bir araya gelmek anlamına geliyor. Tottenham teknik direktörü, Tonali’nin gelişinin Kuzey Londra ekibinin orta sahasını kökten değiştireceğine inanıyor.

    De Zerbi, transferden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Sandro özel bir oyuncu ve kulübümüz için harika bir transfer. Memleketim Brescia’nın altyapısından yetiştiği için onu uzun süredir takip ediyordum ve şimdi onunla çalışacak olmaktan çok mutluyum. Sahip olduğu nitelikler nedeniyle bu yaz Sandro’ya büyük ilgi vardı. Ancak o, Tottenham’a katılma konusunda çok kararlıydı ve taraftarlarımızın onun takıma kattıklarına bayılacağını biliyorum.”

  • Tyneside’a hem tatlı hem de acı bir veda

    Tonali, 2025 yılında Carabao Kupası’nı kazanarak Newcastle’ın 70 yıllık büyük kupa hasretine son vermesine katkıda bulunmuş ve St James’ Park’tan bir efsane olarak ayrıldı. Kuzeydoğu’daki serüveni, göreve başladıktan kısa bir süre sonra bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı 10 aylık yüksek profilli ceza da dahil olmak üzere bazı zorluklardan yoksun değildi; ancak orta saha oyuncusu, kulübün taraftarlarıyla ve teknik direktör Eddie Howe ile derin bir bağ kurdu. İtalya milli takım oyuncusu, duygusal bir veda mesajında, iniş çıkışları boyunca kendisine destek olanlara şükranlarını dile getirdi.

    "Üç yıl önce Newcastle'a neyle karşılaşacağımı tam olarak bilmeden geldim. Bugün veda etme zamanı geldi ve doğru kelimeleri bulmak zor," diye yazdı Tonali.

    "Öncelikle kulübe teşekkür etmek istiyorum. Her gün çalışan ve antrenman sahasında kimse tarafından görülmeyen insanlara, beni ilk günden itibaren kucaklayan ve kendimi evimde hissettiren herkese. Bana inandıkları ve gelişmeme yardımcı oldukları için personele ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu yolculuk boyunca bana gerçek bir rehberlik eden ve her zaman arkamda duran teknik direktörüm Eddie’ye özel bir teşekkür etmek istiyorum."

    "Ama her şeyden önce, doğrudan taraftarlara seslenmek istiyorum. İşler benim için zorlaştığında, siz oradaydınız. Bir gün bile kendimi yalnız hissetmedim. St James’ Park’ta olduğum her an bunu hissettim. Bu, hayatımın geri kalanında hep yanımda taşıyacağım bir şey olacak."

    "Birlikte, bu şehrin on yıllardır beklediği bir şeyi başardık. O gün Wembley’de, hep birlikte paylaştığımız özel ve tarihi bir an yaşadık. Asla inancını yitirmeyen, bu kulübü desteklemekten asla vazgeçmeyen, en zor zamanlarda yanımda olan taraftarlara söylüyorum: O kupa sizin içindi."

    "Beni Newcastle’a getiren futboldu. Bugün, eşim ve burada geçirdiğim süre içinde dünyaya gelen oğlumla birlikte buradan ayrılıyorum. Bu şehir bana futboldan çok daha fazlasını verdi. Bana bir yuva, sonsuza dek kalbimde saklayacağım anlar ve her zaman minnettar olacağım insanlar verdi. Her şey için teşekkür ederim."



    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Sandro Tonali Bruno Guimaraes Newcastle 2025-26Getty

    Avrupa’daki deneyim ve teknik kalite

    Spor direktörü Johan Lange’nin liderliğindeki Spurs yönetimi, 100 milyon sterlinlik yatırımı Premier Lig’in en üst sıralarında rekabet edebilmek için gerekli bir adım olarak görüyor. AC Milan ile kazandığı Serie A şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi’nde ilerlemiş olması gibi başarıları içeren Tonali’nin özgeçmişi, takıma çok ihtiyaç duyulan üst düzey deneyimi kazandırıyor.

    Lange, 26 yaşındaki oyuncuyu öncelikli transfer hedefi haline getiren özellikleri vurgulayarak şöyle konuştu: “Sandro, Avrupa’nın en iyi orta saha oyuncularından biri ve onu kulübümüze kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Olağanüstü teknik kalitesinin yanı sıra gerçek bir futbol zekasına sahip ve zorlu, yüksek baskı altındaki ortamlarda başarılı olabilecek karaktere sahip. Sandro, hem ulusal ligde hem de Avrupa kupalarında en üst seviyede değerli bir deneyim getiriyor ve taraftarlarımızın sahadaki enerjisini ve adanmışlığını seveceğinden eminim. Hepimiz, onun ünlü Lilywhite formamızı ilk kez giymesini heyecanla bekliyoruz."

Club Friendlies
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Milton Keynes Dons crest
Milton Keynes Dons
MKD