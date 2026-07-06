Sandro Tonali, Tottenham’a 100 milyon sterlinlik transferini tamamladı; İtalyan orta saha oyuncusu, Newcastle’dan ayrılıp Kuzey Londra’ya gelmeye ikna eden “büyüyü” anlattı

Tonali, 2025 yılında Carabao Kupası’nı kazanarak Newcastle’ın 70 yıllık büyük kupa hasretine son vermesine katkıda bulunmuş ve St James’ Park’tan bir efsane olarak ayrıldı. Kuzeydoğu’daki serüveni, göreve başladıktan kısa bir süre sonra bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı 10 aylık yüksek profilli ceza da dahil olmak üzere bazı zorluklardan yoksun değildi; ancak orta saha oyuncusu, kulübün taraftarlarıyla ve teknik direktör Eddie Howe ile derin bir bağ kurdu. İtalya milli takım oyuncusu, duygusal bir veda mesajında, iniş çıkışları boyunca kendisine destek olanlara şükranlarını dile getirdi.

"Üç yıl önce Newcastle'a neyle karşılaşacağımı tam olarak bilmeden geldim. Bugün veda etme zamanı geldi ve doğru kelimeleri bulmak zor," diye yazdı Tonali.

"Öncelikle kulübe teşekkür etmek istiyorum. Her gün çalışan ve antrenman sahasında kimse tarafından görülmeyen insanlara, beni ilk günden itibaren kucaklayan ve kendimi evimde hissettiren herkese. Bana inandıkları ve gelişmeme yardımcı oldukları için personele ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu yolculuk boyunca bana gerçek bir rehberlik eden ve her zaman arkamda duran teknik direktörüm Eddie’ye özel bir teşekkür etmek istiyorum."

"Ama her şeyden önce, doğrudan taraftarlara seslenmek istiyorum. İşler benim için zorlaştığında, siz oradaydınız. Bir gün bile kendimi yalnız hissetmedim. St James’ Park’ta olduğum her an bunu hissettim. Bu, hayatımın geri kalanında hep yanımda taşıyacağım bir şey olacak."

"Birlikte, bu şehrin on yıllardır beklediği bir şeyi başardık. O gün Wembley’de, hep birlikte paylaştığımız özel ve tarihi bir an yaşadık. Asla inancını yitirmeyen, bu kulübü desteklemekten asla vazgeçmeyen, en zor zamanlarda yanımda olan taraftarlara söylüyorum: O kupa sizin içindi."

"Beni Newcastle’a getiren futboldu. Bugün, eşim ve burada geçirdiğim süre içinde dünyaya gelen oğlumla birlikte buradan ayrılıyorum. Bu şehir bana futboldan çok daha fazlasını verdi. Bana bir yuva, sonsuza dek kalbimde saklayacağım anlar ve her zaman minnettar olacağım insanlar verdi. Her şey için teşekkür ederim."







