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Sandro Tonali, Tottenham’a 100 milyon sterlinlik transferini tamamladı; İtalyan orta saha oyuncusu, Newcastle’dan ayrılıp Kuzey Londra’ya gelmeye ikna eden “büyüyü” anlattı
Spurs, İtalyan yıldız için büyük bir meblağ ödedi
Haberlere göre, Kuzey Londra ekibinin 80 milyon sterlin (107 milyon dolar) tutarındaki ilk teklifi Magpies tarafından reddedilmişti, ancak sonunda 92,5 milyon sterlin peşin ödeme ve performansa bağlı ek ödemeler olarak 7,5 milyon sterlin daha içeren yapılandırılmış bir anlaşma ile bir ilerleme kaydedildi. Kıtadaki birçok üst düzey kulübün ilgisine rağmen Tonali, yeni teknik direktörüyle yaptığı uzun bir görüşmenin kararını kolaylaştırdığını açıkladı.
İki İtalyan, Tonali’nin adını duyurduğu ve De Zerbi’nin memleketi olan Brescia kulübü aracılığıyla bir bağa sahip. Kulübe katılma kararıyla ilgili konuşan Tonali, “Burada olduğum için çok mutluyum. İnsanlar dört ya da beş kulüp olduğundan bahsediyordu ama aslında tek bir kulüp vardı. Teknik direktörle kulüp, taraftarlar, stadyum ve futbolumuz hakkında iki saate yakın bir süre konuştum. Sanki sihir gibiydi çünkü Tottenham’a imza atmam gerektiğini hemen anladım. Tottenham’a karşı birkaç kez oynadım ve her seferinde harika taraftarların yarattığı muhteşem bir atmosferle karşılaştım. Sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum."
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De Zerbi en çok istediği oyuncuyu kadrosuna kattı
De Zerbi için Tonali’nin transferi, sadece taktiksel bir güçlenmeden ibaret değil; İtalya’daki ilk günlerinden beri yakından takip ettiği bir oyuncuyla yeniden bir araya gelmek anlamına geliyor. Tottenham teknik direktörü, Tonali’nin gelişinin Kuzey Londra ekibinin orta sahasını kökten değiştireceğine inanıyor.
De Zerbi, transferden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Sandro özel bir oyuncu ve kulübümüz için harika bir transfer. Memleketim Brescia’nın altyapısından yetiştiği için onu uzun süredir takip ediyordum ve şimdi onunla çalışacak olmaktan çok mutluyum. Sahip olduğu nitelikler nedeniyle bu yaz Sandro’ya büyük ilgi vardı. Ancak o, Tottenham’a katılma konusunda çok kararlıydı ve taraftarlarımızın onun takıma kattıklarına bayılacağını biliyorum.”
Tyneside’a hem tatlı hem de acı bir veda
Tonali, 2025 yılında Carabao Kupası’nı kazanarak Newcastle’ın 70 yıllık büyük kupa hasretine son vermesine katkıda bulunmuş ve St James’ Park’tan bir efsane olarak ayrıldı. Kuzeydoğu’daki serüveni, göreve başladıktan kısa bir süre sonra bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı 10 aylık yüksek profilli ceza da dahil olmak üzere bazı zorluklardan yoksun değildi; ancak orta saha oyuncusu, kulübün taraftarlarıyla ve teknik direktör Eddie Howe ile derin bir bağ kurdu. İtalya milli takım oyuncusu, duygusal bir veda mesajında, iniş çıkışları boyunca kendisine destek olanlara şükranlarını dile getirdi.
"Üç yıl önce Newcastle'a neyle karşılaşacağımı tam olarak bilmeden geldim. Bugün veda etme zamanı geldi ve doğru kelimeleri bulmak zor," diye yazdı Tonali.
"Öncelikle kulübe teşekkür etmek istiyorum. Her gün çalışan ve antrenman sahasında kimse tarafından görülmeyen insanlara, beni ilk günden itibaren kucaklayan ve kendimi evimde hissettiren herkese. Bana inandıkları ve gelişmeme yardımcı oldukları için personele ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu yolculuk boyunca bana gerçek bir rehberlik eden ve her zaman arkamda duran teknik direktörüm Eddie’ye özel bir teşekkür etmek istiyorum."
"Ama her şeyden önce, doğrudan taraftarlara seslenmek istiyorum. İşler benim için zorlaştığında, siz oradaydınız. Bir gün bile kendimi yalnız hissetmedim. St James’ Park’ta olduğum her an bunu hissettim. Bu, hayatımın geri kalanında hep yanımda taşıyacağım bir şey olacak."
"Birlikte, bu şehrin on yıllardır beklediği bir şeyi başardık. O gün Wembley’de, hep birlikte paylaştığımız özel ve tarihi bir an yaşadık. Asla inancını yitirmeyen, bu kulübü desteklemekten asla vazgeçmeyen, en zor zamanlarda yanımda olan taraftarlara söylüyorum: O kupa sizin içindi."
"Beni Newcastle’a getiren futboldu. Bugün, eşim ve burada geçirdiğim süre içinde dünyaya gelen oğlumla birlikte buradan ayrılıyorum. Bu şehir bana futboldan çok daha fazlasını verdi. Bana bir yuva, sonsuza dek kalbimde saklayacağım anlar ve her zaman minnettar olacağım insanlar verdi. Her şey için teşekkür ederim."
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Avrupa’daki deneyim ve teknik kalite
Spor direktörü Johan Lange’nin liderliğindeki Spurs yönetimi, 100 milyon sterlinlik yatırımı Premier Lig’in en üst sıralarında rekabet edebilmek için gerekli bir adım olarak görüyor. AC Milan ile kazandığı Serie A şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi’nde ilerlemiş olması gibi başarıları içeren Tonali’nin özgeçmişi, takıma çok ihtiyaç duyulan üst düzey deneyimi kazandırıyor.
Lange, 26 yaşındaki oyuncuyu öncelikli transfer hedefi haline getiren özellikleri vurgulayarak şöyle konuştu: “Sandro, Avrupa’nın en iyi orta saha oyuncularından biri ve onu kulübümüze kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Olağanüstü teknik kalitesinin yanı sıra gerçek bir futbol zekasına sahip ve zorlu, yüksek baskı altındaki ortamlarda başarılı olabilecek karaktere sahip. Sandro, hem ulusal ligde hem de Avrupa kupalarında en üst seviyede değerli bir deneyim getiriyor ve taraftarlarımızın sahadaki enerjisini ve adanmışlığını seveceğinden eminim. Hepimiz, onun ünlü Lilywhite formamızı ilk kez giymesini heyecanla bekliyoruz."
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