Sandro Tonali, Newcastle'a ağır bir darbe vurarak "büyük bir takımda oynamayı hak ettiğini" söyledi. Manchester United ve Arsenal, İtalyan orta saha oyuncusu için "yüksek bedelli" transferi gözlüyor
Tonali sözleşmesi: Newcastle yıldızının transfer bedeli neden bu kadar yüksek?
Newcastle, Tonali ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı ve bu sözleşme 12 aylık uzatma opsiyonunu da içeriyor. Satış konusunda herhangi bir baskı altında değiller ve çok uzak olmayan bir gelecekte teklif gelmesi durumunda, değerli bir varlık için mümkün olan en yüksek ücreti talep etme konumundalar.
Kış transfer döneminin sonunda Tonali'nin Arsenal'in radarında olduğu öne sürüldü. Resmi bir teklif yapıldığına dair söylentiler hızla yatıştırıldı, ancak Gunners'ın, İngiltere'de üst düzey bir yıldız olmak için birçok zorluğu aşan yerli bir rakibini takdir ettiği söyleniyor.
United ve Chelsea de kendi orta sahalarını güçlendirmek için transfer piyasasında yer alıyor ve her ikisi de bu yaz Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın getireceği gelirleri kullanmayı umuyor. Newcastle'ın Tonali'yi kadrosunda tutma kararlılığını test etmeye karar verebilirler, çünkü Magpies bu sezon ilk yedi içinde yer alma tehlikesiyle karşı karşıya.
Tonali, Man Utd, Arsenal veya Chelsea'ye transfer olabilir mi?
Tonali'nin transfer olabileceği sorusu üzerine, eski İtalya milli takım oyuncusu ve Newcastle'a kiralık olarak transferolan Rossi, BetVictor Online Casino ile yaptığı röportajda GOAL'a şunları söyledi: "Bunu hak ediyor. Newcastle için harika bir oyuncu oldu. Milan'da da harikaydı, Newcastle'da da harikaydı.
O sahada bir lider. Hem kalite hem de miktar açısından çok şey katıyor. Günümüz futbolunda bu tür oyuncular nadirdir. Bu yüzden kesinlikle büyük bir takımda oynamayı hak ediyor. Günümüz futbolunda transfer ücretleri çılgınca. Bu yüzden onun gibi bir oyuncu için kesinlikle yüksek bir bedel ödersiniz."
Açıklandı: Tonali'nin geleceği hakkında karar ne zaman verilecek?
Tonali'nin menajeri, fiyat etiketi ve potansiyel transfer noktaları ile ilgili görüşmelerin başka bir güne bırakıldığını iddia ediyor. Giuseppe Riso, Tuttosport'amüşterisinin geleceği hakkında bilgi verirken şunları söyledi: "Bu transfer görüşmeleri daha sonra yapılacak. Sezonun nasıl biteceğini göreceğiz ve sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz.
Şu anda bir tercih yok. Henüz erken. Bugün söylediklerimiz yarın geçerli olmayabilir. Newcastle onu şu anda bırakamaz ve özellikle Sandro kulübe çok bağlı olduğu için transferin bir anlamı yok. Yaz aylarında ne yapacağımıza karar vereceğiz."
İtalya milli takımı oyuncusu ve eski Everton forveti Kean, Premier Lig'e geri dönebilir mi?
Sezon sonunda önemli kararlar alması gereken bir diğer İtalyan milli oyuncu ise Moise Kean. Son zamanlarda golcü kimliğine geri dönen Kean, son beş maçında üç gol attı ve 2024'te Fiorentina'ya katıldığından bu yana 74 maçta 34 gol kaydetti.
26 yaşındaki Kean, 2019-2021 yılları arasında Everton'da etkileyici bir performans sergilemekte zorlanan oyuncudan daha olgun bir oyuncu haline geldi. Eski Juventus forvetinin Premier League'e geridönmesi gündeme geldi.
Kean'ın ikinci kez bu zorluğa daha iyi hazırlanıp hazırlamayacağı sorulduğunda, eski Viola forveti Rossi şöyle cevap verdi: "Geçen yıl harika bir sezon geçirdi. Bu yıl ise biraz zorlanıyor. Bu ay formunu yeniden bulmaya başladı, bu da Fiorentina için harika bir şey. Onun gollerine kesinlikle ihtiyaçları var.
"Ama evet, o fiziksel gücü, hızı ve bitiriciliği sağlayabilecek birisi, ki bu onun iyi olduğu bir şey. Evet, daha fazla deneyimi var, 26 yaşında olduğu için artık daha fazla tecrübesi var. Bu yüzden, Premier Lig'e gelirse, bunun onun için çok olumlu bir şey olacağını düşünüyorum."
Tonali ve Kean'ın gelecek sezon nerede oynayacakları henüz belli değil, ancak transfer dönemi başladığında bu iki oyuncuya ilgi gösterilmesi bekleniyor.
