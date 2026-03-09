Sandro Tonali, Newcastle'a ağır bir darbe vurarak "büyük bir takımda oynamayı hak ettiğini" söyledi. Manchester United ve Arsenal, İtalyan orta saha oyuncusu için "yüksek bedelli" transferi gözlüyor

Newcastle, Tonali ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı ve bu sözleşme 12 aylık uzatma opsiyonunu da içeriyor. Satış konusunda herhangi bir baskı altında değiller ve çok uzak olmayan bir gelecekte teklif gelmesi durumunda, değerli bir varlık için mümkün olan en yüksek ücreti talep etme konumundalar.

Kış transfer döneminin sonunda Tonali'nin Arsenal'in radarında olduğu öne sürüldü. Resmi bir teklif yapıldığına dair söylentiler hızla yatıştırıldı, ancak Gunners'ın, İngiltere'de üst düzey bir yıldız olmak için birçok zorluğu aşan yerli bir rakibini takdir ettiği söyleniyor.

United ve Chelsea de kendi orta sahalarını güçlendirmek için transfer piyasasında yer alıyor ve her ikisi de bu yaz Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın getireceği gelirleri kullanmayı umuyor. Newcastle'ın Tonali'yi kadrosunda tutma kararlılığını test etmeye karar verebilirler, çünkü Magpies bu sezon ilk yedi içinde yer alma tehlikesiyle karşı karşıya.