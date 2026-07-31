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Sandro Tonali, kariyeri ve mutluluğu için Tottenham'a transferin neden ideal olduğunu açıklarken, Newcastle için "en iyi anlaşmayı" istediğinde ısrar etti
Tonali, Tottenham’a transferini tamamladı
Tonali, bu yaz Newcastle'dan Tottenham'a 100 milyon sterlinlik dudak uçuklatan bir transferle katıldı. 26 yaşındaki İtalya millî takım oyuncusu, De Zerbi yönetiminde yeni bir meydan okuma arayışıyla St James' Park'taki üç yıllık dönemini noktalamaya karar verdi. Newcastle Teknik Direktörü Eddie Howe'un görevden ayrıldığı haberlerinin ortasında Tonali, transferinden Newcastle'ın mümkün olan en yüksek değeri almasını sağlama konusundaki kişisel kararlılığını vurguladı.
- AAP
İtalyan, Newcastle'ın ilgisine öncelik veriyor
Sydney'de Daily Mail'e verdiği röportajda Tonali, kulübün kariyeri için yaptıkları sonrasında Newcastle için mümkün olan en iyi anlaşmayı sağlama isteğini vurguladı: "İlk mesele, Newcastle için mümkün olan en iyi anlaşmayı yapmaktı.
"Orada futboldaki en iyi insanlardan bazılarıyla tanıştım. Futbolu seviyorlar. Futbol için yaşıyorlar. Ayrılmaya karar verdiğimde menajerime ve Ross Wilson'a, Newcastle için en iyi anlaşmayı istediğimi söyledim çünkü her şeyi hak ediyorlar. Bu futbol. Bazen hayatınızda her şeyin beş dakika içinde nasıl değişebileceğini anlamanız gerekir."
Ardından Newcastle'ın £100 milyonluk bonservis talebinin, İtalyan kulüplerinin mali sınırlamaları nedeniyle Serie A'ya olası dönüşünü engellediğini ve bunun sonunda kendisini Spurs'ü seçmeye götürdüğünü anlattı: "Newcastle'da üç yıl kaldık ve üç yılın ardından ben ve ailem hep birlikte konuştuk. Para nedeniyle bu imkansızdı.
"Maaş için her zaman konuşabilirsiniz ama transfer için gereken parayı bulamazsanız, ayrılma şansınız olmaz. İngiltere bizim çözümümüzdü ve İngiltere'de benim için, kariyerim için, futbolum için, mutluluğum için, ailem için en iyi çözümü bulduk. İki takımla görüştüm. 10, 15 dakika sonra Tottenham'ın bir sonraki takımım olacağını anladım."
De Zerbi faktörü transferi bitirdi
Manchester City'nin de istediği Tonali, kendisini ve ailesini ikna etme sürecinde De Zerbi'nin oynadığı kritik rolü ve Tottenham'ın gösterdiği kararlılığı vurguladı: "Geçen sezonun ardından eşimle konuştum. Hayatımızı değiştirmek istedik. Sadece şehir için değil. Her şeyi değiştirmek istedik.
"İki kulüple görüştük. Tottenham'la konuştuğumuzda bu takım için imza atmaya karar verdik. Yüzde 100 tutkuyla, yüzde 100 ciddiyetle konuştular. Bu şehir, futbol dışındaki hayatım ve ailem için, tamam, bu yaklaşık yüzde 10'luk bir etken.
"Roberto ve direktör bu anlaşmada fark yarattı. Eşimle ve ailemle iki dakika konuştuktan sonra, 'Muhtemelen bu kariyerimin en iyi kararlarından biri olacak' dedim. O da bana, 'Bu karar üzerinde kontrol yüzde 100 sende' dedi."
Orta saha oyuncusu, De Zerbi'nin yaklaşan sezon öncesinde Tottenham kadrosunu motive etmek için paylaştığı vizyonu da anlattı: "Roberto, projenin zorlu olacağını ama benim için, senin için, şehir için mükemmel olacağını söyledi ve büyük oyunculara sahip olduğumuz için en iyi sezonlarımızdan birini geçirebiliriz dedi. Sadece çok çalışmamız gerekiyor."
- AAP
Spurs orta sahanın motorunu yeniden kuruyor
Tonali’yi kadrosuna katmanın yanı sıra, Tottenham orta sahadaki yenilenmeyi tamamlamak için West Ham’dan Mateus Fernandes’i transfer etmek adına 85 milyon sterlin de harcadı. 100 milyon sterlinlik oyuncu olarak yeni statüsü hakkında konuşan Tonali, baskıyı kucaklamaya hazır olduğunu vurguladı: “Bunun futbol olduğunu anlamanız gerekiyor. Fiyat artık 10 yıl öncesinden farklı.
“Üzerimde büyük bir baskı olduğunu biliyorum ama ben bir futbolcu olduğumu biliyorum, sorumluluklarımı biliyorum, bu takımı tanıyorum, buradaki insanları tanıyorum. Normal bir oyuncu gibi, normal bir Tottenham oyuncusu gibi, tutkuyla, enerjimi her gün ortaya koyarak oynamalıyım. Bu 1 milyon sterlin, 10 milyon sterlin ya da 100 milyon sterlin meselesi değil. Bu hoca için sadece tutkulu bir oyuncu olmanız gerekiyor.”
Tonali daha önce De Zerbi’nin memleketi olan Brescia’da İtalya’da on yıl geçirmişti ve ikili burada özel bir bağ kurmuştu. De Zerbi yönetiminde çalışmaya dair ilk izlenimlerini anlatan Tonali, şunları söyledi: “Onun hakkında, çalışması hakkında, bu iş için takımla birlikte geçirdiği her ana kattığı tutku hakkında konuştuk ve bence şimdi, iki haftanın ardından, her şeyin gerçek olduğunu biliyorum.”
Sözlerini, Howe’un Newcastle’daki yönetim tarzını De Zerbi’nin Tottenham’da uygulamaya koyduğu taktiksel yaklaşımla karşılaştırarak tamamladı: “Bütün hocalar farklıdır. Eddie ile üç yıl geçirdim ve o harikaydı, özellikle benim için. Ama şimdi sahada çok çalışan, taktik üzerinde çok duran, topla çok ilgilenen farklı bir hoca buldum. Topla oynamayı seviyoruz çünkü biz büyük oyunculara sahip büyük bir takımız.”
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