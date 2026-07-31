Sydney'de Daily Mail'e verdiği röportajda Tonali, kulübün kariyeri için yaptıkları sonrasında Newcastle için mümkün olan en iyi anlaşmayı sağlama isteğini vurguladı: "İlk mesele, Newcastle için mümkün olan en iyi anlaşmayı yapmaktı.

"Orada futboldaki en iyi insanlardan bazılarıyla tanıştım. Futbolu seviyorlar. Futbol için yaşıyorlar. Ayrılmaya karar verdiğimde menajerime ve Ross Wilson'a, Newcastle için en iyi anlaşmayı istediğimi söyledim çünkü her şeyi hak ediyorlar. Bu futbol. Bazen hayatınızda her şeyin beş dakika içinde nasıl değişebileceğini anlamanız gerekir."

Ardından Newcastle'ın £100 milyonluk bonservis talebinin, İtalyan kulüplerinin mali sınırlamaları nedeniyle Serie A'ya olası dönüşünü engellediğini ve bunun sonunda kendisini Spurs'ü seçmeye götürdüğünü anlattı: "Newcastle'da üç yıl kaldık ve üç yılın ardından ben ve ailem hep birlikte konuştuk. Para nedeniyle bu imkansızdı.

"Maaş için her zaman konuşabilirsiniz ama transfer için gereken parayı bulamazsanız, ayrılma şansınız olmaz. İngiltere bizim çözümümüzdü ve İngiltere'de benim için, kariyerim için, futbolum için, mutluluğum için, ailem için en iyi çözümü bulduk. İki takımla görüştüm. 10, 15 dakika sonra Tottenham'ın bir sonraki takımım olacağını anladım."