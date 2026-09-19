FC Internazionale Milano, Başkanı Giuseppe Marotta, Başkan Yardımcısı Javier Zanetti, teknik direktör Cristian Chivu ve ekibi, futbolcuları ve tüm Inter camiası, Inter efsanesi ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden Sandro Mazzola'nın vefatı nedeniyle derin bir üzüntüyle taziyelerini bildiriyor ve onu anarken ailesine sarılıyor.





Onu anma isteğiyle mahcubiyet birbirine karışıyor: Tarih yazmış, bunu gerçekten yapmış, silinmez ve eşi benzeri görülmemiş bir şekilde yapmış birine veda etmek için en doğru kelimeleri bulmak ne kadar zor?





Bir de buna, zaten içimizde olan ve bizi bırakmayacak bir hüzün ekleniyor; çünkü onu hâlâ burada, kulüp binasıyla Appiano arasında görür gibi oluyoruz. Puskas'ı, Herrera'yı, Suarez'i ve Corso'yu anlatırken, bir anekdotun ardından hemen güncele geçen, gözlerinde Inter tutkusu yanan, Lautaro'dan ve bizim Inter'imizden, bugünün ve her zamanın Inter'inden söz ederken...





Sandro Mazzola, tarihin en büyük futbolcularından biriydi. Sadece Inter tarihinin değil. O, Inter'in ta kendisiydi: Daha çocukken bu kulübe girdi ve bir daha hiç çıkmadı. Omuzlarında ağır bir yük vardı; yenilmez görünen bir babanın hatırası. Kaderinde ise onu büyütecek ve tarihe uzanan yolculuğunda yanında olacak iki büyük Inter efsanesi vardı.





Hayatı boyunca tek bir forma, tek bir hayal. Babasız inşa edilmek zorunda kalan bir hayal; Grande Torino'nun trajedisi olan Superga faciasında kaybedilmiş bir baba. Alessandro, herkesin bildiği adıyla Sandro ya da Sandrino, o zaman altı yaş, beş ay ve 23 günlük bir çocuktu. Ona sarılan, başını okşayan insanların yıkılmış yüzlerine bakıyor ve ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Valentino'nun kim olduğunu Sandro, günden güne aktarılan destansı anlatılarda tanıdı. Bu hikâyeyi Milano'daki Porta Ticinese'de, San Lorenzo oratoryosunda, Adriano Celentano'ya karşı oynanan tam saha maçlarda işlemeye başladı. Gelişiminde iz bırakan tek Interli o değildi: Giuseppe Meazza ve Benito Lorenzi de vardı. Meazza onu teknik anlamda yetiştirdi, bütün sırları öğretti. Lorenzi ise Cassano d'Adda'daki Sandro'nun evine krampon ve topla geldi. Mazzola, 8 yaşındayken kardeşiyle birlikte fiilen Inter'in maskotlarıydı: saha, soyunma odası ve stat arasında tam anlamıyla bir Inter eğitimi.





Aşamaları hızla geçmek, mecburiyetten büyümek. Sandrino bunu çabuk yaptı, olayların da etkisiyle. 1942 doğumlu olan Mazzola, 10 Haziran 1961'de Torino'da oynanan ve kötü şöhretli Juventus-Inter tekrar maçında A Takım formasıyla sahaya sürüldü. Okuldaki sözlüden Piyemonte'nin başkentine uzanan yolculukta, Moratti ile Herrera Primavera takımını sahaya sürdü. Maç 9-1 bitti; Inter adına golü atan ise ince yapılı, top tekniği çok iyi bir gençti: Sandro Mazzola. Henüz 18 yaşındaydı.





Bugünün deyimiyle ikinci forvetti. Inter'de giydiği formalar gibi bir 8 ve bir 10. İç oyuncu mu, santrfor mu? Herrera, o görkemli Grande Inter içinde kontrol edilemez bir patlamaya dönüşecek yeteneğine en uygun rolü onun üzerinde kurmayı başardı. Taçlanışı mı? Çok erken geldi ve dünya futbolunun dev isimleri tarafından adeta kutsandı. Viyana'daki Prater, 1964 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finali. Takımlar sahaya çıkarken Mazzola'yı sahaya iten Suarez olmuştu: Sandro, soyunma odasının dışında idollerini, Di Stefano'yu, Puskas'ı ve Real Madrid'in diğer yıldızlarını hayranlıkla izlediği için geride kalmıştı. Sonrasında sahada iki gol attı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde duble, Inter'in ilk Avrupa zaferi, Mazzola'nın imzasını taşıyan ve Puskas'ın övgüsüyle taçlanan eşi benzeri görülmemiş bir zafer: “Baban Valentino'ya layıksın” dedi büyük Macar yıldız ve formasını hediye etti.





Ezbere bildiğimiz, defalarca dinlediğimiz ama hiç bıkmadığımız hikâyeler bunlar; her seferinde, anlatırken sesi hep yumuşak ve anılara döndüğünde daima duygulu olan o sesten yeni bir ayrıntı keşfettiğimiz hikâyeler. Inter'e karşı duyduğu adanmışlık ve mutlak minnet duygusu - “benim için bir anne gibiydi” - sonsuz sayıda oyun, gol ve harikayla karşılık buldu. Dört Scudetto, iki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 2 Kıtalararası Kupa, Serie A'da gol krallığı unvanı (1965'te 17 golle) ve Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda gol krallığı (1964'te 7 gol). 1971 Ballon d'Or sıralamasında Johan Cruyff'un ardından ikinci.





Angelo Moratti'nin, Helenio Herrera'nın, Sarti'nin, Burgnich'in, Facchetti'nin Grande Inter'i. Mazzola orada, orta saha ile hücum arasında, çizgiler çiziyor ve goller atıyordu. Avrupa geceleri, Meazza'da öğleden sonralar. Çok ağır ve unutulmaz goller. Kıtalararası Kupa'da Independiente'ye karşı bıraktığı damga, Liverpool karşısındaki geri dönüş; imzasını attığı ve San Siro hoparlörlerinden yükselen “When the Saints Go Marching In” ile kutlanan maç. Dahası da var: Derby'de 13. saniyede attığı gol, 1966'daki Inter-Lazio maçında İlk Yıldız'ı getiren gol. 1977'ye kadar. Arada İtalya ile Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupaları, Rivera ile nöbet değişimi vardı.





17 sezon, 565 resmi maç, 158 gol. Inter'le bağı hiçbir zaman kopmadı; yöneticilik kariyeri ve ardından sportif direktörlük geldi. Masanın arkasında da eşsiz sezgilere sahipti. Platini ve Falcao, sonra gerçekleşmeyen transferler. Zenga, Sambenedettese'den Milano'ya geri getirildi. Ve her şeyden önce Ronaldo. Fenomen, tam da Moratti ile Mazzola'nın baskısı sonrası geldi. R9, Inter merkezinde tanıtıldığında yanında Luis Suarez ve Sandro Mazzola vardı.





Inter merkezine yaptığı ziyaretler son yıllarda da sürdü. Kulübün Hall of Fame'inde yer alan Mazzola, Inter renkleriyle kurduğu eşsiz ve kopmaz bağı her zaman anlattı. Bunu yakın zamanda Appiano Gentile'e yaptığı bir ziyarette Lautaro ve takım arkadaşlarına da anlattı. Kendini evinde hissettiği, Herrera dönemindeki kampları birbirinden güzel ve eğlenceli anekdotlarla andığı yerde.





Nerazzurri taraftarlarının sevgisini Mayıs 2024'te, İkinci Yıldız kutlamasının yapıldığı günde de bizzat yaşadı: O, Bedin ve Cappellini ile birlikte sahadaydı; 58 yıl önce gelen o ilk yıldız için onurlandırıldılar.





Sahada parlıyordu, şimdi de parlıyor, o bıyığın yıldızı. Ve sık sık anlattığı gibi, tek bir son arzusu vardı: “İmkânsız görünen anlarda bile mücadeleyi bırakmayan, tıpkı o 9-1'deki gibi oynayan iyi bir insan olarak hatırlanmak.”





Bunu yapacağız, Sandro.



