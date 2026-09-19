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Portrait taken 08 May 1970 in Italy, of Italian foAFP
Çeviri:

Sandro Mazzola 83 yaşında hayatını kaybetti: Inter ve İtalyan futbolunun anıları, İtalya'da hafta sonundaki tüm spor organizasyonlarında bir dakikalık saygı duruşu

Inter
S. Mazzola
İtalya
FEATURES
Opinion
Serie A
AC Milan
Torino

Futbol dünyası yasta.

Futbol dünyası, 83 yaşında hayatını kaybeden Sandro Mazzola için yas tutuyor.


Kaderin bir cilvesi olarak, 19 Eylül Cumartesi günü, San Siro Stadı'nın açılışının 100. yıl dönümüne denk geliyor; o gün oynanan Milano derbisini Inter 6-3 kazanmıştı.


Burası, 1957'den 1977'ye kadar 20 yıl boyunca forma giydiği hayatının evi oldu (ilk 3 sezonu altyapıda geçti). 565 maçta attığı 158 golle, kariyerinde giydiği tek forma olan Inter formasıyla A takımda iz bıraktı.


Bunun tek istisnası İtalya Milli Takımı'ydı; burada 70 maçta 22 gol attı. 1968'de Avrupa Şampiyonası'nı kazandı ve 1970 Meksika Dünya Kupası'nda finale çıktı; İtalya, uzatmalarda Almanya'yı 4-3 yendiği efsanevi yarı finalin ardından finalde Brezilya'ya 4-1 kaybetti.


Ayrıca Inter ile kazandığı 4 Serie A şampiyonluğu, 2 Şampiyon Kulüpler Kupası ve 2 Kıtalararası Kupa da unutulmamalı. Kulüp, adeta onu 6 yaşındayken, Grande Torino'nun simge isimlerinden babası Valentino Mazzola'nın ölümünün ardından yetim kaldığı günden beri bağrına bastı; Valentino Mazzola, 4 Mayıs 1949'da Superga hava faciasında 30 yaşında hayatını kaybetmişti.


Kramponlarını astıktan sonra Sandro Mazzola, Massimo Moratti dönemindeki Inter'de sportif direktör olarak çalıştı (daha sonra aynı görevi Torino'da da üstlendi) ve Brezilyalı Fenomeno Ronaldo'yu Milano'ya getirdi; Ronaldo kısa süre önce 50 yaşına bastı.


Son olarak Mazzola, televizyonda teknik yorumculuk da yaptı; Rai Sport ve TeleMontecarlo için çalıştı.


Bu sırada Inter kaptanı Lautaro Martinez de, Sandro Mazzola'yı onunla birlikte çekilmiş bir fotoğrafı Instagram hikâyesinde paylaşarak andı.



  • Inter'in açıklaması

    FC Internazionale Milano, Başkanı Giuseppe Marotta, Başkan Yardımcısı Javier Zanetti, teknik direktör Cristian Chivu ve ekibi, futbolcuları ve tüm Inter camiası, Inter efsanesi ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden Sandro Mazzola'nın vefatı nedeniyle derin bir üzüntüyle taziyelerini bildiriyor ve onu anarken ailesine sarılıyor.


    Onu anma isteğiyle mahcubiyet birbirine karışıyor: Tarih yazmış, bunu gerçekten yapmış, silinmez ve eşi benzeri görülmemiş bir şekilde yapmış birine veda etmek için en doğru kelimeleri bulmak ne kadar zor?


    Bir de buna, zaten içimizde olan ve bizi bırakmayacak bir hüzün ekleniyor; çünkü onu hâlâ burada, kulüp binasıyla Appiano arasında görür gibi oluyoruz. Puskas'ı, Herrera'yı, Suarez'i ve Corso'yu anlatırken, bir anekdotun ardından hemen güncele geçen, gözlerinde Inter tutkusu yanan, Lautaro'dan ve bizim Inter'imizden, bugünün ve her zamanın Inter'inden söz ederken...


    Sandro Mazzola, tarihin en büyük futbolcularından biriydi. Sadece Inter tarihinin değil. O, Inter'in ta kendisiydi: Daha çocukken bu kulübe girdi ve bir daha hiç çıkmadı. Omuzlarında ağır bir yük vardı; yenilmez görünen bir babanın hatırası. Kaderinde ise onu büyütecek ve tarihe uzanan yolculuğunda yanında olacak iki büyük Inter efsanesi vardı.


    Hayatı boyunca tek bir forma, tek bir hayal. Babasız inşa edilmek zorunda kalan bir hayal; Grande Torino'nun trajedisi olan Superga faciasında kaybedilmiş bir baba. Alessandro, herkesin bildiği adıyla Sandro ya da Sandrino, o zaman altı yaş, beş ay ve 23 günlük bir çocuktu. Ona sarılan, başını okşayan insanların yıkılmış yüzlerine bakıyor ve ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Valentino'nun kim olduğunu Sandro, günden güne aktarılan destansı anlatılarda tanıdı. Bu hikâyeyi Milano'daki Porta Ticinese'de, San Lorenzo oratoryosunda, Adriano Celentano'ya karşı oynanan tam saha maçlarda işlemeye başladı. Gelişiminde iz bırakan tek Interli o değildi: Giuseppe Meazza ve Benito Lorenzi de vardı. Meazza onu teknik anlamda yetiştirdi, bütün sırları öğretti. Lorenzi ise Cassano d'Adda'daki Sandro'nun evine krampon ve topla geldi. Mazzola, 8 yaşındayken kardeşiyle birlikte fiilen Inter'in maskotlarıydı: saha, soyunma odası ve stat arasında tam anlamıyla bir Inter eğitimi.


    Aşamaları hızla geçmek, mecburiyetten büyümek. Sandrino bunu çabuk yaptı, olayların da etkisiyle. 1942 doğumlu olan Mazzola, 10 Haziran 1961'de Torino'da oynanan ve kötü şöhretli Juventus-Inter tekrar maçında A Takım formasıyla sahaya sürüldü. Okuldaki sözlüden Piyemonte'nin başkentine uzanan yolculukta, Moratti ile Herrera Primavera takımını sahaya sürdü. Maç 9-1 bitti; Inter adına golü atan ise ince yapılı, top tekniği çok iyi bir gençti: Sandro Mazzola. Henüz 18 yaşındaydı.


    Bugünün deyimiyle ikinci forvetti. Inter'de giydiği formalar gibi bir 8 ve bir 10. İç oyuncu mu, santrfor mu? Herrera, o görkemli Grande Inter içinde kontrol edilemez bir patlamaya dönüşecek yeteneğine en uygun rolü onun üzerinde kurmayı başardı. Taçlanışı mı? Çok erken geldi ve dünya futbolunun dev isimleri tarafından adeta kutsandı. Viyana'daki Prater, 1964 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finali. Takımlar sahaya çıkarken Mazzola'yı sahaya iten Suarez olmuştu: Sandro, soyunma odasının dışında idollerini, Di Stefano'yu, Puskas'ı ve Real Madrid'in diğer yıldızlarını hayranlıkla izlediği için geride kalmıştı. Sonrasında sahada iki gol attı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde duble, Inter'in ilk Avrupa zaferi, Mazzola'nın imzasını taşıyan ve Puskas'ın övgüsüyle taçlanan eşi benzeri görülmemiş bir zafer: “Baban Valentino'ya layıksın” dedi büyük Macar yıldız ve formasını hediye etti.


    Ezbere bildiğimiz, defalarca dinlediğimiz ama hiç bıkmadığımız hikâyeler bunlar; her seferinde, anlatırken sesi hep yumuşak ve anılara döndüğünde daima duygulu olan o sesten yeni bir ayrıntı keşfettiğimiz hikâyeler. Inter'e karşı duyduğu adanmışlık ve mutlak minnet duygusu - “benim için bir anne gibiydi” - sonsuz sayıda oyun, gol ve harikayla karşılık buldu. Dört Scudetto, iki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 2 Kıtalararası Kupa, Serie A'da gol krallığı unvanı (1965'te 17 golle) ve Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda gol krallığı (1964'te 7 gol). 1971 Ballon d'Or sıralamasında Johan Cruyff'un ardından ikinci.


    Angelo Moratti'nin, Helenio Herrera'nın, Sarti'nin, Burgnich'in, Facchetti'nin Grande Inter'i. Mazzola orada, orta saha ile hücum arasında, çizgiler çiziyor ve goller atıyordu. Avrupa geceleri, Meazza'da öğleden sonralar. Çok ağır ve unutulmaz goller. Kıtalararası Kupa'da Independiente'ye karşı bıraktığı damga, Liverpool karşısındaki geri dönüş; imzasını attığı ve San Siro hoparlörlerinden yükselen “When the Saints Go Marching In” ile kutlanan maç. Dahası da var: Derby'de 13. saniyede attığı gol, 1966'daki Inter-Lazio maçında İlk Yıldız'ı getiren gol. 1977'ye kadar. Arada İtalya ile Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupaları, Rivera ile nöbet değişimi vardı.


    17 sezon, 565 resmi maç, 158 gol. Inter'le bağı hiçbir zaman kopmadı; yöneticilik kariyeri ve ardından sportif direktörlük geldi. Masanın arkasında da eşsiz sezgilere sahipti. Platini ve Falcao, sonra gerçekleşmeyen transferler. Zenga, Sambenedettese'den Milano'ya geri getirildi. Ve her şeyden önce Ronaldo. Fenomen, tam da Moratti ile Mazzola'nın baskısı sonrası geldi. R9, Inter merkezinde tanıtıldığında yanında Luis Suarez ve Sandro Mazzola vardı.


    Inter merkezine yaptığı ziyaretler son yıllarda da sürdü. Kulübün Hall of Fame'inde yer alan Mazzola, Inter renkleriyle kurduğu eşsiz ve kopmaz bağı her zaman anlattı. Bunu yakın zamanda Appiano Gentile'e yaptığı bir ziyarette Lautaro ve takım arkadaşlarına da anlattı. Kendini evinde hissettiği, Herrera dönemindeki kampları birbirinden güzel ve eğlenceli anekdotlarla andığı yerde.


    Nerazzurri taraftarlarının sevgisini Mayıs 2024'te, İkinci Yıldız kutlamasının yapıldığı günde de bizzat yaşadı: O, Bedin ve Cappellini ile birlikte sahadaydı; 58 yıl önce gelen o ilk yıldız için onurlandırıldılar.


    Sahada parlıyordu, şimdi de parlıyor, o bıyığın yıldızı. Ve sık sık anlattığı gibi, tek bir son arzusu vardı: “İmkânsız görünen anlarda bile mücadeleyi bırakmayan, tıpkı o 9-1'deki gibi oynayan iyi bir insan olarak hatırlanmak.”


    Bunu yapacağız, Sandro.


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  • MAROTTA

    Inter Başkanı Beppe Marotta, 83 yaşında hayatını kaybeden Sandro Mazzola'yı şu sözlerle andı: "Bugün Inter efsanesinin bir parçası daha aramızdan ayrılıyor. Sandro, Inter'di; buraya genç bir çocuk olarak geldi ve sonsuza dek burada kalmayı seçti: tek bir forma, on yedi sezon, koca bir ömür. Herrera'nın Büyük Inter'iyle kimsenin silemeyeceği sayfalar yazdı. Bugün görevimiz onun hatırasını yaşatmak, çünkü bir kulüp hafızası kadar büyüktür. Sandro'nun hatırası da sonsuza dek bizimle kalacak".

  • ZANETTI

    Inter'in eski kaptanı ve şu anki başkan yardımcısı Javier Zanetti, kendi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Sandro Mazzola'yı andı: "Sen bir efsaneydin ve sonsuza dek de öyle kalacaksın. Bir beyefendi, bir referans noktası, sahada da hayatta da bir yıldız. Nesiller boyunca ve sonsuza dek Inter'in ve İtalyan futbolunun dünyadaki simgelerinden biri oldun. Sana çok şey borçluyum, Sandro. Arjantin'de küçük bir çocukken Inter'in hayalini kurarken benim için en önemli figürlerden biriydin: beni Milano'ya getirenler arasında sen de vardın, bunun için sana minnettar olmayı asla bırakmayacağım bir hediye. Huzur içinde yat, Sandro".


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  • CONI

    Spor dünyası Sandro Mazzola'nın vefatını yasa boğuldu.


    Superga Faciası'nda hayatını kaybeden Torino efsanesi Valentino Mazzola'nın oğlu olan Sandro Mazzola da Inter'in bir efsanesiydi; 1961'den 1977'ye kadar Inter forması giydi ve dört lig şampiyonluğu, iki Şampiyon Kulüpler Kupası ve iki Kıtalararası Kupa kazandı.


    İtalya Milli Takımı'nda da sürükleyici bir isim olan (fotoğraf ANSA) Torinolu futbolcu, milli formayla 70 maça çıkıp 22 gol attı, 1968 Avrupa Şampiyonası'nı kazandı ve Ferruccio Valcareggi'nin teknik direktörlüğündeki takımın finale kadar yükseldiği Meksika 70 dahil üç Dünya Kupası'na katıldı.


    İki farklı Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi finalinde (1964 ve 1967'de) gol atan tek İtalyan oyuncu ve bir İtalyan takımının tek oyuncusu olan Mazzola, 2014'te 'İtalya Futbol Onur Listesi'ne dahil edildi ve CONI tarafından olağanüstü başarılarından dolayı Altın Madalya ile onurlandırıldı.


    CONI Başkanı Luciano Buonfiglio, Ulusal Spor Federasyonları'nı, İlişkili Spor Disiplinleri'ni ve Spor Teşvik Kuruluşları'nı, Sandro Mazzola'nın anısını yaşatmak için bu hafta sonunda İtalya'da düzenlenecek tüm spor organizasyonlarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını sağlamaya davet etti. İtalyan ve dünya futbolunun simge isimlerinden Mazzola 83 yaşında hayatını kaybetti.


  • FIGC

    Başkan Giovanni Malagò ve FIGC, gece 83 yaşında hayatını kaybeden futbolumuzun en sevilen şampiyonlarından Sandro Mazzola’nın ailesinin acısını paylaşıyor. Hafta sonunda oynanacak tüm organizasyonlardaki maçlar öncesinde onun anısına bir dakikalık saygı duruşu yapılacak. Roma’daki FIGC merkezinde ve Coverciano’daki Federal Teknik Merkez’de bayraklar yarıya indirildi.


    Superga Faciası’nda hayatını kaybeden Torino efsanesi Valentino Mazzola’nın oğlu olan Sandro Mazzola, 1961’den 1977’ye kadar Inter formasını giyerek ve dört Scudetto, iki Şampiyon Kulüpler Kupası ve iki Kıtalararası Kupa kazanarak Inter’in de bir efsanesi oldu. Onu İtalya Milli Takımı’nda da (70 maç, 22 gol) zafere taşıyan olağanüstü kariyerinde, 1968’de Avrupa şampiyonu oldu; üç Dünya Kupası’nda yer aldı ve Meksika 70’te finale yükseldi. Bu Dünya Kupası, Gianni Rivera ile yaptığı meşhur ‘bayrak yarışı’yla da hatırlanıyor. 2014’te ‘İtalyan Futbolu Onur Listesi’ne girdi.


    “Sandro Mazzola’nın vefatı - diyor federasyon başkanı Giovanni Malagò - benim ve tüm İtalyan futbolu için derin bir acı. Bir efsane, futbolumuzu dünyada büyük kılmaya katkı sağlayan isimlerden biri aramızdan ayrılıyor. Sandro bir semboldü, bir kaptandı, bir dönemi aşmayı ve kolektif hafızaya dönüşmeyi başaran bir şampiyondu. Valentino’nun oğlu, çok büyük bir soyadını yetenek, kişilik, cesaret ve olağanüstü bir insanlıkla inşa edilmiş aynı derecede büyük bir hikâyeye dönüştürmeyi bildi. Sonunda babasına ve İtalyan futbolunun en güzel sayfalarından birini birlikte paylaştığı o şampiyonlara yeniden kavuştuğunu düşünmek hoşuma gidiyor”.


  • Serie A Ligi

    Valentino’nun efsanevi oğlu, kendisi de sıra dışı bir şampiyon olan Sandro Mazzola, 83 yaşında hayatını kaybetti. Sandro, sık sık golcülüğü ve dripling yeteneği sayesinde forvette görev yapan, sahada her işi yapabilen bir oyuncuydu. Kariyerinin tamamını Inter’de geçiren Mazzola, 1960’lı yıllardaki zafer döneminin başrol oyuncularından biri oldu; Inter formasıyla üst üste 17 sezon oynadı, ayrıca Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası’nda İtalya Milli Takımı formasıyla da unutulmaz sayfalar yazdı. Başarılarla dolu kariyerinde 4 Scudetto, 2 Şampiyon Kulüpler Kupası, 2 Kıtalararası Kupa ve İtalya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu bulunuyor.


    “Sandro Mazzola, İtalyan futbol tarihinin en önemli ve en sahici figürlerinden birini temsil ediyor” dedi Ezio Simonelli, Serie A Lega Calcio Başkanı. “Onu her şeyden önce büyük bir şampiyon olarak hatırlıyorum; futbolumuzun olağanüstü bir döneminin başrol oyuncusuydu ve Inter ile İtalya Milli Takımı formasıyla silinmez bir iz bıraktı. Elde ettiği başarılar ve teknik özellikleri, İtalyan sporunun ortak hafızasının bir parçasıdır. Onu, futbolculuk kimliğinin dışında, kariyeri sonrasındaki girişimcilik faaliyetleri sırasında da tanıma ve takdir etme fırsatım oldu; o dönemde kendini yeniden keşfetmeyi bildi ve yöneticilik becerilerini ortaya koydu. Onun vefatıyla sadece İtalyan futbolunun gerçek bir efsanesini değil, aynı zamanda profesyonel yaşamının farklı dönemlerini zekâ ve tutkuyla yaşamayı bilen bir insanı da kaybediyoruz. Serie A Lega Calcio ve şahsım adına, ailesine ve onu seven herkese en içten taziyelerimi iletiyorum.”


  • Milan

    Milan, Sandro Mazzola'nın vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti; tarihi ve centilmen bir rakip, Inter ve İtalya'nın efsanesi, İtalyan futbol tarihinin önde gelen isimlerinden biriydi.


    Büyük bir şampiyon, bir simge, futbolumuzun unutulmaz bir dönemini temsil eden bir adamdı.


    AC Milan, bu acı anında Mazzola ailesinin ve Inter camiasının yanında.


    Hoşça kal, Sandro.


  • Torino

    Başkan Urbano Cairo ve tüm Torino Football Club, acı haberi büyük bir üzüntüyle öğrenirken, Inter ve İtalya Milli Takımı'nın simge isimlerinden, ardından 2000-2003 yılları arasında Torino'da da yöneticilik yapan Sandro Mazzola'nın anısında Mazzola ailesinin acısını sevgiyle paylaşıyor.


    Sandro Mazzola'yı Torino'ya bağlayan sayısız anı var. Ona veda ederken, efsanevi Grande Torino kaptanı ve Sandro'nun ilk çocuğu olduğu Valentino Mazzola'nın doğumunun 100. yılı olan 26 Ocak 2019'da yaşanan duyguları ve sevinci birlikte yeniden hatırlamak istiyoruz: "Küçükken Filadelfia'ya girdiğimde ona sıkıca tutunurdum. Sonra o üstünü değiştirirken ben soyunma odasının dışında kalır, top oynardım. Ardından da babamın elini tutarak sahaya çıkardım."


    O gün Valentino Mazzola'nın 100. yaşını, Torino, Inter ve Venezia'nın U11 takımları arasında düzenlenen üçlü turnuvayla kutlamıştık. Sandro'nun mutluluğunu unutmak imkânsızdı: "Bugün sahada torunum Valentino da var: adını babamdan aldı, ailede futbol oynayan tek kişi o. Yukarıdan birileri ona bunun nasıl yapıldığını öğretiyor."


    Artık yukarıda, tüm sevdiklerini izleyenler arasında Sandro da var.

    Çocuklarına ve onların ailelerine, torunlarına, yakınlarına ve sayısız dostuna, bordo dünyasının tamamından derin taziyeler ve sevgi dolu bir başsağlığı mesajı.