24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Portrait taken 08 May 1970 in Italy, of Italian foAFP
Çeviri:

Sandro Mazzola 83 yaşında hayatını kaybetti: Inter ve İtalyan futbolundan anma mesajları, İtalya'da hafta sonundaki tüm spor organizasyonlarında bir dakikalık saygı duruşu

Inter
S. Mazzola
İtalya
FEATURES
Opinion
Serie A
AC Milan
Torino

Futbol dünyası yasta.

Futbol dünyası, 83 yaşında hayatını kaybeden Sandro Mazzola için yas tutuyor.


Kaderin bir cilvesi olarak, 19 Eylül Cumartesi günü, San Siro'nun açılışının 100. yıl dönümü kutlanıyor; stat, Inter'in 6-3 kazandığı bir Milano derbisine ev sahipliği yapmıştı.


Ömrünün evi olan bu statta, 1957'den 1977'ye kadar 20 yıl boyunca forma giydi (ilk 3 sezonu altyapıda geçti). Siyah-mavili formayla, kariyerinde giydiği tek formayla, A takımda 565 maçta 158 gol attı.


Bunun tek istisnası, 70 maçta 22 gol attığı İtalya Milli Takımı oldu. 1968'de Avrupa Şampiyonası'nı kazandı ve 1970 Meksika Dünya Kupası'nda finale çıktı; finalde, uzatmalarda İtalya'nın Almanya'yı 4-3 yendiği efsanevi yarı finalin ardından Brezilya'ya 4-1 kaybetti.


Ayrıca Inter ile kazandığı 4 Scudetto, 2 Şampiyon Kulüpler Kupası ve 2 Kıtalararası Kupa da unutulmamalı. Inter, aslında onu 6 yaşındayken, Grande Torino'nun simge ismi olan babası Valentino Mazzola'nın ölümünün ardından yetim kaldığında adeta bağrına bastı; Valentino Mazzola, 4 Mayıs 1949'da Superga hava faciasında 30 yaşında hayatını kaybetmişti.


Kramponlarını astıktan sonra Sandro Mazzola, Massimo Moratti dönemindeki Inter'de sportif direktör olarak çalıştı (bu görevi daha sonra Torino'da da üstlendi) ve Brezilyalı Fenomen Ronaldo'yu Milano'ya getirdi; Ronaldo kısa süre önce 50 yaşına bastı.


Son olarak Mazzola, Rai Sport ve TeleMontecarlo için televizyonda yorumculuk da yaptı.


Bu arada Inter kaptanı Lautaro Martinez, Sandro Mazzola'yı anıyor ve onunla birlikte çekilmiş bir fotoğrafı Instagram'da bir hikâyede paylaşıyor.



  • Inter'in açıklaması

    FC Internazionale Milano, Başkanı Giuseppe Marotta, Başkan Yardımcısı Javier Zanetti, teknik direktör Cristian Chivu ve ekibi, futbolcular ve tüm Inter camiası, Inter efsanesi ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden Sandro Mazzola'nın vefatı nedeniyle derin bir üzüntüyle taziyelerini bildiriyor ve onu anarken ailesine sarılıyor.


    Onu anma isteğiyle mahcubiyet birbirine karışıyor: tarihi yazan, hem de bunu gerçekten, silinmez ve eşi benzeri görülmemiş bir şekilde yazan birine veda etmek için en doğru sözleri bulmak ne kadar zor?


    Bir de zaten içimizde olan ve bizi bırakmayacak bir hüzün boğazımızı sıkıyor; çünkü onu hâlâ burada, kulüp merkezi ile Appiano arasında, Puskas'tan, Herrera'dan, Suarez ile Corso'dan söz ederken görür gibiyiz; bir anekdotun ardından hemen güncele karışan başka bir anekdot, gözlerinde Inter tutkusu, Lautaro'dan ve bizim Inter'imizden, bugünün ve her zamanın Inter'inden söz etme arzusu.


    Sandro Mazzola, tarihin en büyük futbolcularından biriydi. Sadece Inter tarihinin değil. O, Inter'in tarihinin ta kendisiydi: daha çocukken bu kulübe girdi ve bir daha hiç çıkmadı. Omuzlarında ağır bir yük vardı; yenilmez gibi görünen bir babanın hatırası. Kaderindeyse onu büyütecek, tarihin yolculuğunda ona eşlik edecek iki efsanevi Inter figürü vardı.


    Tüm bir ömür boyunca tek bir forma, tek bir hayal. Babasız inşa edilmesi gereken bir hayal; Grande Torino'nun da içinde yer aldığı Superga faciasında kaybettiği bir baba. Herkesin Sandro, Sandrino dediği Alessandro o sırada altı yaş, beş ay ve 23 günlük bir çocuktu. Ona sarılan, başını okşayan insanların yıkılmış yüzlerini görüyor ve ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Valentino'nun kim olduğunu Sandro, günden güne aktarılan epik anlatının içinde öğrendi. Bunu Milano'da, Porta Ticinese'deki San Lorenzo oratoryosunda, Adriano Celentano'ya karşı yapılan tam sahalı maçlarda yeşertmeye başladı. Gelişiminde iz bırakan tek Interli o değildi: Giuseppe Meazza ve Benito Lorenzi de vardı. Meazza onu teknik olarak yetiştirdi, tüm sırları öğretti. Lorenzi ise Cassano d'Adda'daki Sandro'nun evine krampon ve topla geldi. Mazzola, 8 yaşında kardeşiyle birlikte fiilen Inter'in maskotuydu: saha, soyunma odası ve stat arasında tam anlamıyla bir Inter eğitimi.


    Aşamaları hızla geçmek, mecburiyetten büyümek. Sandrino bunu çabuk yaptı, olayların da etkisiyle. 1942 doğumlu olan o genç, Juventus-Inter maçının meşhur tekrarında, 10 Haziran 1961'de Torino'da A Takım formasıyla sahaya sürüldü. Okuldaki sözlüden Piemonte'nin başkentine uzanan yolculukta, Moratti ve Herrera Primavera'yı sahaya çıkarmıştı. Maç 9-1 bitti, Inter'in golünü ise zayıf yapılı ve top tekniği iyi bir delikanlı attı: Sandro Mazzola. Henüz 18 yaşındaydı.


    Bugünün tabiriyle bir ikinci forvet. Inter'de giydiği formalar gibi bir 8 ve bir 10. İç oyuncusu mu, santrfor mu? Herrera, ona en doğru rolü inşa etmeyi başardı; o muhteşem Grande Inter ordusunda kontrolsüz bir patlamaya dönüşecek bir rol. Taçlanışı mı? Çok erken geldi ve dünya futbolunun dev isimleri tarafından kutsandı. 1964'te Viyana'daki Prater, Şampiyon Kulüpler Kupası finali. Sahaya çıkışta Mazzola'yı sahaya iten isim Suarez olmuştu: Sandro, soyunma odasının dışında idollerini, Di Stefano'yu, Puskas'ı ve Real Madrid'in diğer yıldızlarını hayranlıkla izleyip kalmıştı. Sonra sahada iki gol. Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde bir duble, Inter'in ilk Avrupa zaferi, Mazzola'nın imzasını taşıyan ve Puskas'ın övgüsüyle taçlanan eşi benzeri görülmemiş bir zafer: “Baban Valentino'ya layıksın” demişti büyük Macar, formasını da ona vererek.


    Ezbere bildiğimiz hikâyeler bunlar; bıkmadan usanmadan tekrar tekrar dinlediğimiz, her seferinde onun nazik ve anılara gelince hep duygulanan sesinden yeni bir ayrıntı keşfettiğimiz hikâyeler. Inter'e karşı bir bağlılık ve tam bir minnet duygusu - “benim için bir anne gibi” - ve bunun karşılığı olarak sayısız oyun, gol, harika an. Dört Scudetto, iki Şampiyon Kulüpler Kupası, 2 Kıtalararası Kupa, Serie A gol krallığı (1965'te 17 golle) ve Şampiyon Kulüpler Kupası gol krallığı (1964'te 7 golle). 1971 Ballon d'Or'da Johan Cruyff'un ardından ikinci sırada.


    Angelo Moratti'nin, Helenio Herrera'nın, Sarti'nin, Burgnich'in, Facchetti'nin Grande Inter'i. Mazzola orada, orta saha ile hücum arasında, çizgiler çiziyor ve goller atıyordu. Avrupa geceleri, Meazza'da öğleden sonralar. Çok ağır ve unutulmaz goller. Kıtalararası Kupa'da Independiente'ye karşı attığı damga niteliğindeki gol, Liverpool karşısında imzasını attığı ve San Siro hoparlörlerinden yükselen “When the Saints Go Marching In” eşliğinde kutlanan geri dönüş. Bir de şunlar var: derbide 13 saniye sonra gelen gol, 1966'daki Inter-Lazio maçında Birinci Yıldız'ı getiren gol. 1977'ye kadar. Arada İtalya ile Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupaları, Rivera ile nöbetleşe oynama vardı.


    17 sezon, 565 resmi maç, 158 gol. Inter ile bağı hiç kopmadı; yönetici kariyeri ve ardından sportif direktörlük göreviyle sürdü. Masanın arkasında da eşsiz sezgilere sahipti. Son anda gerçekleşmeyen Platini ve Falcao. Sambenedettese'den Milano'ya geri getirilen Zenga. Ve hepsinden önemlisi Ronaldo. Fenomen, Moratti ve Mazzola'nın baskısı sonucunda gelmişti. R9, Inter merkezinde tanıtıldığında yanında Luis Suarez ve Sandro Mazzola vardı.


    Inter merkezine yaptığı ziyaretler son yıllarda da sürdü; Kulübün Hall of Fame'inde yer alan Mazzola, Inter renkleriyle kurduğu eşsiz ve kopmaz bağı her zaman anlattı. Bunu, Appiano Gentile'e yaptığı yakın tarihli bir ziyarette Lautaro ve takım arkadaşlarına da anlattı. Orada kendini evinde hissediyordu; Herrera dönemindeki kampları, harika ve çok eğlenceli anekdotlarla anıyordu.


    Inter taraftarlarının sevgisini Mayıs 2024'te, İkinci Yıldız kutlamaları gününde sahada da bizzat hissetti: o, Bedin ve Cappellini ile birlikte sahadaydı; 58 yıl önce gelen o birinci yıldız nedeniyle onurlandırıldılar.


    Sahada parlıyordu, şimdi de parlıyor o bıyığın yıldızı. Ve sık sık anlattığı gibi tek bir son arzusu vardı: “9-1'lik maçtaki gibi, kazanmanın imkânsız olduğu anlarda bile mücadeleyi bırakmayan iyi bir adam olarak hatırlanmak.”


    Bunu yapacağız, Sandro.


    • Reklam

  • MAROTTA

    Inter Başkanı Beppe Marotta, 83 yaşında hayatını kaybeden Sandro Mazzola’yı şu sözlerle andı: "Bugün Inter efsanesinin bir parçası daha aramızdan ayrılıyor. Sandro, Inter’in ta kendisiydi; buraya genç bir çocuk olarak geldi ve sonsuza kadar burada kalmayı seçti: tek bir forma, on yedi sezon, koca bir hayat. Herrera’nın Büyük Inter’iyle kimsenin silemeyeceği sayfalar yazdı. Bugün görevimiz onun anısını yaşatmak, çünkü bir kulüp hafızası kadar büyüktür. Sandro’nun hatırası da sonsuza kadar bizimle kalacak".

  • ZANETTI

    Inter'in eski kaptanı ve mevcut başkan yardımcısı Javier Zanetti, kendi Instagram hesabından yayımladığı bir paylaşımla Sandro Mazzola'yı şu sözlerle andı: "Bir efsaneydin ve sonsuza kadar da öyle kalacaksın. Bir beyefendi, bir referans noktası, sahada ve hayatta bir yıldızdın. Nesiller boyunca ve sonsuza dek Inter'in ve İtalyan futbolunun dünyadaki sembollerinden biriydin. Sana çok şey borçluyum, Sandro. Arjantin'de küçük bir çocukken Inter'in hayalini kurduğum dönemde benim için en önemli figürlerden biriydin: beni Milano'ya getirenler arasında sen de vardın, bunun için sana minnettar olmaktan asla vazgeçmeyeceğim bir hediye. Huzur içinde yat, Sandro".


    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Infantino

    "Sen şiirdin, en tatlı şiir. Top ve kafiyeler, sürekli güzelliğin mesajı. Valentino'nun oğlu, futbolun oğlu, bizzat futbolun kendisi. Sadece Inter, sadece İtalya, tek bir ruh ve iki kalp. Gökyüzünde sektir topu, sevgili ve ebedi Sandro Mazzola, tıpkı o kez Bern'de olduğu gibi, topun hiç düşmediği zaman. Ve bu kez düşüyor, onu biz alıyoruz. Basitçe, sonsuza dek, teşekkürler". FIFA Başkanı Gianni Infantino, Sandro Mazzola'yı Instagram'da paylaştığı bir hikâyede bu sözlerle uğurladı.

  • CONI

    Spor dünyası Sandro Mazzola'nın vefatının yasını tutuyor.


    Superga Faciası'nda hayatını kaybeden Torino efsanesi Valentino Mazzola'nın oğlu olan Sandro Mazzola da Inter'in bir efsanesiydi; 1961'den 1977'ye kadar Inter forması giydi ve dört lig şampiyonluğu, iki Şampiyon Kulüpler Kupası ve iki Kıtalararası Kupa kazandı.


    Milli takımda da sürükleyici bir isim olan Torino doğumlu futbolcu (fotoğraf ANSA), İtalya formasıyla 70 maça çıkıp 22 gol attı, 1968 Avrupa Şampiyonası'nı kazandı ve Meksika 70'in de aralarında bulunduğu üç Dünya Kupası'na katıldı; Ferruccio Valcareggi yönetimindeki takım burada finale kadar yükseldi.


    1964 ve 1967'de iki farklı Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan tek İtalyan oyuncu ve bir İtalyan takımının formasını giyerken bunu başaran tek futbolcu olan Mazzola, 2014'te 'İtalyan Futbolu Hall of Fame'ine dahil edildi ve CONI tarafından olağanüstü başarılarından dolayı Altın Madalya ile onurlandırıldı.


    CONI Başkanı Luciano Buonfiglio, Ulusal Spor Federasyonları'nı, İlişkili Spor Branşları'nı ve Spor Teşvik Kuruluşları'nı, 83 yaşında hayatını kaybeden İtalyan ve dünya futbolunun simgesi Sandro Mazzola'nın anısını yaşatmak için, hafta sonunda İtalya'da düzenlenecek tüm spor organizasyonlarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını sağlamaya davet etti.


  • FIGC

    Başkan Giovanni Malagò ve FIGC, gece saatlerinde 83 yaşında hayatını kaybeden futbolumuzun en sevilen şampiyonlarından biri olan Sandro Mazzola’nın ailesinin acısını paylaşıyor. Onun anısına, hafta sonunda oynanacak tüm organizasyonlardaki maçlar öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Roma’daki FIGC merkezinde ve Coverciano’daki Federal Teknik Merkez’de bayraklar yarıya indirildi.


    Superga Faciası’nda hayatını kaybeden Torino efsanesi Valentino Mazzola’nın oğlu olan Sandro Mazzola da Inter’in bir efsanesiydi; 1961’den 1977’ye kadar Inter formasını giydi ve dört Scudetto, iki Şampiyon Kulüpler Kupası ve iki Kıtalararası Kupa kazandı. Olağanüstü kariyerinde İtalya Milli Takımı’yla da zaferler yaşadı (70 maç, 22 gol); 1968’de Avrupa Şampiyonu oldu, üç Dünya Kupası’nda yer aldı ve Meksika 70’te finale yükseldi. Bu turnuva, Gianni Rivera ile yaptığı ünlü “bayrak yarışı” ile de hatırlanıyor. 2014 yılında “İtalyan Futbolu Onur Listesi”ne dahil edildi.


    “Sandro Mazzola’nın vefatı” diyor federasyon başkanı Giovanni Malagò, “benim ve tüm İtalyan futbolu için derin bir acıdır. Bir efsane, futbolumuzu dünyada büyük kılmaya katkı sağlayan isimlerden biri aramızdan ayrılıyor. Sandro bir simge, bir kaptan, bir şampiyondu; bir dönemi aşmayı ve kolektif hafızaya dönüşmeyi başardı. Valentino’nun oğlu olarak, çok büyük bir soyadı; yetenek, kişilik, cesaret ve olağanüstü bir insanlıkla örülmüş aynı derecede büyük bir hikâyeye dönüştürmeyi bildi. Sonunda babasına ve İtalyan futbolunun en güzel sayfalarından birini paylaştığı o şampiyonlara kavuştuğunu düşünmek hoşuma gidiyor.”


  • Serie A Ligi

    Valentino’nun oğlu ve kendisi de olağanüstü bir şampiyon olan Sandro Mazzola, 83 yaşında hayatını kaybetti. Sandro, sık sık golcülük ve adam eksiltme becerileri sayesinde forvette de görev yapan çok yönlü bir oyuncuydu. Kariyerinin tamamını Inter’de geçiren Mazzola, 1960’lı yıllardaki zafer döneminin başrol oyuncularından biri oldu; lacivert-siyahlı formayla üst üste 17 sezon oynadı, ayrıca Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası’nda İtalya formasıyla da unutulmaz sayfalar yazdı. Başarılarla dolu kariyerinde 4 Serie A şampiyonluğu, 2 Şampiyon Kulüpler Kupası, 2 Kıtalararası Kupa ve İtalya ile Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.


    “Sandro Mazzola, İtalyan futbol tarihinin en önemli ve en sahici figürlerinden birini temsil ediyor” dedi Ezio Simonelli, Serie A Lega Calcio Başkanı. “Onu her şeyden önce büyük bir şampiyon olarak hatırlıyorum; futbolumuzun olağanüstü bir dönemine damga vuran, Inter ve İtalya formasıyla silinmez bir iz bırakan bir isimdi. Başarıları ve teknik özellikleri, İtalyan sporunun kolektif hafızasının bir parçası. Onu, futbolculuk kimliğinin dışında, kariyer sonrası girişimcilik faaliyetleri sırasında da tanıma ve takdir etme fırsatım oldu; o dönemde kendini yeniden yaratmayı bildi ve yöneticilik becerilerini ortaya koydu. Onun vefatıyla İtalyan futbolunun gerçek bir efsanesini kaybediyoruz; aynı zamanda profesyonel hayatının farklı dönemlerini zekâ ve tutkuyla yaşamayı bilen bir insanı da yitiriyoruz. Serie A Lega Calcio ve şahsım adına, ailesine ve onu seven herkese en içten taziyelerimi sunuyorum.”


  • Milan

    Milan, Sandro Mazzola’nın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti; tarihi bir rakip ve centilmen bir isim, Inter ve İtalya Milli Takımı’nın efsanesi, İtalyan futbol tarihinin başlıca figürlerinden biriydi.


    Büyük bir şampiyon, bir sembol, futbolumuzun unutulmaz bir dönemini temsil eden bir adamdı.


    AC Milan, bu acı dolu anda Mazzola ailesinin ve Inter camiasının yanında yer alıyor.


    Hoşça kal, Sandro.


  • Torino

    Başkan Urbano Cairo ve Torino Football Club’ın tamamı, bu acı haberin üzüntüsüyle, Inter ve İtalya Milli Takımı’nın simge futbolcusu, ardından 2000 ile 2003 yılları arasında Torino’da da yöneticilik yapan Sandro Mazzola’nın anısında Mazzola ailesinin yanında sevgiyle yer alıyor.


    Sandro Mazzola’yı Torino’ya bağlayan anıların sayısı çok fazla. Ona veda ederken, Valentino Mazzola’nın doğumunun 100. yılı olan 26 Ocak 2019’da, Grande Torino’nun efsanevi kaptanı ve Sandro’nun en büyük oğlu olduğu babası Valentino için yaşanan duyguları ve sevinci birlikte yeniden hatırlamak istiyoruz: "Küçükken Filadelfia’ya burada girdiğimde ona sıkıca tutunurdum. Sonra o üstünü değiştirirken ben soyunma odasının dışında kalır ve top oynardım. Ardından babamın elini tutarak sahaya çıkardım."


    O gün, Torino, Inter ve Venezia’nın Pulcini takımları arasında düzenlenen üçlü turnuvayla Valentino Mazzola’nın 100. yaşını kutlamıştık. Sandro’nun mutluluğunu unutmak imkânsızdı: "Bugün sahada torunum Valentino da var: Babamla aynı adı taşıyor, ailede futbol oynayan tek kişi o. Yukarıdan biri ona bunu nasıl yapacağını öğretiyor."


    Yukarıdan, artık bütün sevdiklerini izleyenler arasında Sandro da var.

    Çocuklarına ve onların ailelerine, torunlarına, yakınlarına ve sayısız dostuna tüm Torino camiasının derin taziyeleri ve içten sarılışı.


  • Juventus

    Juventus kulübü, "Juventus, İtalyan futbolunun şampiyonu ve centilmeni Sandro Mazzola'yı büyük bir saygıyla anıyor; bir döneme damga vurmuş, bu sporun klasının, stilinin ve tutkusunun simgesi bir isimdi. Vefatı nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz" açıklamasını yaptı. Yaşlı Kadın, 83 yaşında hayatını kaybeden Inter ve İtalya'nın efsane ismine böylece saygı duruşunda bulundu".