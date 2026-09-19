FC Internazionale Milano, Başkanı Giuseppe Marotta, Başkan Yardımcısı Javier Zanetti, teknik direktör Cristian Chivu ve ekibi, futbolcular ve tüm Inter camiası, Inter efsanesi ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden Sandro Mazzola'nın vefatı nedeniyle derin bir üzüntüyle taziyelerini bildiriyor ve onu anarken ailesine sarılıyor.





Onu anma isteğiyle mahcubiyet birbirine karışıyor: tarihi yazan, hem de bunu gerçekten, silinmez ve eşi benzeri görülmemiş bir şekilde yazan birine veda etmek için en doğru sözleri bulmak ne kadar zor?





Bir de zaten içimizde olan ve bizi bırakmayacak bir hüzün boğazımızı sıkıyor; çünkü onu hâlâ burada, kulüp merkezi ile Appiano arasında, Puskas'tan, Herrera'dan, Suarez ile Corso'dan söz ederken görür gibiyiz; bir anekdotun ardından hemen güncele karışan başka bir anekdot, gözlerinde Inter tutkusu, Lautaro'dan ve bizim Inter'imizden, bugünün ve her zamanın Inter'inden söz etme arzusu.





Sandro Mazzola, tarihin en büyük futbolcularından biriydi. Sadece Inter tarihinin değil. O, Inter'in tarihinin ta kendisiydi: daha çocukken bu kulübe girdi ve bir daha hiç çıkmadı. Omuzlarında ağır bir yük vardı; yenilmez gibi görünen bir babanın hatırası. Kaderindeyse onu büyütecek, tarihin yolculuğunda ona eşlik edecek iki efsanevi Inter figürü vardı.





Tüm bir ömür boyunca tek bir forma, tek bir hayal. Babasız inşa edilmesi gereken bir hayal; Grande Torino'nun da içinde yer aldığı Superga faciasında kaybettiği bir baba. Herkesin Sandro, Sandrino dediği Alessandro o sırada altı yaş, beş ay ve 23 günlük bir çocuktu. Ona sarılan, başını okşayan insanların yıkılmış yüzlerini görüyor ve ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Valentino'nun kim olduğunu Sandro, günden güne aktarılan epik anlatının içinde öğrendi. Bunu Milano'da, Porta Ticinese'deki San Lorenzo oratoryosunda, Adriano Celentano'ya karşı yapılan tam sahalı maçlarda yeşertmeye başladı. Gelişiminde iz bırakan tek Interli o değildi: Giuseppe Meazza ve Benito Lorenzi de vardı. Meazza onu teknik olarak yetiştirdi, tüm sırları öğretti. Lorenzi ise Cassano d'Adda'daki Sandro'nun evine krampon ve topla geldi. Mazzola, 8 yaşında kardeşiyle birlikte fiilen Inter'in maskotuydu: saha, soyunma odası ve stat arasında tam anlamıyla bir Inter eğitimi.





Aşamaları hızla geçmek, mecburiyetten büyümek. Sandrino bunu çabuk yaptı, olayların da etkisiyle. 1942 doğumlu olan o genç, Juventus-Inter maçının meşhur tekrarında, 10 Haziran 1961'de Torino'da A Takım formasıyla sahaya sürüldü. Okuldaki sözlüden Piemonte'nin başkentine uzanan yolculukta, Moratti ve Herrera Primavera'yı sahaya çıkarmıştı. Maç 9-1 bitti, Inter'in golünü ise zayıf yapılı ve top tekniği iyi bir delikanlı attı: Sandro Mazzola. Henüz 18 yaşındaydı.





Bugünün tabiriyle bir ikinci forvet. Inter'de giydiği formalar gibi bir 8 ve bir 10. İç oyuncusu mu, santrfor mu? Herrera, ona en doğru rolü inşa etmeyi başardı; o muhteşem Grande Inter ordusunda kontrolsüz bir patlamaya dönüşecek bir rol. Taçlanışı mı? Çok erken geldi ve dünya futbolunun dev isimleri tarafından kutsandı. 1964'te Viyana'daki Prater, Şampiyon Kulüpler Kupası finali. Sahaya çıkışta Mazzola'yı sahaya iten isim Suarez olmuştu: Sandro, soyunma odasının dışında idollerini, Di Stefano'yu, Puskas'ı ve Real Madrid'in diğer yıldızlarını hayranlıkla izleyip kalmıştı. Sonra sahada iki gol. Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde bir duble, Inter'in ilk Avrupa zaferi, Mazzola'nın imzasını taşıyan ve Puskas'ın övgüsüyle taçlanan eşi benzeri görülmemiş bir zafer: “Baban Valentino'ya layıksın” demişti büyük Macar, formasını da ona vererek.





Ezbere bildiğimiz hikâyeler bunlar; bıkmadan usanmadan tekrar tekrar dinlediğimiz, her seferinde onun nazik ve anılara gelince hep duygulanan sesinden yeni bir ayrıntı keşfettiğimiz hikâyeler. Inter'e karşı bir bağlılık ve tam bir minnet duygusu - “benim için bir anne gibi” - ve bunun karşılığı olarak sayısız oyun, gol, harika an. Dört Scudetto, iki Şampiyon Kulüpler Kupası, 2 Kıtalararası Kupa, Serie A gol krallığı (1965'te 17 golle) ve Şampiyon Kulüpler Kupası gol krallığı (1964'te 7 golle). 1971 Ballon d'Or'da Johan Cruyff'un ardından ikinci sırada.





Angelo Moratti'nin, Helenio Herrera'nın, Sarti'nin, Burgnich'in, Facchetti'nin Grande Inter'i. Mazzola orada, orta saha ile hücum arasında, çizgiler çiziyor ve goller atıyordu. Avrupa geceleri, Meazza'da öğleden sonralar. Çok ağır ve unutulmaz goller. Kıtalararası Kupa'da Independiente'ye karşı attığı damga niteliğindeki gol, Liverpool karşısında imzasını attığı ve San Siro hoparlörlerinden yükselen “When the Saints Go Marching In” eşliğinde kutlanan geri dönüş. Bir de şunlar var: derbide 13 saniye sonra gelen gol, 1966'daki Inter-Lazio maçında Birinci Yıldız'ı getiren gol. 1977'ye kadar. Arada İtalya ile Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupaları, Rivera ile nöbetleşe oynama vardı.





17 sezon, 565 resmi maç, 158 gol. Inter ile bağı hiç kopmadı; yönetici kariyeri ve ardından sportif direktörlük göreviyle sürdü. Masanın arkasında da eşsiz sezgilere sahipti. Son anda gerçekleşmeyen Platini ve Falcao. Sambenedettese'den Milano'ya geri getirilen Zenga. Ve hepsinden önemlisi Ronaldo. Fenomen, Moratti ve Mazzola'nın baskısı sonucunda gelmişti. R9, Inter merkezinde tanıtıldığında yanında Luis Suarez ve Sandro Mazzola vardı.





Inter merkezine yaptığı ziyaretler son yıllarda da sürdü; Kulübün Hall of Fame'inde yer alan Mazzola, Inter renkleriyle kurduğu eşsiz ve kopmaz bağı her zaman anlattı. Bunu, Appiano Gentile'e yaptığı yakın tarihli bir ziyarette Lautaro ve takım arkadaşlarına da anlattı. Orada kendini evinde hissediyordu; Herrera dönemindeki kampları, harika ve çok eğlenceli anekdotlarla anıyordu.





Inter taraftarlarının sevgisini Mayıs 2024'te, İkinci Yıldız kutlamaları gününde sahada da bizzat hissetti: o, Bedin ve Cappellini ile birlikte sahadaydı; 58 yıl önce gelen o birinci yıldız nedeniyle onurlandırıldılar.





Sahada parlıyordu, şimdi de parlıyor o bıyığın yıldızı. Ve sık sık anlattığı gibi tek bir son arzusu vardı: “9-1'lik maçtaki gibi, kazanmanın imkânsız olduğu anlarda bile mücadeleyi bırakmayan iyi bir adam olarak hatırlanmak.”





Bunu yapacağız, Sandro.



