FC Internazionale Milano, Başkanı Giuseppe Marotta, Başkan Yardımcısı Javier Zanetti, teknik direktör Cristian Chivu ve ekibi, futbolcuları ve tüm Inter camiası, Inter efsanesi ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden Sandro Mazzola'nın vefatı dolayısıyla derin bir üzüntüyle taziyelerini bildiriyor ve onu anarken ailesine sarılıyor.





Onu anma isteğiyle mahcubiyet birbirine karışıyor: tarihe geçen, gerçekten tarihe geçen, bunu silinmez ve eşi benzeri görülmemiş bir şekilde yapan birine veda etmek için en doğru sözleri bulmak ne kadar zor?





Bir de şu var ki, zaten içimize çökmüş ve bizi bırakmayacak bir hüzün boğazımızı sıkıyor; çünkü onu hâlâ burada, kulüp merkezi ile Appiano arasında, Puskas'tan, Herrera'dan, Suarez'den ve Corso'dan söz ederken görür gibi oluyoruz. Bir anekdotun ardından hemen güncele bağlanan bir başkası, gözlerinde yanan Inter tutkusu, Lautaro'dan ve bizim Inter'imizden, bugünün ve her zamanın Inter'inden söz etme isteği...





Sandro Mazzola, tarihin en büyük futbolcularından biriydi. Sadece Inter tarihinin değil. O, Inter'in tarihinin ta kendisiydi: daha çocukken bu kulübe girdi ve bir daha hiç çıkmadı. Omuzlarında ağır bir yük, yenilmez gibi görünen babasının hatırası vardı. Kaderinde ise onu fiilen büyütecek ve tarihe uzanan yolculuğunda yanında olacak iki büyük Inter efsanesi bulunuyordu.





Hayatı boyunca tek forma, tek hayal. Büyük Torino'nun Superga faciasında kaybedilen bir baba olmadan inşa edilmesi gereken bir hayal. Herkesin Sandro, Sandrino dediği Alessandro altı yaş, beş ay ve 23 günlükken yaşandı bu. Ona sarılan, başını okşayan insanların yıkılmış yüzlerini görüyor ve ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Valentino'nun kim olduğunu Sandro, gün be gün aktarılan destansı anlatılarda tanıdı. Bu mirası Milano'da, Porta Ticinese'deki San Lorenzo Oratoryosu'nda, Adriano Celentano'ya karşı tam sahada oynanan maçlarda işlemeye başladı. Gelişiminde iz bırakan tek Interli bu değildi: Giuseppe Meazza ve Benito Lorenzi de vardı. Meazza onu teknik açıdan yetiştirdi, bütün sırları öğretti. Lorenzi ise Sandro'nun Cassano d'Adda'daki evine kramponlar ve bir topla geldi. Mazzola, 8 yaşında kardeşiyle birlikte fiilen Inter'in maskotlarıydı: saha, soyunma odası ve stat arasında geçen tam anlamıyla bir Inter eğitimi.





Aşamaları hızla geçmek, mecburiyetten büyümek. Sandrino bunu çabucak yaptı, yaşananların da etkisiyle. 1942 doğumlu olan o genç, 10 Haziran 1961'de Torino'da oynanan ve kötü şöhretli Juventus-Inter tekrar maçında A Takım formasıyla sahaya sürüldü. Okuldaki sözlüden Piyemonte'nin başkentine yapılan yolculuğa; Moratti ile Herrera'nın Primavera'yı sahaya sürdüğü güne... Maç 9-1 bitti, Inter adına golü ise zayıf yapılı ve top tekniği iyi bir çocuk attı: Sandro Mazzola. O sırada 18 yaşındaydı.





Bugünün deyimiyle bir ikinci forvet. Inter'de giydiği formalar gibi hem bir 8 hem de bir 10. İç oyuncu mu, santrfor mu? Herrera, ona en uygun rolü inşa etmeyi başardı ve bu da Büyük Inter denen o muhteşem ordunun içinde kontrol edilemez bir patlamaya dönüştü. Taçlanışı mı? Çok erken geldi, dünya futbolunun kutsal canavarları tarafından adeta kutsandı. Viyana'daki Prater, 1964 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finali. Sahaya çıkışta Suarez, Mazzola'yı adeta iterek içeri soktu: Sandro soyunma odasının dışında idollerini, Di Stefano'yu, Puskas'ı ve Real Madrid'in diğer yıldızlarını hayranlıkla izleyip kalmıştı. Sonra sahada iki gol. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde duble, Inter'in ilk Avrupa zaferi, Mazzola'nın imzasını taşıyan ve Puskas'ın övgüsüyle taçlanan eşi benzeri görülmemiş bir zafer: “Baban Valentino'ya layıksın” dedi büyük Macar, formasını da hediye ederek.





Bunlar ezbere bildiğimiz hikâyeler; bıkmadan usanmadan tekrar tekrar dinlediğimiz, her seferinde onun yumuşak ve anıları hatırladığında hep duygulanan sesinden yeni bir ayrıntı keşfettiğimiz hikâyeler. Inter'e karşı duyduğu adanmışlık ve tam anlamıyla minnettarlık hissi; “benim için bir anne gibiydi” dediği kulübe, sayısız oyun, gol ve harikayla karşılık verdi. Dört Scudetto, iki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 2 Kıtalararası Kupa, Serie A gol krallığı (1965'te 17 golle) ve Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası gol krallığı (1964'te 7 golle). 1971 Ballon d'Or'da Johan Cruyff'un ardından ikinci sırada yer aldı.





Angelo Moratti'nin, Helenio Herrera'nın, Sarti'nin, Burgnich'in, Facchetti'nin Büyük Inter'i. Mazzola ise orada, orta saha ile hücum arasında, çizgiler çizen ve goller atan isimdi. Avrupa geceleri, Meazza'da öğleden sonralar. Çok ağır ve unutulmaz goller. Kıtalararası Kupa'da Independiente'ye attığı o imza gol, Liverpool karşısındaki geri dönüşte damgasını vurduğu ve San Siro hoparlörlerinden yükselen “When the Saints Go Marching In” ile kutlanan zafer. Daha da fazlası: derbide 13. saniyede attığı gol, 1966'daki Inter-Lazio maçında Birinci Yıldız'ı getiren gol. 1977'ye kadar. Arada İtalya ile Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupaları, Rivera ile nöbetleşme.





17 sezon, 565 resmi maç, 158 gol. Inter'le bağı hiç kopmadı; yönetici kariyeri ve ardından sportif direktörlük görevi geldi. Masanın arkasında da eşsiz sezgilere sahipti. Platini ve Falcao, sonra suya düştü. Sambenedettese'den Milano'ya geri getirilen Zenga. Ve her şeyden önce Ronaldo. Fenomen, Moratti ile Mazzola'nın baskısı sonucunda geldi. R9, Inter merkezinde tanıtıldığında yanında Luis Suarez ve Sandro Mazzola vardı.





Son yıllarda da Inter merkezine ziyaretlerini sürdürdü. Kulübün Hall of Fame'inde yer alan Mazzola, Inter renkleriyle olan eşsiz ve kopmaz bağını her zaman anlattı. Bunu yakın zamanda Appiano Gentile'e yaptığı bir ziyarette Lautaro ve takım arkadaşlarına da anlattı. Orada kendini evinde hissediyordu; Herrera dönemindeki kampları, harika ve son derece eğlenceli anekdotlarla hatırlıyordu.





Inter taraftarlarının sevgisini Mayıs 2024'te, İkinci Yıldız kutlamalarının yapıldığı günde de bizzat hissetti: kendisi, Bedin ve Cappellini ile birlikte sahadaydı; 58 yıl önce gelen o ilk yıldız nedeniyle onurlandırıldılar.





Sahada parlıyordu, şimdi de parlıyor, bıyığın yıldızı. Ve sık sık anlattığı gibi onun tek bir son arzusu vardı: “Kazanmanın imkânsız olduğu anlarda bile mücadele eden, tıpkı o 9-1'deki gibi iyi bir insan olarak hatırlanmak.”





Öyle yapacağız, Sandro.



