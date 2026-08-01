Transfer sezonunun son ayına girilirken Barcelona'nın, gidecek oyuncular konusunda hâlâ yapması gereken çok iş var.

Önümüzdeki haftalarda kendilerine yeni bir adres bulunması gereken birkaç oyuncu bulunuyor ve İsveçli Roony Bardghji'nin dosyası, en tuhaf durumlardan biri olarak öne çıkıyor.

"Sport" gazetesinin haberine göre, İsveçli kanat oyuncusu birçok kulübün büyük ilgisini çekiyor; ancak Barcelona, şu ana kadar kendisine ulaşan çok sayıda teklifin hiçbirine onay vererek yeşil ışık yakmış değil.

Bu nedenle Bardghji'nin ayrılık süreci hâlâ tıkanmış durumda; her ne kadar kulüp, takımın İngiltere'deki kampından dönüşünün ardından oyuncunun çevresiyle ayrılık detayları konusunda bir anlaşmaya vararak dosyaya son bir hamle yapmayı umut etse de.

Barcelona'nın önceliği, gelecekte geri satın alma hakkını elinde tutarak oyuncuyu satmak; Bardghji ise gelecek sezon takıma dönme umuduyla kiralık olarak ayrılmayı tercih ediyor.

Barcelona, sezon sonunda Bardghji'ye yeni projede oynama şansının sınırlı olacağını açıkladıktan sonra, yeni adresini seçme konusunda serbest olduğunu kendisine bildirmişti.

Kulübün bu yaz yaptığı transferler de bunu doğrular nitelikte oldu; nitekim Anthony Gordon, Karim Adeyemi ve Bisiu'yu kadrosuna katarak kanat mevkiine 3 oyuncu dahil etti.