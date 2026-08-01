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FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Sancılı bir ayrılık: Yamal'ın kurbanı olan bilmece Barcelona'yı rahatsız ediyor

FEATURES
R. Bardghji
L. Yamal
Barcelona
La Liga
Marseille
İsveç
İspanya

Transfer sezonunun son ayına girilirken Barcelona'nın, gidecek oyuncular konusunda hâlâ yapması gereken çok iş var. 

Önümüzdeki haftalarda kendilerine yeni bir adres bulunması gereken birkaç oyuncu bulunuyor ve İsveçli Roony Bardghji'nin dosyası, en tuhaf durumlardan biri olarak öne çıkıyor.

"Sport" gazetesinin haberine göre, İsveçli kanat oyuncusu birçok kulübün büyük ilgisini çekiyor; ancak Barcelona, şu ana kadar kendisine ulaşan çok sayıda teklifin hiçbirine onay vererek yeşil ışık yakmış değil. 

Bu nedenle Bardghji'nin ayrılık süreci hâlâ tıkanmış durumda; her ne kadar kulüp, takımın İngiltere'deki kampından dönüşünün ardından oyuncunun çevresiyle ayrılık detayları konusunda bir anlaşmaya vararak dosyaya son bir hamle yapmayı umut etse de.

Barcelona'nın önceliği, gelecekte geri satın alma hakkını elinde tutarak oyuncuyu satmak; Bardghji ise gelecek sezon takıma dönme umuduyla kiralık olarak ayrılmayı tercih ediyor.

Barcelona, sezon sonunda Bardghji'ye yeni projede oynama şansının sınırlı olacağını açıkladıktan sonra, yeni adresini seçme konusunda serbest olduğunu kendisine bildirmişti.

Kulübün bu yaz yaptığı transferler de bunu doğrular nitelikte oldu; nitekim Anthony Gordon, Karim Adeyemi ve Bisiu'yu kadrosuna katarak kanat mevkiine 3 oyuncu dahil etti.

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    Bardghji ile ilgilenenlerin başında Marsilya geliyor

    Parlak takım arkadaşı Lamine Yamal ile aynı mevkide oynadığı için az süre almaktan muzdarip olan Bardghji, kariyerine devam etmek için birçok seçeneğe sahip; ancak son günlerde Marsilya, kendisini kadrosuna katmak isteyenlerin başında öne çıktı.

    Porto, Ajax ve Brighton gibi kulüplerin yanı sıra Premier Lig'den de bir dizi kulüp durumunu sordu; ancak İsveçli oyuncu, her şeyden önce kendisine ilk on birde forma garantisi verecek bir proje seçmeyi tercih ediyor.

    İspanya'da da birçok kulüp, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katma konusunda ilgi gösterdi; oyuncunun da Avrupa kupalarında mücadele eden bir kulübe öncelik vermeye bir itirazı bulunmuyor.

    Önümüzdeki hafta, oyuncunun durumunu değerlendirmek ve geleceğiyle ilgili nihai kararları almaya başlamak için kendisiyle bir toplantı yapılması muhtemel.

    Barcelona, Bardghji'yi 15 milyon avrodan fazla bir değerde görüyor ve tüm taraflara fayda sağlayacak önemli bir satış anlaşmasını tamamlayabileceğine inanıyor. Ancak kulüp, belirleyici adımın, ayrılık yönünde nihai bir karar vererek oyuncunun kendisinden gelmesi gerektiği görüşünde.

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    Barcelona, Bardghji'nin yeteneklerine tamamen güveniyor

    Bardgi'nin kendisi de daha fazla oyun süresine ihtiyaç duyduğunu ve geçen sezondan çok daha iyi bir şey beklediğini itiraf etmişti.

    Yetenekli oyuncu Lamine Yamal'a alternatif olmak için geldiğinin başından beri farkındaydı, ancak sezonun kritik döneminde sahaya çıkmak için son derece kısıtlı bir alan buldu. Bu durum onun geri plana itilmesine yol açtı ve sonunda İsveç'in Dünya Kupası'na katılacak nihai kadrosundan çıkarılmasıyla noktalandı.

    Tüm bunlara rağmen Barcelona hâlâ Bardgi'nin yeteneklerine tamamen güveniyor ve onun gelecekte önemli bir oyuncu olabileceğine inanıyor. Bu nedenle kulüp, oyuncunun sportif geleceğini kontrol altında tutmak amacıyla, kendisini daha sonra geri satın alma imkânı tanıyan bir madde içeren bir satış anlaşması yapmayı tercih ediyor.

    Şu an itibarıyla İsveçli kanat oyuncusunun Barcelona'dan ayrılmaya daha yakın olduğu görülüyor, ancak ayrılış şeklinin nasıl olacağı henüz netleşmedi.

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