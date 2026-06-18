AFP
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"Sana söylediğim gibi yap!" - Thomas Tuchel'in saha içindeki öfkeli tepkisi ortaya çıktı; Three Lions'ın teknik direktörü, Hırvatistan'ı yendikleri Dünya Kupası maçında kilit oyuncusuna öfkelenmişti
Tuchel, Pickford’a karşı sinirlerini kaybetti
Tuchel’in teknik direktör olarak çıktığı ilk Dünya Kupası maçının istikrarlı başlangıcı, Dallas Stadyumu’nda oynanan İngiltere’nin L Grubu açılış maçının on yedinci dakikasında kesintiye uğradı. O anda Üç Aslanlar 1-0 önde olsa da, eski Chelsea teknik direktörü, kaleci Jordan Pickford’un kendisine verdiği özel pas talimatlarına uymaması nedeniyle öfkelendi.
The Sun’ın aktardığına göre, saha kenarındaki Fox muhabiri Geoff Shreeves’in bildirdiğine göre, olay Pickford’un sol tarafında dengesini kaybetmesiyle patlak verdi. Everton kalecisi, talimatlara uygun olarak topu sağ bekine atmak yerine farklı bir yol seçti ve bu da teknik direktörünün öfkelenmesine neden oldu. Tuchel, 32 yaşındaki kaleciye tepkisini göstermek için hemen teknik alanının kenarına yürüdü.
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"Sana söylediğim gibi yap!"
Bu diyalog, saha kenarındaki mikrofonlar tarafından kaydedildi ve Shreeves tarafından aktarıldı; Shreeves, yüzleşmenin ne kadar gergin geçtiğini ayrıntılı bir şekilde anlattı. Pickford’un teknik direktörüne karşılık verdiği anlaşıldıktan sonra, Tuchel sert bir emirle tartışmayı sonlandırdı. Shreeves şöyle aktardı: “Az önce Jordan Pickford sol tarafındaydı ve dengesini kaybetmişti, ama yine de topu yakaladı. Thomas Tuchel hemen saha kenarına koştu ve 'hayır, topu sağ bek'e at, o tarafa gitme' dedi. Pickford biraz karşılık verdi ve Tuchel bundan hiç hoşlanmadı. Ona 'ne yapman gerektiğini biliyorsun, sana söylediğim gibi yap!' dedi."
Yardımcı antrenör Anthony Barry, ITV ile yaptığı devre arası röportajında teknik direktörün hayal kırıklığını doğruladı ve takımın “korkak bir oyun sergilediğini” ve gergin geçen maçın ilk dakikalarında uzun pas mı kısa pas mı atacağına karar vermekte zorlandığını belirtti.
Kane, devre arası dönüşünü açıklıyor
İlk yarı, kaptan Harry Kane’in golleri ile Hırvatistanlı Martin Baturina ve Petar Musa’nın gollerinin ardından 2-2’lik heyecan dolu bir beraberlikle sona ererken, ikinci yarıda tamamen farklı bir İngiltere takımı sahneye çıktı. Maç sırasında Gary Lineker’in İngiltere’nin Dünya Kupası gol rekoruna eşitleyen Kane, Tuchel’in devre arasını, çok önemli bir takım konuşmasıyla oyuncuların dikkatini yeniden toparlamak için kullandığını açıkladı.
Teknik direktörün etkisinden bahseden Kane, şöyle konuştu: “Bize ‘kendinizi serbest bırakın, sakin olun ve hadi başlayalım’ dedi. ‘En kötü ne olabilir ki? Dünyaya kim olabileceğimizi gösterin’ dedi. İkinci yarıya tam gaz çıktık ve onlar buna ayak uyduramadı; işte her maçta bu seviyeyi tutturmamız gerekiyor. Öne geçtikten sonra maçı kontrol etme şeklimiz sayesinde hiçbir zaman tehlike altında gibi görünmedik ve ardından kontratakta gol attık. Üç ya da dört gol atabileceğimiz bir dönem yaşadık. Herkese tebrikler: Turnuvanın ilk maçı ve zorlu bir rakibe karşı harika bir sonuç."
- AFP
Bellingham için bir sorun yok
İngiltere’yi 3-2 öne geçiren muhteşem bir gol atan Jude Bellingham, devre arası atmosferinin saha kenarındaki tartışmanın gösterdiği kadar gergin olduğu yönündeki iddiaları hafifletmeye çalıştı. Real Madrid’in yıldızı, Tuchel ile Pickford arasında daha önce yaşanan gerginliğe rağmen soyunma odasının öfke yerine profesyonel bir odaklanma ortamı olarak kaldığını vurguladı.
Bellingham, teknik direktörün yaklaşımına ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Bu, büyük bir drama ya da ayağa kalkıp bağırma gibi bir durum değildi; takımın ihtiyacı olan şey buydu. Olgun bir grubumuz var ve içinde harika liderler bulunuyor; herkes ulaşmamız gereken seviyeyi biliyordu. İkinci yarının başlangıcı bize harika bir zemin hazırladı." İngiltere, Marcus Rashford’un son dakikalarda attığı gol sayesinde maçı 4-2 kazandı ve şimdi bu ivmeyi 23 Haziran’da Gana ile oynayacakları bir sonraki maça taşımayı hedefliyor.