"Sana söylediğim gibi yap!"

Tuchel’in teknik direktör olarak çıktığı ilk Dünya Kupası maçının istikrarlı başlangıcı, Dallas Stadyumu’nda oynanan İngiltere’nin L Grubu açılış maçının on yedinci dakikasında kesintiye uğradı. O anda Üç Aslanlar 1-0 önde olsa da, eski Chelsea teknik direktörü, kaleci Jordan Pickford’un kendisine verdiği özel pas talimatlarına uymaması nedeniyle öfkelendi.

The Sun’ın aktardığına göre, saha kenarındaki Fox muhabiri Geoff Shreeves’in bildirdiğine göre, olay Pickford’un sol tarafında dengesini kaybetmesiyle patlak verdi. Everton kalecisi, talimatlara uygun olarak topu sağ bekine atmak yerine farklı bir yol seçti ve bu da teknik direktörünün öfkelenmesine neden oldu. Tuchel, 32 yaşındaki kaleciye tepkisini göstermek için hemen teknik alanının kenarına yürüdü.