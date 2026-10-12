Karşılaşma öncesinde UEFA'ya verdiği röportajda Sommer, tecrübeli takım arkadaşları Hans Vanaken ve Brandon Mechele ile birlikte takımda deneyimli bir lider olarak üstlendiği rolü anlattı. Sommer, "Genç bir takım ve bu benim için inanılmaz derecede heyecan verici," dedi.

"Elbette Inter'dekinden tamamen farklı bir durum. Orada çok deneyimli bir takımın parçası oluyorsunuz."

"Burada ise hâlâ öğrenmeye hevesli ve pek çok alanda becerilerini geliştirmeye devam eden çok sayıda genç oyuncunun bulunduğu bir takımın parçası oluyorsunuz. Onlar gerçekten henüz işlenmemiş elmaslar."

"Takıma istikrar kazandırmaya ve kritik anlarda ortamı sakin tutmaya çalışıyoruz."