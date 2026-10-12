Buzzi
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San Siro'ya dönüş! Sommer, Club Brugge'ün “ham elmaslarıyla” Inter'le duygusal bir buluşmaya hazırlanıyor
Sommer, San Siro'ya duygusal bir dönüşe hazırlanıyor
Club Brugge kalecisi Yann Sommer, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında eski kulübü Inter ile San Siro’da karşılaşacak olmasıyla özel bir geri dönüşe hazırlanıyor. 37 yaşındaki kaleci, Belçika’ya gitmeden önce Milano’da başarılı bir üç yıl geçirmiş, şampiyonluklar kazanmış ve bir Avrupa kupası finaline ulaşmıştı.
Şimdi genç bir Brugge takımının kalesini koruyan Sommer, İtalya’ya dönüp tanıdığı isimlerle karşılaşacak olmaktan büyük heyecan duyduğunu dile getirdi.
İsviçreli millî kaleci, yeni ortamına uyum sağlarken iki kulüp arasındaki belirgin farklara dikkat çekti.
- Photo News
Brugge'ün ham yeteneklerine yol göstermek
Karşılaşma öncesinde UEFA'ya verdiği röportajda Sommer, tecrübeli takım arkadaşları Hans Vanaken ve Brandon Mechele ile birlikte takımda deneyimli bir lider olarak üstlendiği rolü anlattı. Sommer, "Genç bir takım ve bu benim için inanılmaz derecede heyecan verici," dedi.
"Elbette Inter'dekinden tamamen farklı bir durum. Orada çok deneyimli bir takımın parçası oluyorsunuz."
"Burada ise hâlâ öğrenmeye hevesli ve pek çok alanda becerilerini geliştirmeye devam eden çok sayıda genç oyuncunun bulunduğu bir takımın parçası oluyorsunuz. Onlar gerçekten henüz işlenmemiş elmaslar."
"Takıma istikrar kazandırmaya ve kritik anlarda ortamı sakin tutmaya çalışıyoruz."
Inter anılarını ve Şampiyonlar Ligi yolculuğunu sevgiyle anmak
Sommer, Inter'le Şampiyonlar Ligi finaline yükselişi de dâhil olmak üzere San Siro'daki unutulmaz dönemlerini sevgiyle hatırladı. Sommer, "Milano'da Inter'e karşı oynayacağımız maçı gerçekten dört gözle bekliyorum," dedi.
"Üç yıl birlikte vakit geçirdiğim, şampiyonluklar için mücadele edip şampiyonluklar kazandığım arkadaşlarımın hepsini yeniden göreceğim."
"Inter'le geçirdiğimiz o Şampiyonlar Ligi sezonu, finale kadar gerçekten muhteşemdi. Hayal kırıklığı çok büyüktü ama başardıklarımızdan inanılmaz gurur duyduğumu hatırlıyorum."
"San Siro'yu, atmosferi ve Club Brugge formasıyla Inter'e karşı oynamayı dört gözle bekliyorum. Kesinlikle çok özel olacak."
- AFP
Lig aşamasından çıkma hedefi net
Club Brugge yenilenen Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında mücadele ederken Sommer, takımının öncelikli hedefini açıkladı ve Avrupa'nın elit takımlarına karşı tamamen odaklanmaları gerektiğini vurguladı.
Sommer, "Club Brugge ile asıl hedefim lig aşamasını geçmek," dedi.
"En azından bir sonraki tura yükselmek istiyoruz. En iyi formunuzda olmanız gerekiyor ve çok fazla hata yapma lüksünüz yok. Ancak asıl hedefimiz belli."
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