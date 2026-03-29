San Marino'nun teknik direktörü, bir yıldan az bir süre önce Bosna'ya karşı oynamıştı: "Yavaşlar ama önemli bireysel yeteneklere sahipler. Stadyum, Crotone'deki Scida'ya benziyor."

Bosna Hersek - İtalya
Bosna Hersek
İtalya
World Cup Qualification UEFA

San Marino vatandaşlığına geçmiş İtalyan antrenörün görüşleri

Zenica'da Bosna ile karşılaşmak nasıl bir şey? Bunu, 2023'ten beri San Marino Milli Takımı'nın teknik direktörü olan ve geçen Haziran ayında Dünya Kupası elemeleri grubunda 31 Mart Salı günü İtalya'yı bekleyen Barbarez'in takımının rakibi olan Roberto Cevoli çok iyi biliyor.

“Geçen 7 Haziran'da Bilino Polje'de ilk maçı oynadık, hava 32 dereceydi ve boğucu bir sıcaklık vardı. Bu günlerdeki kardan çok farklıydı. Küçük, dar ve harap bir stadyum. Tribünler sahaya çok yakın ve taraftarların sesi çok yüksek.”

  • MAÇ

    “Mükemmel bir maç çıkararak onları zor durumda bırakmayı başardık. Maçın bitimine 25 dakika kala skor hâlâ 0-0’dı. Dzeko, kramponları olmadan spor ayakkabılarıyla yedek kulübesinde oturuyordu. Oyuna girmemesi gerekiyordu, ama sonra teknik direktör fikrini değiştirdi. O, galibiyet golünü attı ve maç 1-0 onların lehine bitti. Ancak son dakikada bir kontra atağa çıktık ve beraberliği kıl payı kaçırdık. Seyirciler bizim hatamızı sevinçle karşıladı, herkes korktu. Kendi sahalarında, San Marino karşısında, kolayca kazanacaklarını düşünüyorlardı. Oysa risk aldılar. Barbarez, 1-0 olduktan sonra beni tebrik etmeye geldi. Performansımızı ve ne kadar mücadele ettiğimizi takdir etmişti.”




    • Reklam

  • DZEKO E ALAJBEGOVIC

    “Bu takım oyun kurmada yavaş, biraz ağır hareketli. Düşük tempoda oynuyorlar; bu, İtalyanlar için olumlu bir faktör. Zenica’da maçı yoğunluğa dayandırmaya çalıştım; yüksek pres uyguladık ve topu taşıyan oyuncuya çift adam markajı yaptık. Ancak sahada önemli bireysel yetenekleri var, hepsinden öte ebedi Dzeko: İtalyan savunmacıların iyi tanıdığı bir forvet, Gattuso ona boşluk bırakmamayı benden daha iyi bilir. 40 yaşında ve hala belirleyici, o bir numaralı tehlike. Rövanş maçında (6-0 yenildik) genç Alajbegovic beni şaşırttı. Bize karşı milli takımdaki ilk golünü attı. Koşuyor, top sürüyor, her iki ayağıyla da çok iyi. Gözden kaçırılmamalı. Ancak oyunlarında tahmin edilebilirler ve fiziksel mücadelelerde de zorlanıyorlar. Topa sahip olduğumuzda çok fazla pas dolaştırıyorduk, onları koşturuyorduk. Aşırı hızlı oyuncuları yok, hücum manevraları da kolay okunuyor. Ancak atmosferi hafife almamaya dikkat edin.”

  • ÇEVRE

    “Kapasitenin azalması nedeniyle, haziran ayında tribünlerde gördüğümüz 15 bin taraftardan daha az kişi olacak. Pjanic milli takımdan ayrılalı çok olmamıştı ve maçtan önce ödül aldı. Sahayı dolaşarak taraftarları kucakladı, herkes onun için oradaydı. Soyunma odalarından bile seyircinin sıcaklığını hissedebiliyorsunuz, ki oraya ulaşmak bile zor. Bize stadyumun ikinci katında bir soyunma odası verdiler. Oraya ulaşmak için iki kat çok dik merdiven çıkmak gerekiyordu. Oyuncular için bu bir sorun değildi, ama malzeme görevlileri için kesinlikle öyleydi. Asansörü kullanamadan tüm malzemeleri oraya taşımak çok yorucuydu. İnsanlar balkonlardan tezahürat yapıyor, neredeyse Crotone'deki Ezio Scida'daki gibi. Oyuncu olarak 2004 yılında rossoblù forması giydim, taraftarlar bilet parasını ödememek için stadyumun yanındaki hastaneye girip sahaya bakan pencerelerden takımı destekliyorlardı.”



