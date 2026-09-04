Getty Images Sport
Çeviri:
San Diego FC, eski Villarreal ve Real Betis forveti Cedric Bakambu'yu transfer ettiğini doğruladı
Forvet, Amerika'ya transferini tamamladı
San Diego, La Liga ekibi Betis ile döneminin sona ermesinin ardından Bakambu'yu bedelsiz olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı. 35 yaşındaki forvet, 2026 MLS sezonunun sonuna kadar sürecek ve 2027-2028'i kapsayan opsiyonlar içeren bir sözleşmeye imza attı. Bakambu, 2026 Dünya Kupası'nda DR Congo adına üç maça ilk 11'de başladıktan sonra California'ya geldi ve turnuvadaki ilk katılımında son 32 turuna ulaşan ekibe katkı sağladı.
- AFP
Kulüp, tecrübeli ismin kariyer geçmişini övdü
Kulübün resmî açıklaması aracılığıyla konuşan sportif direktör Tyler Heaps, tecrübeli hücum oyuncusunu şu sözlerle karşıladı: "Cedric, San Diego FC'ye inanılmaz düzeyde bir tecrübe ve kendini kanıtlamış bir kalite getiriyor."
Heaps, forvetin üst düzey geçmişinin altını hızla çizdi: "Avrupa'da ve uluslararası arenada en üst seviyelerde mücadele ederek olağanüstü bir kariyer inşa etti ve düzenli olarak ağları havalandırma becerisi oyununun belirleyici bir parçası oldu. En büyük sahnelerde performans göstermek için ne gerektiğini biliyor ve grubumuz için son derece değerli olacak bir kazanma mentalitesi getiriyor."
Şunları ekledi: "Cedric ve ailesini San Diego'da ağırlamaktan büyük heyecan duyuyoruz ve kulübümüzde iz bırakmasını görmek için sabırsızlanıyoruz."
Verimli kariyer hücumu güçlendiriyor
Sochaux'daki profesyonel çıkışından bu yana Kongolu forvet, Villarreal, Marsilya, Olympiakos ve Galatasaray formaları giydiği dönemleri de kapsayan 492 maçta 191 gol ve 49 asist kaydetti. Milli takım düzeyinde ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti adına 72 maçta 21 gol attı ve dört Afrika Uluslar Kupası turnuvasında forma giydi.
Onun gelişi, Anders Dreyer, Marcus Ingvartsen ve 2026 Dünya Kupası'nda da forma giyecek bir diğer forvet Elias Achouri'yi zaten bünyesinde barındıran hücum hattına kendini kanıtlamış bir gol gücü ekliyor.
- Getty Images Sport
Play-off yarışı öncesinde heyecan artıyor
San Diego, üst üste ikinci Audi MLS Cup Playoffs katılımını garantilemeye çalışırken şu anda Batı Konferansı'nda 30 puanla sekizinci sırada yer alıyor. Bakambu'nun gelişinin, normal sezonun son bölümünde hücum hattına ekstra bitiricilik katması bekleniyor. Tecrübeli forvetin mevcut hücum hattıyla kısa sürede uyum sağlaması, kritik maçlar öncesinde ivmenin korunması açısından teknik ekip için büyük önem taşıyacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun