San Diego FC, eski Villarreal ve Real Betis forveti Cedric Bakambu'yu transfer ettiğini doğruladı

Kulübün resmî açıklaması aracılığıyla konuşan sportif direktör Tyler Heaps, tecrübeli hücum oyuncusunu şu sözlerle karşıladı: "Cedric, San Diego FC'ye inanılmaz düzeyde bir tecrübe ve kendini kanıtlamış bir kalite getiriyor."

Heaps, forvetin üst düzey geçmişinin altını hızla çizdi: "Avrupa'da ve uluslararası arenada en üst seviyelerde mücadele ederek olağanüstü bir kariyer inşa etti ve düzenli olarak ağları havalandırma becerisi oyununun belirleyici bir parçası oldu. En büyük sahnelerde performans göstermek için ne gerektiğini biliyor ve grubumuz için son derece değerli olacak bir kazanma mentalitesi getiriyor."

Şunları ekledi: "Cedric ve ailesini San Diego'da ağırlamaktan büyük heyecan duyuyoruz ve kulübümüzde iz bırakmasını görmek için sabırsızlanıyoruz."