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InacioGetty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Samuele Inacio, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez ilk 11'de: Bodo/Glimt karşısında maça ilk 11'de başlıyor

İtalya
Dortmund
S. Inacio
Brezilya
Bodoe/Glimt - Dortmund
Bodoe/Glimt
Şampiyonlar Ligi

İtalyan-Brezilyalı yetenek ilk kez ilk 11'de

Gözden düşmek de neymiş! Samuele Inacio, Werder Bremen ile 2-2 berabere kaldıkları maçta 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı. Hamburg karşısındaki Bundesliga'daki ilk maçında yalnızca 3 dakika içinde doğrudan kırmızı kart görmesinin ardından üst üste 4. maçında da süre alamadı.

Nico Kovac, onu ikinci takımda oynatarak cezalandırmış gibi görünüyordu. Oysa bu maç, yükselişinin habercisiydi. Pià'nın oğlu, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci maçında Bodo/Glimt karşısında ilk 11'de başlayacak.

  • Yeniden çıkış yapmak için ikinci takımda atılan bir gol

    Cuma günü Werder Bremen'e karşı oynanan maçın ardından Kovac, dinlenmeleri için takıma bir gün izin verdi. Ancak Samuele Inacio, diğer İtalyan oyuncu Luca Reggiani ile birlikte Reiongalliga West'te Wattenscheid 09'a karşı ikinci takımda oynamaya gönderildi. Forvet, 45 dakikada bir gol atarak kendini gösterdi ve Bodo'daki Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde maç kondisyonu kazandı.

  • İlk kez ilk 11'de

    Inacio için Norveç'te Bodo/Glimt'e karşı oynanacak maç, yalnızca Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşması değil, aynı zamanda ilk kez resmî bir maça ilk 11'de çıkacağı karşılaşma olacak. İtalyan-Brezilyalı forvetin ilk 11'e yükselmesi, Borussia Dortmund'u yeniden hem tam puanlı takımlar arasına hem de doğrudan son 16 turuna kalma yarışına taşıyabilir.

  • MANCINI'NİN SÖZLERİ

    Bu terfi, yalnızca Inacio ve Borussia Dortmund'a değil, İtalya millî takımına da yarayabilir. 2008 doğumlu oyuncunun, kadroya çağrılmasına rağmen Roberto Mancini'nin yeni dönemindeki dört Nations League maçında ilk kez forma giyme fırsatı bulamamasına biraz üzüldüğü sır değil. Millî takım teknik direktörü, "Samuele henüz hazır değil" demiş ve İtalya millî takımında yer bulabilmesi için maç oynaması gerektiğini belirtmişti: "Inacio'nun hemen sahaya çıkıp oynayabileceğini düşünmek yanlış, ona zaman tanımak gerekiyor. Fiziksel olarak da gelişmesi gereken bir genç. Ama önemli özellikleri var." Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı, pasaportuna İtalya millî takımının damgasını vurmasının da ilk adımı olabilir mi?

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