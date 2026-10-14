Gözden düşmek de neymiş! Samuele Inacio, Werder Bremen ile 2-2 berabere kaldıkları maçta 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı. Hamburg karşısındaki Bundesliga'daki ilk maçında yalnızca 3 dakika içinde doğrudan kırmızı kart görmesinin ardından üst üste 4. maçında da süre alamadı.
Nico Kovac, onu ikinci takımda oynatarak cezalandırmış gibi görünüyordu. Oysa bu maç, yükselişinin habercisiydi. Pià'nın oğlu, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci maçında Bodo/Glimt karşısında ilk 11'de başlayacak.