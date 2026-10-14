Bu terfi, yalnızca Inacio ve Borussia Dortmund'a değil, İtalya millî takımına da yarayabilir. 2008 doğumlu oyuncunun, kadroya çağrılmasına rağmen Roberto Mancini'nin yeni dönemindeki dört Nations League maçında ilk kez forma giyme fırsatı bulamamasına biraz üzüldüğü sır değil. Millî takım teknik direktörü, "Samuele henüz hazır değil" demiş ve İtalya millî takımında yer bulabilmesi için maç oynaması gerektiğini belirtmişti: "Inacio'nun hemen sahaya çıkıp oynayabileceğini düşünmek yanlış, ona zaman tanımak gerekiyor. Fiziksel olarak da gelişmesi gereken bir genç. Ama önemli özellikleri var." Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı, pasaportuna İtalya millî takımının damgasını vurmasının da ilk adımı olabilir mi?