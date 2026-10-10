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Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Samuele Inacio: Milli Takım’daki hayal kırıklığının ardından Almanya’nın ‘Serie D’sinde gol attı

S. Inacio
Dortmund II
Dortmund

2008 doğumlu oyuncu, Borussia Dortmund'un ikinci takımıyla sahada.

Samuele Inacio, İtalya Milli Takımı kampından bir hayal kırıklığı duygusuyla ve belki de, süre alamadığı için biraz da öfkeyle ayrılmıştı; Roberto Mancini'nin İtalya'sının Belçika, Türkiye (iki kez) ve Fransa'ya karşı oynadığı dört maçın hiçbirinde bir dakika bile forma giyemedi. Haziran ayında, Silvio Baldini yönetiminde Lüksemburg'a karşı yalnızca bir dakika artı uzatma süresiyle ilk kez sahaya çıkan 2008 doğumlu, Bergamo doğumlu oyuncu, bu kez de en azından bir fırsat bulmayı umuyordu.


Dortmund'a dönen Inacio, Nico Kovac yönetimindeki Borussia Dortmund'un cuma akşamı Werder Bremen'le 2-2 berabere kaldığı maçta forma giymedi: Inacio için 90 dakika kulübede bekleyiş ve Dortmund'daki sezon karnesi 3 maç ile 2 golde kaldı (iki gol de Almanya Kupası'nda geldi).

  • Buna karşın futbolcu bir babanın oğlu, bugün Borussia Dortmund’un ikinci takımında forma giydi; ekip, İtalya’daki Serie D’ye denk gelen Regionalliga Batı’da mücadele ediyor. Wattenscheid karşısında Samuele Inacio ilk 11’de başladı ve 37. dakikada golünü attı.


    Maç, Borussia Dortmund II’nin 3-2’lik galibiyetiyle sona erdi.




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