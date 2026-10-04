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imago-sport-1084107618.jpgSports Press Photo
Adhe Makayasa
Çeviri:

Samuel Lino, Hindistan karşısında attığı duble sonrası Brezilya'da düzenli bir rol hedefleyen Flamengo yıldızı olarak, "dünyanın en iyisi" Vinicius Jr'a mesaj gönderdi

S. Lino
Vinicius Junior
Hindistan - Brezilya
Hindistan
Brezilya
Hazırlık Maçları

Samuel Lino, Hindistan karşısında attığı etkileyici dubleye rağmen Brezilya'nın sol kanadında düzenli bir yer kapmak için sert bir rekabetle karşı karşıya olduğunu kabul etti. Flamengo forveti, Kolkata'da 4-0 kazanılan hazırlık maçında oyuna sonradan girip iki gol attı ancak Real Madrid süperstarı Vinicius Junior'ı bu pozisyondan etmektense bunu başarmanın hâlâ devasa bir görev olduğunu açıkça kabul etti.

  • Flamengo hücumcusu iki golle yıldızlaştı

    Lino, uluslararası arenadaki bitiriciliğini, Brezilya'nın Kalküta'daki Salt Lake Stadyumu'nda Hindistan'ı 4-0 mağlup ettiği maçta ikinci yarıda attığı iki golle kanıtladı. Devre arasında yedek kulübesinden gelerek Vinicius'un yerine oyuna giren 26 yaşındaki forvet, Estevao ile Flamengo'dan takım arkadaşı Pedro'nun daha önce attığı gollerin ardından 58. dakikada A Milli Takım kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Hücum oyuncusu, ardından Carlo Ancelotti'nin takımının üstün performansını uzatma dakikalarında kaleciyi geçerek attığı golle taçlandırdı.

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    Kulüpteki takım arkadaşıyla birlikte golleri kutlarken

    Maçın bitiş düdüğünün ardından GETVile konuşan Lino, Flamengo oyuncularının güçlü performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "Milli takım adına harika bir galibiyet. Yardımcı olabildiğim için mutluyum, Pedro'nun golü adına da mutluyum ve bunun iki Flamengo oyuncusu tarafından sağlandığını bilmek de güzel. Bu, Flamengo'nun ne kadar iyi temsil edildiğini gösteriyor. Bu üç maçı iyi kapatmak adına gelen galibiyetten dolayı mutluyum."

    Kolkata'daki bunaltıcı koşulları değerlendiren hücum oyuncusu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gece 30 derece, sabah 40 derece ve öğleden sonra 35 derece. Burası gerçekten çok sıcak, nemli sıcaklık ve sıcak hava insanı gerçekten zorluyor. İsteseniz de istemeseniz de oyunun akışını engelliyor; her zaman yüksek tempoda oynayamıyorsunuz. Sıcak bir sorun."

  • Kanattaki üst düzey mücadeleyi kabul ederek

    Kolkata'da sol kanatta ilk 11'de başlama görevi Vinicius'a verilmiş olsa da, Lino Selecao hücumunda süre almak için kendi yeteneğine güvenmeyi sürdürüyor. Kulüp seviyesinde formunu koruma arzusunu vurgulayan oyuncu, şunları söyledi: "Mutlu ve özgüvenli bir şekilde dönüyorum. Kulüpteki yerimi korumak istiyorum. Rekabetin çok zorlu olduğunu biliyorum. O pozisyonda dünyanın en iyisi olan bir oyuncumuz var, ayrıca Rodrygo gibi başka oyuncularımız da var. Rekabet çok güçlü. Ama ben kendime güveniyorum, çalışmama güveniyorum. Her zaman hazır olmak için kulübümde çalışmaya devam edeceğim."

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    Asya turu kasım ayında yeniden başlıyor

    Ancelotti'nin ekibi, kasımdaki milli ara sırasında Singapur'un Kallang kentinde iki hazırlık maçı oynamak için yeniden bir araya gelecek. Brezilya'nın 14 Kasım'da Japonya ile karşılaşması, üç gün sonra ise aynı statta ev sahibi Singapur'la oynaması planlanıyor. Bu iki maçlık program, Lino'ya iddiasını ortaya koyup milli takım teknik ekibini etkilemek için bir değerli fırsat daha sunuyor.

Hazırlık Maçları
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