Maçın bitiş düdüğünün ardından GETVile konuşan Lino, Flamengo oyuncularının güçlü performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "Milli takım adına harika bir galibiyet. Yardımcı olabildiğim için mutluyum, Pedro'nun golü adına da mutluyum ve bunun iki Flamengo oyuncusu tarafından sağlandığını bilmek de güzel. Bu, Flamengo'nun ne kadar iyi temsil edildiğini gösteriyor. Bu üç maçı iyi kapatmak adına gelen galibiyetten dolayı mutluyum."

Kolkata'daki bunaltıcı koşulları değerlendiren hücum oyuncusu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gece 30 derece, sabah 40 derece ve öğleden sonra 35 derece. Burası gerçekten çok sıcak, nemli sıcaklık ve sıcak hava insanı gerçekten zorluyor. İsteseniz de istemeseniz de oyunun akışını engelliyor; her zaman yüksek tempoda oynayamıyorsunuz. Sıcak bir sorun."