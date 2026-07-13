Samuel Eto'o, Kylian Mbappé'nin Fransa'da hak ettiği değeri görmediğini iddia ederken, 'rahatsız edici' bir soru gündeme geldi

Mbappé, 2026 Dünya Kupası boyunca Les Bleus’un simgesi oldu; ancak Eto’o, oyuncunun başarıları ile Fransa’da kamuoyunda algılanış biçimi arasında tuhaf bir uyumsuzluk olduğuna inanıyor. Eski Barcelona ve Inter forveti, 27 yaşındaki oyuncunun, meslektaşlarının genellikle kaçabildiği bir inceleme baskısı altında hareket etmek zorunda kaldığını öne sürdü.

Le Parisien'e konuşan Eto'o, forvetin neden henüz herkesin gözünde ülkenin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak kabul edilmediğine dair şaşkınlığını dile getirdi. Eto'o, "O, diğer büyük şampiyonlarla aynı adaletle değerlendirilmeyi hak ediyor ve belki de Fransa'nın, tarihinde böylesine büyük bir oyuncuya sahip olmanın ne kadar büyük bir şans olduğunu tam olarak anlamasının zamanı gelmiştir," diye açıkladı. "Ancak performanslarına, rekorlarına, başarılarına ve istikrarına rağmen, sanki sürekli kendini yeniden kanıtlamak zorunda kalıyor gibi görünüyor."