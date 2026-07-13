Getty Images
Çeviri:
Samuel Eto'o, Kylian Mbappé'nin Fransa'da hak ettiği değeri görmediğini iddia ederken, 'rahatsız edici' bir soru gündeme geldi
Eto'o, Mbappé'nin Fransa'daki konumunu sorguluyor
Mbappé, 2026 Dünya Kupası boyunca Les Bleus’un simgesi oldu; ancak Eto’o, oyuncunun başarıları ile Fransa’da kamuoyunda algılanış biçimi arasında tuhaf bir uyumsuzluk olduğuna inanıyor. Eski Barcelona ve Inter forveti, 27 yaşındaki oyuncunun, meslektaşlarının genellikle kaçabildiği bir inceleme baskısı altında hareket etmek zorunda kaldığını öne sürdü.
Le Parisien'e konuşan Eto'o, forvetin neden henüz herkesin gözünde ülkenin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak kabul edilmediğine dair şaşkınlığını dile getirdi. Eto'o, "O, diğer büyük şampiyonlarla aynı adaletle değerlendirilmeyi hak ediyor ve belki de Fransa'nın, tarihinde böylesine büyük bir oyuncuya sahip olmanın ne kadar büyük bir şans olduğunu tam olarak anlamasının zamanı gelmiştir," diye açıkladı. "Ancak performanslarına, rekorlarına, başarılarına ve istikrarına rağmen, sanki sürekli kendini yeniden kanıtlamak zorunda kalıyor gibi görünüyor."
- Getty Images
Kültürel mirasla ilgili rahatsız edici bir soru
Mbappé’yi çevreleyen tartışmalar, özellikle sosyal ve siyasi konularda açık sözlü tavrından dolayı, sıklıkla saha sınırlarının ötesine taşmaktadır. Şu anda Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı olan Eto’o, oyuncunun Kamerun ve Cezayir kökenli karma kökeninin, maruz kaldığı eleştirilerde bilinçaltında bir rol oynayıp oynamadığını merak ediyor.
Konuyu doğrudan ele alan Eto'o şöyle dedi: "Rahatsız edici olsa bile şu soruyu sormak meşru: Kylian'ın karma kökeni, kökenleri ve Fransız toplumunda temsil ettiği şeyler, bazı insanların onun kariyerini, kişiliğini ve tutumlarını değerlendirme biçimlerini bilinçli ya da bilinçsiz olarak etkiliyor mu? Bu soru, asılsız suçlamalarda bulunmak için değil, ırkçılık, önyargı ve ayrımcılığın toplumlarımızda hâlâ var olduğu ve asla normalleştirilmemesi gerektiği için sorulmayı hak ediyor."
Dünya sahnesinde rekorlar kırmak
İstatistiksel olarak, Mbappé’nin uluslararası sahnedeki etkisi neredeyse eşi benzeri yoktur. 2018’den bu yana Dünya Kupası’nda attığı 20 golle, bu dönemde diğer tüm oyuncuları dört gol farkla geride bırakmıştır. Tüm zamanların turnuva sıralamasında sadece 21 golü olan Lionel Messi onun önünde yer almaktadır; bu da Fransız oyuncunun şu anda bulunduğu seçkin konumu vurgulamaktadır.
"Kylian Mbappé, kendi neslinin en iyi Fransız futbolcusu, hatta tarihin en büyük Fransız futbolcularından biri olarak tam anlamıyla kabul edilmek için daha ne başarmalı?" diye sordu Eto'o.
- Getty Images
Gözler, Dallas’taki en büyük ödüle çevrilmiş durumda
Fransa, Dallas’ta İspanya ile oynayacağı devasa yarı final mücadelesine hazırlanıyor; Mbappé, ülkesini üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline taşımayı hedefliyor. Turnuvanın eleme aşamalarında toplam 12 gol atarak ölüm kalım maçlarında son derece etkili bir performans sergilese de, Dünya Kupası yarı finalinde ilk golünü atmak konusunda kişisel bir zorlukla karşı karşıya. Ancak Real Madrid’in süperstarı, turnuva doruk noktasına ulaşırken Messi ile girdiği rekabetle Altın Ayakkabı yarışının en önde gelen adaylarından biri olmaya devam ediyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun