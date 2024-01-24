Samuel Eto'o ile kavgası Andre Onana'ya pahalıya patladı: Kritik görevi kuzenine verdiler

İdil Erin Tetik
Onana-CameroonGetty
CameroonAndre OnanaManchester UnitedGambia - CameroonAfrica Cup of Nations

Kamerun Futbol Federasyonu başkanı Samuel Eto'o ile tartışan Andre Onana kaleyi kuzenine devretmek zorunda kaldı.

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Haberin devamı aşağıda
  • Onana'nın yerini Fabrice Ondoa aldı
  • Kamerun, Gambiya'yı 3-2 mağlup etti
  • Onana'nın ekibi, o kalede olmadan bir üst tura yükseldi

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