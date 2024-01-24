Samuel Eto'o ile kavgası Andre Onana'ya pahalıya patladı: Kritik görevi kuzenine verdiler

Samuel Eto'o ile kavgası Andre Onana'ya pahalıya patladı: Kritik görevi kuzenine verdilerİdil Erin TetikGettyCameroonAndre OnanaManchester UnitedGambia - CameroonAfrica Cup of NationsKamerun Futbol Federasyonu başkanı Samuel Eto'o ile tartışan Andre Onana kaleyi kuzenine devretmek zorunda kaldı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaOnana'nın yerini Fabrice Ondoa aldıKamerun, Gambiya'yı 3-2 mağlup ettiOnana'nın ekibi, o kalede olmadan bir üst tura yükseldi