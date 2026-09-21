Melilla doğumlu 22 yaşındaki forvet, şubatta sağ dizindeki ön çapraz bağın yırtılmasıyla sarsıcı bir sakatlık yaşamıştı. Bu sakatlık, golcü oyuncunun çok verimli geçen form grafiğini durdurdu ve yedi aydan uzun süren uzun bir rehabilitasyon sürecine girmesine neden oldu.

İspanyol oyuncu, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "223 gün sonra... her zaman olmak istediğim yere geri döndüm. Bu zorlu yolda beni ayakta tuttuğu için Tanrı'ya şükürler olsun" ifadelerini kullandı. Estádio do Dragão'da gördüğü karşılamadan açıkça duygulanan oyuncu, şu sözleri de ekledi: "Aileme, arkadaşlarıma ve bu aylar boyunca bana gösterdikleri sevgi ve destek için tüm Porto taraftarlarına teşekkür ederim!"

Paylaşım, eski takım arkadaşlarından da destek mesajları aldı. Bunlar arasında, "Bunu gerçekten hak ettin kardeşim" şeklinde duygusal bir mesaj yazan Roma'nın Rodrigo Mora'sı da yer aldı. Bu da soyunma odasında hâlâ ne kadar saygı gördüğünü ortaya koydu.



