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Mohamed Saeed
Çeviri:

Samu Aghehowa, ACL sakatlığı geçirdikten sonra Porto'nun forveti nihayet geri dönerken duygusal 223 günlük dönüşünü tamamladı

S. Aghehowa
FC Porto
Benfica
Portugal Lig

Porto forveti Samu Aghehowa, ciddi bir diz sakatlığının ardından geçen zorlu 223 günlük iyileşme sürecinden sonra nihayet uzun süredir beklenen şekilde resmi maçlara geri döndü. İspanyol golcü, Benfica'ya karşı oynanan yüksek önem taşıyan Clássico'nun son bölümünde yeniden sahaya adım attı ve böylece kenarda geçirdiği zorlu dönemi geride bıraktı.

  • Aghehowa zorlu iyileşme sürecini değerlendirdi

    Melilla doğumlu 22 yaşındaki forvet, şubatta sağ dizindeki ön çapraz bağın yırtılmasıyla sarsıcı bir sakatlık yaşamıştı. Bu sakatlık, golcü oyuncunun çok verimli geçen form grafiğini durdurdu ve yedi aydan uzun süren uzun bir rehabilitasyon sürecine girmesine neden oldu.

    İspanyol oyuncu, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "223 gün sonra... her zaman olmak istediğim yere geri döndüm. Bu zorlu yolda beni ayakta tuttuğu için Tanrı'ya şükürler olsun" ifadelerini kullandı. Estádio do Dragão'da gördüğü karşılamadan açıkça duygulanan oyuncu, şu sözleri de ekledi: "Aileme, arkadaşlarıma ve bu aylar boyunca bana gösterdikleri sevgi ve destek için tüm Porto taraftarlarına teşekkür ederim!"

    Paylaşım, eski takım arkadaşlarından da destek mesajları aldı. Bunlar arasında, "Bunu gerçekten hak ettin kardeşim" şeklinde duygusal bir mesaj yazan Roma'nın Rodrigo Mora'sı da yer aldı. Bu da soyunma odasında hâlâ ne kadar saygı gördüğünü ortaya koydu.


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    Farioli, kritik galibiyetin ardından sağlık ekibini övdü

    Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli, yıldız hücum oyuncusunu yeniden forma rekabetine döndürmek için perde arkasında verilen emeği övmekte gecikmedi. Aghehowa'nın yokluğuna rağmen Porto, ligde kusursuz gidişatını sürdürmeyi başardı; ilk yedi maçının tamamını kazanarak Primeira Liga puan tablosunun zirvesine yerleşti.

    3-1'lik galibiyetin ardından konuşan Farioli, oyuncunun dizinin üst düzey futbolun zorluklarına yeterince güçlü hale gelmesini sağlamak için her gün onunla çalışan uzmanlara teşekkür etti. Francesco Farioli, "Samu'ya yeniden kavuşmuş olmamız çok şey anlatıyor ve Samu da oradaydı, tüm sağlık ve performans departmanını tebrik ediyordu. Biz, herkese ihtiyaç duyan bir takımız" dedi.

    "Ne yazık ki uzun aylar boyunca onsuz oynadık ve onu ne kadar çok özlediğimizi biliyoruz. Geri dönmüş olmasından çok mutluyuz ve şimdi son günlerde sahalardan uzak kalanları da geri kazanmaya çalışma zamanı."

  • Kalabalık bir hücum hattında yer kapma mücadelesi

    İspanyol oyuncunun dönüşü Porto için büyük bir destek olsa da, ilk 11'deki yerini yeniden kazanmak için önemli bir sınavla karşı karşıya. Tedavi sürecinde kulüp, hücum seçeneklerini güçlendirmek için yüksek profilli isimleri kadrosuna kattı.

    Meksika milli oyuncusu Santi Gimenez ile eski AC Milan forveti Andre Silva'nın gelişi, Farioli'nin kadrosuna derinlik ve kalite kattı. Bu da Aghehowa'nın süre alabilmek için antrenmanlarda ve sonradan oyuna girdiği maçlarda istikrarlı performanslar sergilemesi gerektiği anlamına geliyor.


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  • Spain FIFA World Cup 2026 ParadeGetty Images News

    Samu için uluslararası hedefler

    Kulüp düzeyindeki görevlerinin yanı sıra Aghehowa, İspanya Milli Takımı kadrosundaki yerini yeniden kazanmayı hedefliyor. Ön çapraz bağ sakatlığının zamanı özellikle acımasızdı, çünkü bu sakatlık onu Dünya Kupası öncesinde Luis de la Fuente'nin kadrosu için değerlendirme dışı bıraktı. Avrupa'nın en çok aranan genç forvetlerinden biri olmasını sağlayan golcülük dokunuşunu yeniden bulabilirse, Melilla doğumlu yıldızın İspanya kadrosuna geri çağrılması çok uzakta olmayabilir.

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