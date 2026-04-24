"Şampiyonluk makinesi başarısız bir deneye dönüştü": İngiltere efsanesi, Chelsea FC'ye sert eleştiriler yöneltti

48 yaşındaki oyuncu, 2022 yılında ABD'li iş adamı ve milyarder Todd Boehly'nin kulübe katılmasıyla başlayan BlueCo döneminin "tam bir fiyasko" olduğunu söyledi: "Bu, imajın özün önüne konulduğunun en açık örneği." Geçen sezonun başında bu köşede, Chelsea'nin dünyanın en zengin gelişim kulübüne dönüştüğünü yazmıştım. Aslında durum daha da kötü."

Boehly'nin liderliğindeki yeni sahipler ekibi, "bir şampiyonluk makinesini başarısız bir deneye dönüştürdü" diye devam etti Carragher. Teknik direktör Liam Rosenior'un son kovulması, "başarılı bir kulübü mahveden BlueCo'nun felaket düzeyindeki kötü yönetiminin bir belirtisi" olduğunu belirtti.

The Blues, geçen Çarşamba günü üst üste beşinci lig yenilgisinin ardından Rosenior ile yollarını ayırmıştı. 41 yaşındaki teknik adam, Londra ekibinde yılın başında Enzo Maresca'nın yerine geçmişti. Daha önce, Chelsea gibi ABD'li iş adamı Boehly'nin kulüp ağına dahil olan Fransız birinci lig ekibi RC Strasbourg'u çalıştırmıştı.

İngiliz Mirror gazetesi, Chelsea'nin Rosenior'a 24 milyon sterlin (yaklaşık 28 milyon euro) tutarında tazminat ödeyebileceğini hemen spekülasyonlara konu etti. Teknik direktörün sözleşmesinin süresi altı yıl daha vardı ve bu sözleşme ona sezon başına dört milyon sterlin kazandıracaktı.