Şampiyonluk hayali ve Real Madrid'i yenmek: Cancelo'dan Barcelona'ya katıldıktan sonra duygusal mesajlar

Cancelo ayrıca, 2023-2024 sezonunda Manchester City'den ve geçen sezonun ikinci yarısında Al Hilal'den kiralık olarak forma giymesinin ardından, futbol kariyerinde üçüncü kez Barcelona'ya katılması hakkında da konuştu.
Şöyle açıkladı: "Buraya geldiğimde, ilk yılım biraz tatlı biraz da acıydı; bazı zamanlarda çok iyiydim, bazı zamanlarda ise daha az öne çıkıyordum. Kulübün bir kupa kazanmasına yardımcı olamadım ve buradan bu duyguyla ayrıldım."
Ekledi: "Ama geçen yıl, özellikle sezonun ikinci yarısında kendi kendime dedim ki: Zaten Premier Lig'i, Bundesliga'yı ve Serie A'yı kazandım, ama burada işler farklı."
Devam etti: "Sebebini tam olarak açıklayamıyorum, çünkü bu kulübü seviyorum, çünkü kendimi burada buluyorum, çünkü soyunma odasında rahat hissediyorum ve çünkü insanların bana değer verdiğini hissediyorum, ben de onlara değer veriyorum."
Sözlerini şöyle tamamladı: "Yani bu bir duygular karışımı, ama söz verebileceğim şey, bu kulüp için elimdeki her şeyi vereceğim ve kupalar kazanmasına yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."