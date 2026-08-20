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imago-sport-1081370430.jpgRicardo Larreina Amador

Çeviri:

Şampiyonluk hayali ve Real Madrid'i yenmek: Cancelo'dan Barcelona'ya katıldıktan sonra duygusal mesajlar

J. Cancelo
Elche - Barcelona
Elche
Barcelona
La Liga
Al-Fayha - Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Premier Lig
Espanyol - Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
Portekiz
İspanya
Suudi Arabistan

Portekizli bek, Katalan takımına transferinin tamamlanması hakkında konuştu: Peki ne söyledi?

Barcelona'nın yeni sağ beki Portekizli Joao Cancelo, transferinin resmen tamamlanmasının ardından kulüp taraftarlarına birçok duygusal mesaj gönderdi.

Barcelona kulübü bugün perşembe günü, Cancelo'nun Al Hilal ile karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmesini feshetmesinin ardından, oyuncuyla 2029'da sona erecek 3 yıllık bir sözleşmeyle bedelsiz transfer anlaşması yaptığını duyurdu.

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  • Şampiyonların hayali

    Tanıtım basın toplantısında Cancelo, Katalan takımının en son 2015 yılında kazandığı ve o günden bu yana kupa dolabına giremeyen Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya öncülük etme ihtimaline değindi.

    Portekizli bek, Katalan gazetesi "Mundo Deportivo"nun aktardığı açıklamalarında şöyle konuştu: "Barcelona gibi bir kulüp her şeyi kazanmaya hazır olmalı ve kesinlikle biz Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı hedefliyoruz."

    Şöyle devam etti: "Bunu yapabilmek için her gün iyi antrenman yapan güçlü bir takıma sahip olmamız gerekiyor; burada daha tecrübeli oyuncular gençlere yardım eder, gençler de daha tecrübeli oyunculara yardım eder."

    Sözlerine şöyle ekledi: "Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum, çünkü bu grupta çok büyük bir kalite mevcut. Bu Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı mümkün kılmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

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  • Real Madrid'i mağlup etmek

    Cancelo, ezeli rakip Real Madrid'i yenmeye özel bir önem atfetmeyi de reddederek, ister Kraliyet Kulübü'ne karşı olsun ister başka bir takıma karşı, tüm maçları kazanmanın gerekliliğinin altını çizdi.

    Şöyle devam etti: "Beni motive eden şey, yalnızca Real Madrid'i değil, herhangi bir rakibi yenmek; bize karşı oynayan tüm takımlara karşı kazanmak. Ben rekabetçi biriyim ve hayatımda pek çok mücadelede galip geldim."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Yalnızca Real Madrid'i yenmeyi sevmiyorum, karşımıza çıkan her takımı yenmeyi seviyorum ve herhangi bir rakiple mücadele edebilecek harika bir takıma sahip olduğumuza inanıyorum."

  • Barcelona'nın hayali

    Barcelona'nın yeni sağ beki, uzun yıllar öncesine giderek daha küçük bir çocukken Katalan kulübüne transfer olma yönündeki eski hayalini ve kulüpteki iki önceki dönemini de anlattı.

    Cancelo bu konuda şunları söyledi: "Valencia'dayken buraya gelmek için aslında bir fırsatım olmuştu, ama olmadı. Ardından Manchester City'deyken de bir fırsat vardı, ama o da gerçekleşmedi."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Bu yüzden Barcelona'yı keşfetme, bu kulübün gerçekte nasıl olduğunu görme konusunda hep bu derin isteğe sahiptim, çünkü bu zaten çocukluk hayalimdi."

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  • Üçüncü deneme

    Cancelo ayrıca, 2023-2024 sezonunda Manchester City'den ve geçen sezonun ikinci yarısında Al Hilal'den kiralık olarak forma giymesinin ardından, futbol kariyerinde üçüncü kez Barcelona'ya katılması hakkında da konuştu.

    Şöyle açıkladı: "Buraya geldiğimde, ilk yılım biraz tatlı biraz da acıydı; bazı zamanlarda çok iyiydim, bazı zamanlarda ise daha az öne çıkıyordum. Kulübün bir kupa kazanmasına yardımcı olamadım ve buradan bu duyguyla ayrıldım."

    Ekledi: "Ama geçen yıl, özellikle sezonun ikinci yarısında kendi kendime dedim ki: Zaten Premier Lig'i, Bundesliga'yı ve Serie A'yı kazandım, ama burada işler farklı."

    Devam etti: "Sebebini tam olarak açıklayamıyorum, çünkü bu kulübü seviyorum, çünkü kendimi burada buluyorum, çünkü soyunma odasında rahat hissediyorum ve çünkü insanların bana değer verdiğini hissediyorum, ben de onlara değer veriyorum."

    Sözlerini şöyle tamamladı: "Yani bu bir duygular karışımı, ama söz verebileceğim şey, bu kulüp için elimdeki her şeyi vereceğim ve kupalar kazanmasına yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."