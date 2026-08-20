Şampiyonluk hayali ve Real Madrid'i yenmek: Cancelo'dan Barcelona'ya katıldıktan sonra duygusal mesajlar

Tanıtım basın toplantısında Cancelo, Katalan takımının en son 2015 yılında kazandığı ve o günden bu yana kupa dolabına giremeyen Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya öncülük etme ihtimaline değindi.

Portekizli bek, Katalan gazetesi "Mundo Deportivo"nun aktardığı açıklamalarında şöyle konuştu: "Barcelona gibi bir kulüp her şeyi kazanmaya hazır olmalı ve kesinlikle biz Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı hedefliyoruz."

Şöyle devam etti: "Bunu yapabilmek için her gün iyi antrenman yapan güçlü bir takıma sahip olmamız gerekiyor; burada daha tecrübeli oyuncular gençlere yardım eder, gençler de daha tecrübeli oyunculara yardım eder."

Sözlerine şöyle ekledi: "Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum, çünkü bu grupta çok büyük bir kalite mevcut. Bu Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı mümkün kılmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."