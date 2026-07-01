Şampiyonluğun ardından veda! Ariel Hukporti, görünüşe göre yeni bir NBA takımı buldu

213 santimetre boyundaki pivot, 2024 Draftı’nın ardından Knicks’e katılmıştı. Bundan önce Avustralya’da Melbourne United formasıyla NBA scoutlarının dikkatini çekmişti. Ancak Knicks’teki ikinci sezonunda da 24 yaşındaki oyuncu yedek rolünün ötesine geçemedi. Normal sezonda 54 maça çıktı ve maç başına yaklaşık dokuz dakika sahada kaldı. Bu süre zarfında ortalama olarak iki puanın biraz üzerinde skor üretti.

Philadelphia’da da sahada kalma şansı pek fazla olmayacak gibi görünüyor. 2022/23 sezonunun MVP’si pivot Joel Embiid, formda olduğu sürece ilk beşin değişmez ismi olacak. 76ers, geçen sezonun normal sezonunu Doğu Konferansı’nda yedinci sırada tamamlamıştı. Playoff’ların konferans yarı finalinde Philadelphia, Hukportis’in Knicks’ine karşı 0-4’lük bir süpürmeyle elenmişti.