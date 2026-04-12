Şampiyonluğa giden yol... Al-Nassr, intihar görevi niteliğindeki maçta ilk turun hayaletiyle yüzleşiyor

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un oyuncularını endişelendiren zorlu bir dönem

Al-Nassr, Suudi Roshen Ligi'nin şampiyonluk yarışındaki kaderini belirleyecek kritik aşamaya, gergin bir atmosfer ve şampiyonluk yoluna gölge düşürebilecek beklenen mücadelelerle giriyor. Takım, Al-Hilal'ın liderlik koltuğuna yönelik yoğun baskısı ve sıkı takibi altında bulunuyor.

Sezonun sonuna yaklaşırken, ligin üst sıralarında yer alan takımlar arasındaki rekabet giderek kızışıyor. Puan kaybetmeye yer olmadığı için her maç, zirvedeki sıralamayı yeniden şekillendirebilecek belirleyici bir karşılaşma niteliğinde.

    Zafer nerede?

    Al-Nassr, dün Cumartesi günü turnuvanın 28. haftasında Al-Akhdoud'u 2-0 mağlup ederek 73 puanla Roshen Profesyonel Ligi'nde liderliğe yükseldi.

    Al-Nassr, 68 puanla ikinci sırada yer alan Al-Hilal'e 5 puan fark atıyor. Takım, 78 golle en güçlü hücum ve 21 golle ikinci en güçlü savunmaya sahip.

    İntihar görevi

    Al-Nassr, uzun yıllar şampiyonluktan uzak kaldıktan sonra Suudi Ligi şampiyonluğunu geri kazanmayı hayal ediyor, ancak sezonun sonlarında 6 zorlu maçtan oluşan zorlu bir fikstürle karşı karşıya kalacak.

    İlk maç, önümüzdeki Çarşamba günü 29. haftada Al-Ittifaq ile oynanacak, ardından 28 Nisan'da 30. haftada Al-Ahli ile karşılaşacak.

    Ayrıca okuyun... Büyük şok... Al-Nassr ve Al-Akhdoud hakemi Sadio Mané'nin kırmızı kartını görmezden geldi! Ayrıca
    okuyun... Video... Ronaldo: Al-Hilal ve Al-Ahli ile rekabet bitmedi... Karar aşamalarına hazırız

    31. haftada ise Al-Nassr, 2 Mayıs'ta Al-Qadisiyah ile karşılaşacak, ardından bir sonraki hafta Riyad derbisinde Al-Hilal ile karşı karşıya gelecek.

    Al-Nassr'ın lig serüveni, 13 Mayıs'ta 33. haftada Al-Shabab ile oynayacağı maçla sona erecek, ardından aynı ayın 21'inde son haftada Damac ile karşılaşacak.



    Birinci katın hayaleti

    Al-Nasr, Roshen Ligi'nde 10 galibiyet alarak sezona muhteşem bir başlangıç yaptı ve 30 puanla ligin zirvesine oturdu; son galibiyetini Al-Akhdoud karşısında aldı.

    Ancak Al-Nassr, ardından 4 maç üst üste galibiyet alamayarak garip bir düşüş yaşadı; Al-Ittifaq ile 2-2 berabere kaldı, Al-Ahli'ye 2-3 yenildi.

    Takım, Al-Qadisiyah'a (1-2) ve ardından Al-Hilal'e (1-3) yenilerek düşüşünü sürdürdü ve 11 puan kaybetti. Bu puan kaybı, Al-Nasr'ı Roshen Ligi liderliğinden uzaklaştırarak Al-Hilal'e yaklaşık 7 puan farkla liderliği kaptırmasına neden oldu.

    Al-Nassr, ligin sonuna doğru aynı zorlu mücadeleye geri dönüyor. Al-Akhdoud'u 2-0 yenerek, önünde 6 zorlu maç kaldı. Bunların başında, ilk yarıda tökezlediği 4 maç geliyor.


    Şok mu, yoksa zafer mi?

    Al-Hilal, Roshen Ligi şampiyonluğunu başka hiçbir hesaplamaya gerek kalmadan resmen garantilemek için özellikle Al-Ittifaq, Al-Ahli, Al-Qadisiyah ve Al-Hilal ile oynayacağı söz konusu 4 maçtan galibiyet almayı hedefliyor.

    Ancak ilk yarıda yaşananlar tekrarlanırsa, Al-Nassr şampiyonluğu Al-Hilal veya Al-Ahli'ye kaptıracak ve "Al-Raqi" 66 puanla üçüncü sırada yer alacaktır.

    Dolayısıyla, Al-Nassr'ın Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, ligin bitimine iki hafta kala ve Al-Hilal ile oynanacak derbide şampiyonluğu garantilemek için son derece zorlu bir görevle karşı karşıya kalacak.

