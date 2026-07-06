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England Mexico winners losers GFXGOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

Şampiyonların zaferi mi? İngiltere, Azteca Stadyumu’nda tarihe geçecek bir Dünya Kupası performansı sergilerken, Thomas Tuchel’in takımının şampiyonluğa kadar gidebileceğini kanıtladı; işte kazananlar ve kaybedenler

Winners & losers
Dünya Kupası
İngiltere
FEATURES
Meksika - İngiltere
Meksika
T. Tuchel
J. Bellingham
J. Quansah

Eh, zaten kolay olacaktı ki, değil mi? İngiltere’nin Azteca’da galip gelmesi – ki bu, daha önce resmi bir maçta sadece iki takımın başardığı bir şeydi – yolunda bazı engeller, zorluklar ve epeyce ürpertici anlar yaşanacaktı. Ancak muhtemelen hesaba katılmayan şey, tam bir kaosun yaşanmasıydı. Ve işte olan da buydu: Meksika karşısında, bir o yana bir bu yana giden, cesur, çoğu zaman muhteşem, baştan sona sinirleri yıpratan ve nihayetinde zaferle sonuçlanan 3-2'lik galibiyet, İngiltere'nin Dünya Kupası umutlarına muazzam bir ivme kazandırdı.

Burada İngiltere, her şeyden öte, zorluklara karşı nasıl tepki verebileceğini kanıtladı. Aslında her şey ilk dakikadan itibaren başladı. Meksika baskı kurdu. İngiltere ise oyunun gerginliğini azalttı. Ve doğru an geldiğinde golü buldular. İlk golü Bellingham attı; Bukayo Saka’nın ortasında uzak direkte zekice bir dalış kafasıyla topu ağlara gönderdi. 98 saniye sonra aynı koşuyu tekrar yaptı. 38. dakikada Kane’in pasıyla skor 2-0 oldu.

Sonra işler biraz çılgına döndü. Duran top savunmasında yaşanan bir hatayla top, altı yarda mesafedeki Julian Quinones’in önüne düştü. O da topu ağlara gönderdi ve İngiltere, ilk yarıyı 2-1 önde zorlukla tamamladı. İkinci yarıda kontrol gerekiyordu. Ancak çılgınlık devam etti. İngiltere maça güçlü başladı ve Nico O’Reilly direğe çarptı. Ardından, diğer tarafta, Meksika'nın bir kontra atağında Jarrell Quansah çok hevesli bir şekilde kayarak müdahale etti. Havaya sıçradı, topun üzerinden geçti ve rakibine sert bir şekilde çarptı. VAR incelemesi, gerçek zamanlı olarak kötü görünen durumu doğruladı ve Quansah oyundan atıldı.

Ancak İngiltere hemen karşılık verdi. Anthony Gordon, Meksika savunmasının arkasına sızdı ve Raul Rangel'i geçerek topa dokundu; Rangel ise onu yere düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Kane, Hırvatistan'la oynanan ilk maçta penaltıyı kaçırmıştı. Bu sefer golü attı. Ardından Meksika da bir penaltı kazandı; bu penaltı, Kane’in topu uzaklaştırmaya çalışırken Brian Gutierrez’e hafifçe dokunması nedeniyle daha tartışmalı bir karardı. O gece aslında dört gol atabilecek olan Raul Jimenez, penaltıyı gole çevirdi.

O anda Tuchel’in bir karar vermesi gerekiyordu: Oyunu açmak mı, yoksa savunmaya çekilmek mi? İkincisini tercih etti. Dan Burn oyuna girerek 5-3-1 dizilişini sağlamlaştırdı ve Meksika’nın arka arkaya gelen ataklarını püskürttü. Jordan Pickford yumrukladı. Burn zıpladı ve kafayla uzaklaştırdı. Hatta Kane bile kendi ceza sahasına geri dönmüş, topları uzaklaştırıyordu. Hiçbir an rahat geçmedi. Hiçbir an kolay olmadı. Ama belki de hiçbir zaman kolay olmayacaktı.

GOAL, Meksiko’daki maçın kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...

  • Jude Bellingham England 2:1Getty/GOAL

    KAZANAN: Jude Bellingham

    Jude Bellingham, son altı ayda çeşitli şekillerde tanımlandı: “anlık performans gösteren bir oyuncu”, “biraz fazla havalı bir adam”, Morgan Rogers’ın yetenekli yedeği. Burada sergilediği performans, belki de İngiltere'nin son zamanlarda gördüğü en eksiksiz orta saha performansıydı. Tuchel, 4-4-2'ye benzeyen bir diziliş kurdu ve Bellingham, Kane'e olabildiğince yakın bir pozisyonda oynadı. Ve Real Madrid'deki ilk sezonunda gol rekorları kırmasını sağlayan o bitirici içgüdülerini sergiledi. Attığı iki gol, ürkütücü derecede birbirine benziyordu: ikisi de dıştan içe doğru aynı koşuyla başladı ve her ikisi de düzgün vuruşlarla sonuçlandı.

    Ardından 50 dakikalık bir mücadele geldi. Bir süre orta sahada oynadı. Sonra biraz sağ kanatta. Maçın sonlarında, çıkmaz yolları takip etmek ve baskıyı azaltmak için forvette kısa bir süre sahneye çıktı. Belki de en önemlisi, tüm bunlar Bellingham’ın çeyrek finalde oynayabilmek için sarı kart görmemesi gerektiği bir ortamda gerçekleşti. Meksika, defalarca onu sinirlendirmeye çalıştı. Bellingham ise asla tuzağa düşmedi. Peki, başka bir tanım nasıl olur? Dünya klası.

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  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    KAZANAN: Thomas Tuchel

    Tuchel, bu hafta başında İngiltere’nin turnuvada ileriye gitmesi durumunda futbolun o kadar da göz alıcı olmayabileceğini söylemişti. Bu sözler bazı kesimlerde pek hoş karşılanmadı. Bu tecrübeli teknik direktör, “göz alıcı futbol” oynayarak her zaman kazanamayacağını nasıl cüret eder? Eh, iddiası burada tam anlamıyla kanıtlandı.

    İngiltere göz alıcı bir oyun sergilemedi, ancak bu maç Tuchel için harika geçti. Maçın başından itibaren taktiksel ayarlamalar yaptı ve net bir oyun planı izledi. İngiltere, 20 dakika boyunca Meksika’ya neredeyse hiç fırsat vermedi. Ardından doğru anlarda kontra ataklara çıktı ve gollerini buldu. Sonra, kaos baş gösterdiğinde Tuchel soğukkanlılığını korudu. Beşli savunma dizilişi, sabahın 3’ünde barlarda maçı izleyenler arasında ona pek dost kazandırmamış olabilir, ama mükemmel işledi. Temelde hava toplarını kazanmak için devasa bir oyuncu olarak oyuna sokulan Burn’ün girişi, akıllıca bir hamleydi.

    Bir de Anthony Gordon’a duyulan güven vardı; Gordon, Kongo Demokratik Cumhuriyeti maçında yedek kulübesinden çıkıp gösterdiği etkileyici performansın ardından kadroda yerini geri kazanmıştı. 90 dakika boyunca yorulmak bilmedi. Maçın sonunda İngiltere, iki farklı dizilişle, dört farklı stilde oynamış ve çeşitli oyuncular birden fazla pozisyona geçmişti. Ve tüm bunları çok sakin bir teknik direktör yönetti.

  • QuansahGetty

    MAĞLUP: Jarrel Quansah

    Quansah, sağ bek pozisyonunda sürpriz bir şekilde ilk 11’de yer aldı. Adil olmak gerekirse, İngiltere’nin bu pozisyonda oyuncu sıkıntısı vardı. Reece James hâlâ sakatlığından iyileşme sürecindeyken, Quansah Tuchel’in neredeyse tek seçeneğiydi. Yaklaşık 50 dakika boyunca genel olarak iyi bir performans sergiledi. Bu turnuvada Meksika’nın en iyi oyuncusu olan Quinones, fırsatçı golü dışında pek bir şey yapamadı. Quansah, topla da işini düzgün yaptı.

    Ancak gördüğü kırmızı kart son derece aptalca bir hareketti. Quansah, aceleci olmaktan ziyade aşırı heyecanlıydı. Aslında ne kadar çok istediğini kanıtlamak için yaptığı bir müdahaleydi; gerçekten de aşırı hevesli, biraz da akılsızca bir hareketti. O genç bir oyuncu ve bu, genç oyuncuların sık sık yaptığı türden aptalca bir hataydı. Quansah, rakibine yüksek bir müdahale yaptı. Meksika yedek kulübesi öfkelendi. Hakem onu oyundan attığında pek şikayet edemezdi.

    Belki de iyi haber, bunun sonunda İngiltere’ye bir zarara yol açmamış olmasıydı – ancak Quansah’ın burada bir şans daha bulup bulamayacağını merak etmek de gayet doğal.

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  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    KAZANAN: Jordan Pickford

    Ne zaman da iyi bir kaleci olmayı hatırlıyor, değil mi?! İngiltere milli takımındaki Pickford ile Everton’daki Pickford bazen tamamen farklı futbolcular gibi görünüyor. Everton’daki versiyonunda bir iki hata var ve her zaman en sağlam kaleci değil. Ancak İngiltere milli takımında söz konusu olduğunda, Pickford formaya biraz daha yakışıyor gibi görünüyor.

    Ve bu maç, onun klasik, azimli bir kaleci performansına sahne oldu. İlk yarıda Pickford, her ikisi de Jimenez’i durdurmak için olmak üzere iki çok önemli kurtarış yaptı. İkinci yarıda ise genellikle oldukça iyi olduğu birçok şeyi yaptı: emirler yağdırmak, ortalara çıkmak, topu yumruklamak, baskıyı azaltmak için topu sahadan uzaklaştırmak. Pickford, modern tarzda, incelikli bir kaleci değil. Bu maçta biraz daha güç gerekiyordu. O da bunu sağladı.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: Meksika

    Böylece üç ev sahibi ülkeden ikisi elendi. Doğrusu, bu tuhaf bir Meksika takımı. Dengesizler, kalite açısından yetersizler ve yaşlanan Jimenez ile genç Gilberto Mora’ya bağımlılar. Aynı anda birlikte yetişmiş, aynı yerde gelişmiş ve gerçek kimliğini bulmuş gerçek bir grup yok. İşte bu nedenle Javier Aguirre, Mayıs ortasında Dünya Kupası kampını topladı.

    Adil olmak gerekirse, Meksika belki de elindeki oyuncuların potansiyelinin ötesinde bir performans sergiledi. Gruplarını birinci olarak tamamladılar. Yeniden güçlenen Ekvador’a karşı ikna edici bir eleme turu galibiyeti aldılar. Bu süreçte oldukça iyi futbol oynadılar. Ancak kalite açısından kendilerinden üstün bir takımla karşılaştıklarında ve kritik anlarda biraz yaratıcılık göstermeleri gerektiğinde çöktüler. Bu takımda, bu kadar hızlı hücum eden takımlara karşı savunma yapabilecek oyuncular, aptalca penaltılara yol açmayacak deneyim ya da sıkı savunmaları aşacak kıvılcım yok. Maçın sonlarında gelen arka arkaya ortalar heyecan vericiydi, ancak İngiltere bu durumu nispeten rahat bir şekilde idare edebildi.

    Belki de nesnel olarak sizden daha iyi bir takıma yenilmenin bir sakıncası yoktur. Ancak bu ünlü futbol katedralinde yenilmek, ne olursa olsun can yakacaktır.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: İngiltere’nin Dünya Kupası’ndaki performansı

    Demek bu bir rollercoaster yolculuğu, öyle mi? Bir adım geriye çekilip baktığımızda, durum şu anda yeterince iyi görünüyor. İngiltere bir kez etkileyici, iki kez çirkin bir galibiyet aldı, Azteca’da hayatta kaldı ve buraya gelmek için epey bir zorluğun üstesinden geldi. Takım anında uyum sağladı, doğru zamanda goller attı ve nispeten hatasız oynadı. Bu, Tuchel’in göreve getirilmesinin vaat ettiği kontrolü hiç de yansıtmıyor. Ancak bu, umut vaat eden bir Dünya Kupası kampanyasında iyi bir yol haritası.

    Ve belki de böyle gecelerden sonra biraz hayal kurmaya başlayabilirsiniz. Bu, dünyadaki en iyi Meksika takımı değil, ama Azteca Stadyumu’nun efsanevi bir havası var. Burada, bu rakımda, yağmur altında, 90 dakikadan fazla süre boyunca taraftarların size bağırdığı bir ortamda kazanmanız beklenmez. Futbolda gerçek anlamda kale niteliğinde birkaç stadyum vardır. Burası da onlardan biri. Bu stadyumda sonuçların ne kadar zor elde edildiğini abartmak bile zor.

    Elbette, bundan sonra işler hiç de kolaylaşmayacak. Ancak bu galibiyet, İngiltere’yi turnuvada tutmakla kalmadı, aynı zamanda onlara iyimserlik için bir neden de verdi. Miami’de Norveç maçı zorlu geçecek. Ancak artık rakımdan ya da 90 dakikayı atlatmak için kafein haplarına ihtiyaç duyulmasından söz edilmeyecek. Artık her şey futbola bağlı. Ve bir futbol takımı olarak İngiltere, oldukça etkileyici olabilir.