Şampiyonların zaferi mi? İngiltere, Azteca Stadyumu’nda tarihe geçecek bir Dünya Kupası performansı sergilerken, Thomas Tuchel’in takımının şampiyonluğa kadar gidebileceğini kanıtladı; işte kazananlar ve kaybedenler

Burada İngiltere, her şeyden öte, zorluklara karşı nasıl tepki verebileceğini kanıtladı. Aslında her şey ilk dakikadan itibaren başladı. Meksika baskı kurdu. İngiltere ise oyunun gerginliğini azalttı. Ve doğru an geldiğinde golü buldular. İlk golü Bellingham attı; Bukayo Saka’nın ortasında uzak direkte zekice bir dalış kafasıyla topu ağlara gönderdi. 98 saniye sonra aynı koşuyu tekrar yaptı. 38. dakikada Kane’in pasıyla skor 2-0 oldu.

Sonra işler biraz çılgına döndü. Duran top savunmasında yaşanan bir hatayla top, altı yarda mesafedeki Julian Quinones’in önüne düştü. O da topu ağlara gönderdi ve İngiltere, ilk yarıyı 2-1 önde zorlukla tamamladı. İkinci yarıda kontrol gerekiyordu. Ancak çılgınlık devam etti. İngiltere maça güçlü başladı ve Nico O’Reilly direğe çarptı. Ardından, diğer tarafta, Meksika'nın bir kontra atağında Jarrell Quansah çok hevesli bir şekilde kayarak müdahale etti. Havaya sıçradı, topun üzerinden geçti ve rakibine sert bir şekilde çarptı. VAR incelemesi, gerçek zamanlı olarak kötü görünen durumu doğruladı ve Quansah oyundan atıldı.

Ancak İngiltere hemen karşılık verdi. Anthony Gordon, Meksika savunmasının arkasına sızdı ve Raul Rangel'i geçerek topa dokundu; Rangel ise onu yere düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Kane, Hırvatistan'la oynanan ilk maçta penaltıyı kaçırmıştı. Bu sefer golü attı. Ardından Meksika da bir penaltı kazandı; bu penaltı, Kane’in topu uzaklaştırmaya çalışırken Brian Gutierrez’e hafifçe dokunması nedeniyle daha tartışmalı bir karardı. O gece aslında dört gol atabilecek olan Raul Jimenez, penaltıyı gole çevirdi.

O anda Tuchel’in bir karar vermesi gerekiyordu: Oyunu açmak mı, yoksa savunmaya çekilmek mi? İkincisini tercih etti. Dan Burn oyuna girerek 5-3-1 dizilişini sağlamlaştırdı ve Meksika’nın arka arkaya gelen ataklarını püskürttü. Jordan Pickford yumrukladı. Burn zıpladı ve kafayla uzaklaştırdı. Hatta Kane bile kendi ceza sahasına geri dönmüş, topları uzaklaştırıyordu. Hiçbir an rahat geçmedi. Hiçbir an kolay olmadı. Ama belki de hiçbir zaman kolay olmayacaktı.

GOAL, Meksiko’daki maçın kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...