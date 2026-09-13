Getty Images Sport
Çeviri:
Şampiyonlara krallara layık karşılama! Levante, sekiz Barcelona Dünya Kupası şampiyonunu hediyeler ve ayakta alkışla onurlandırdı
Barcelona'nın seçkinleri için bir şeref kıtası
Valencia'da sportmenlik ruhu tüm açıklığıyla sergilendi; Levante UD, rakibinin milli takım oyuncularının başarılarını kutlamak için kısa bir an ayırdı. Sezonun ikinci haftasında benzer bir jeste ev sahipliği yapan Elche'nin izinden giden Granotas, Barcelona oyuncularının İspanyol futbol camiasının genelinden gördüğü takdiri hissetmesini sağladı.
Takımlar ısınma ve ardından seremoni için sahaya çıktığında atmosfer elektrik gibiydi. Ciutat de Valencia'daki taraftarlar, İspanya'ya Dünya Kupası kupasını geri getirmeye yardımcı olan oyuncular için kulüp rekabetlerini bir kenara bırakarak uzun süre ayakta alkışladı. Levante, maç öncesinde Barcelona oyuncularını onurlandırıyor ve bunu, milli takımın başarısına yaptıkları katkılara duyulan minnettarlığın bir göstergesi olarak yapıyor.
Levante'nin Barcelona'nın Dünya Kupası kazanan oyuncularına yaptığı özel jeste rağmen, La Liga şampiyonu acıma göstermedi ve devre arasından önce iki gollü üstünlüğe ulaştı. Xavi Espart beşinci dakikada gol perdesini açtı, 19. dakikada ise Lamine Yamal Barcelona'nın farkını ikiye çıkardı.
- AFP
Sanchez Morante'den özel sunumlar
Levante Başkanı Pablo Sanchez Morante, kutlamalara sahada bizzat öncülük etti ve sekiz oyuncunun her birinin kulübün takdirini somut bir armağanla almasını sağladı. Başkan, dünya şampiyonu statülerini anmak için her sporcuya özel olarak kişiselleştirilmiş, yerel el işçiliğine ait benzersiz bir parça takdim etti.
Kutlamaların merkezindeki sekiz oyuncu, kendini kanıtlamış süperstarlarla yükselen La Masia yeteneklerinin bir karışımını temsil ediyordu. Törende öne çıkarılan isimler Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Dani Olmo, Joan Garcia, Eric Garcia ve Gavi oldu. Her oyuncu, Sanchez Morante'ten hediyesini almak için öne çıktı ve ev sahibi taraftarların karşılaması karşısında gözle görülür şekilde duygulandı.
Taktik değişiklikler ve geri dönen isimler
Başlangıçta odak kutlamaların üzerindeyken, Hansi Flick kadrosunun iş yükünü yönetirken önündeki göreve konsantrasyonunu korudu. Alman teknik adam, ilk 11'inde birkaç değişiklik yaptı ve koruyucu maske takarak sahaya çıkan Eric Garcia gibi oyunculara fırsat verdi.
İlk 11'de beş yeni isme yer verilmesi, Flick'in şimdiden kadrosunun tüm derinliğinden yararlanmayı düşündüğünü gösterdi. Şampiyonlar Ligi ve yurt içindeki mücadelelerin yoğunluğu artarken, Barcelona teknik direktörü Dünya Kupası kazanan oyuncularının diri kalmasını sağlamaya büyük önem veriyor.
- AFP
Levante'nin toplumsal dayanışma mesajı
Levante, dikkat çeken bu fikstürü ülkede şu anda etkisini sürdüren önemli toplumsal meselelere ışık tutmak için de kullandı. Mücadele başlamadan önce ev sahibi takımın oyuncuları, Kuzey Afrika'da yer alan İspanyol şehri Ceuta'da devam eden göç krizine dikkat çekmek amacıyla, Ceuta'ya destek veren özel tişörtlerle sahaya çıktı.
Tişörtlerde, Ceuta halkını tanımlamak için kullanılan bir ifade olan "Hepimiz Caballas'ız." sloganı yer aldı ve bununla birlik duygusu ile farkındalığın güçlendirilmesi amaçlandı. Kulüp, bu girişimin amacının "birçok insanın içinden geçtiği karmaşık duruma görünürlük kazandırmak ve bunun mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulamak" olduğunu açıkladı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun