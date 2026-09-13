Valencia'da sportmenlik ruhu tüm açıklığıyla sergilendi; Levante UD, rakibinin milli takım oyuncularının başarılarını kutlamak için kısa bir an ayırdı. Sezonun ikinci haftasında benzer bir jeste ev sahipliği yapan Elche'nin izinden giden Granotas, Barcelona oyuncularının İspanyol futbol camiasının genelinden gördüğü takdiri hissetmesini sağladı.

Takımlar ısınma ve ardından seremoni için sahaya çıktığında atmosfer elektrik gibiydi. Ciutat de Valencia'daki taraftarlar, İspanya'ya Dünya Kupası kupasını geri getirmeye yardımcı olan oyuncular için kulüp rekabetlerini bir kenara bırakarak uzun süre ayakta alkışladı. Levante, maç öncesinde Barcelona oyuncularını onurlandırıyor ve bunu, milli takımın başarısına yaptıkları katkılara duyulan minnettarlığın bir göstergesi olarak yapıyor.

Levante'nin Barcelona'nın Dünya Kupası kazanan oyuncularına yaptığı özel jeste rağmen, La Liga şampiyonu acıma göstermedi ve devre arasından önce iki gollü üstünlüğe ulaştı. Xavi Espart beşinci dakikada gol perdesini açtı, 19. dakikada ise Lamine Yamal Barcelona'nın farkını ikiye çıkardı.