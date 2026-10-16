Martinez, Old Trafford'daki gerilimi yatıştırmak için kulüp yönetimine yönelik son sert çıkışının ardından resmî bir özür yayımladı. Görüşmelerden kısa süre sonra pişmanlığını dile getirmek üzere sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Kulüp, tartışmayı geride bırakmaya çalışırken açıklama yapma kararının yalnızca oyuncunun kendisine ait olduğunu vurguladı.

Kendi Instagram hesabındaki paylaşımında 28 yaşındaki oyuncu, sözlerinin ardındaki duyguları açıklamaya çalıştı. Martinez, “Bugün kulüp yönetimi ve teknik direktörle görüştüm. Salı günkü maçın ardından yaşananlar hakkında görüş alışverişinde bulunabildiğimiz ve açıkça konuşabildiğimiz çok olumlu bir görüşmeydi” dedi.