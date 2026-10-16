Getty Images Sport
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Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından Manchester United yönetimini sert sözlerle eleştiren Lisandro Martinez kamuoyu önünde özür diledi
Carrick, yıldız oyuncuyu kriz görüşmeleri için çağırdı
Manchester Evening News'e göre Martinez, son dönemdeki davranışlarını teknik direktör Michael Carrick ve United yönetim ekibinin üyelerine açıklaması için perşembe günü Carrington antrenman tesislerinde sorunları açıklığa kavuşturmayı amaçlayan bir toplantıya çağrıldı. Toplantı, savunma oyuncusunun kulübün iç yönetimine ilişkin kamuoyu önündeki tutumunun yoğun biçimde mercek altına alındığı bir dönemin ardından gerçekleşti.
Premier League devi, kulüp içindeki olası disiplin yaptırımlarının ayrıntılarını gizli tutsa da eski Ajax oyuncusuna yüklü bir para cezası verildiği genel olarak kabul ediliyor. Bu ağır ceza, tartışmaya son verip soyunma odasındaki disiplini yeniden sağlamaya çalışan kulüp yönetiminin kararlı tutumunu gösteriyor.
- Getty Images Sport
Carrington'daki yüzleşme kamuoyu önünde özürle sonuçlandı
Martinez, Old Trafford'daki gerilimi yatıştırmak için kulüp yönetimine yönelik son sert çıkışının ardından resmî bir özür yayımladı. Görüşmelerden kısa süre sonra pişmanlığını dile getirmek üzere sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Kulüp, tartışmayı geride bırakmaya çalışırken açıklama yapma kararının yalnızca oyuncunun kendisine ait olduğunu vurguladı.
Kendi Instagram hesabındaki paylaşımında 28 yaşındaki oyuncu, sözlerinin ardındaki duyguları açıklamaya çalıştı. Martinez, “Bugün kulüp yönetimi ve teknik direktörle görüştüm. Salı günkü maçın ardından yaşananlar hakkında görüş alışverişinde bulunabildiğimiz ve açıkça konuşabildiğimiz çok olumlu bir görüşmeydi” dedi.
Atletico karşısında hayal kırıklığı taşma noktasına geldi
Tartışma, Martinez'in Atletico Madrid karşısında alınan zorlu Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından verdiği açık sözlü röportajdan kaynaklanıyor. Hayal kırıklığı açıkça görülen savunma oyuncusu, kadronun mevcut durumunu ve yaz döneminde yeni oyuncuların gelmemesini değerlendirirken sözünü sakınmadı. Önceki sezon atılan temellerin üzerine koyulamadığı için kulübün karar vericilerini doğrudan eleştirdi ve mevcut kadronun Avrupa'nın en iyi takımlarıyla mücadele etmek için gereken derinliğe sahip olmadığını öne sürdü.
Martinez, açıklamasında şunları ekledi: “Tutkulu biri olduğumu ve futbolu büyük bir yoğunlukla yaşadığımı herkes biliyor. Yenilginin yarattığı hayal kırıklığı, hissettiklerimi belki de doğru olmayan bir zamanda ve yerde ifade etmeme yol açtı. Bunun için özür dilemek istiyorum. Kulübümüz, hepimiz birlik olduğumuzda en iyi hâlinde oluyor. O andaki sözlerimin buna yardımcı olmadığının farkındayım. Manchester United'daki herkesin ortak hedefimize ulaşmak için elinden gelen her şeyi yaptığını biliyorum: Bu kulübün ve taraftarlarının hak ettiği başarıyı kazanmak.”
- Getty Images Sport
Jason Wilcox'a doğrudan eleştiriler
Martinez, maçın ardından Amazon Prime'a verdiği ilk röportajda özellikle teknik direktör Jason Wilcox'u sert sözlerle eleştirdi. Arjantinli millî oyuncu, transfer departmanının takımı yüzüstü bıraktığını düşündüğünü dile getirdi. İlk röportajında, “Kendimi çok fazla kontrol etmem gerekiyor. Ama bazen bu, kulübümüzün şu anki durumunun bir yansıması oluyor, biliyor musunuz? Geçen sezon harika bir sezon geçirdik. Şimdi ise rekabet edebilmek için daha fazla oyuncu getirilmesi konusunda üst yönetimden daha fazlasını bekliyoruz” dedi.
Kadronun Şampiyonlar Ligi seviyesinde olup olmadığı doğrudan sorulduğunda savunma oyuncusu açık konuştu: “Dürüst olmak gerekirse daha fazlasını bekliyordum. Daha fazlasını bekliyordum.” Yaz dönemindeki yatırımları kastettiğini de özellikle doğrulayarak şunları ekledi: “Evet, yüzde 100. Teknik direktörümüzden daha fazlasını bekliyordum. Dürüst olmalıyım, biliyor musunuz? Oyuncular olarak bizim de daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Ancak böyle gecelere hazır olmak için güçlü bir kadro kurmak da önemli. Genel olarak geçen sezon elimizden gelen her şeyi yaptığımızı düşünüyorum; harika bir takım kurmak için bir temel oluşturduk.”
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